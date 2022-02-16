20+ бытовых фишек иностранцев, которые для неподготовленного человека — задача под звездочкой

Некоторые привычки иностранцев настолько не вписываются в нашу картину мира, что рассказы о них звучат как сказочные истории. Например, в ванных комнатах Ирландии нет розеток, а в Швейцарии за то, чтобы просто выбросить мусор, нужно заплатить.