20+ бытовых фишек иностранцев, которые для неподготовленного человека — задача под звездочкой
Некоторые привычки иностранцев настолько не вписываются в нашу картину мира, что рассказы о них звучат как сказочные истории. Например, в ванных комнатах Ирландии нет розеток, а в Швейцарии за то, чтобы просто выбросить мусор, нужно заплатить.
Мы в AdMe.ru изучили, как устроен быт в разных странах, и готовы провести для вас небольшую экскурсию.
Швейцария
- Здесь, как и в большей части Европы, ответственно подходят к разделению мусора. Все органические отходы в обязательном порядке отправляются обратно в природу. Найти ближайший центр компостирования можно с помощью интерактивной карты. За каждый пакет, отправленный не на переработку, а в мусорный бак, придется заплатить.
- Следующая особенность тоже является показателем заботы о природе. Жители Швейцарии нередко заменяют свою обычную домашнюю технику на энергосберегающую, чтобы сократить выброс углекислого газа.
- Большая часть населения Швейцарии снимает жилье. 62 % домохозяйств в Швейцарии (около 2,2 млн) являются арендаторами. И только 1,4 млн — домовладельцами.
- Отопление тут бывает 2 типов: теплые полы и стандартные металлические батареи. Температура в них чудесным образом регулируется сама: на улице теплеет — батареи немного охлаждаются, на улице становится зябко — квартира наполняется теплом.
- Балконы здесь большие. На каждом обязательно есть маркиза — специальный тканевый навес. Его убирают в пасмурную погоду и используют в ясную для защиты от солнечных лучей. У многих на балконах стоит газовый гриль для приятной готовки на воздухе.
Исландия
- Исландцы проводят зимние месяцы в общественных бассейнах. Геотермальные бассейны работают с утра до позднего вечера. В Исландии считают, что ежедневные купания освежают кожу, расслабляют мышцы и успокаивают разум.
- Еще одно популярное в Исландии развлечение — барбекю. Мороз или снежная буря не способны заставить исландцев отказаться от готовки мяса на углях на свежем воздухе.
Япония
- Нередко в японских домах у входной двери можно увидеть миску с солью, насыпанной в форме пирамиды. Это одна из древних традиций японцев. Они верят в то, что соль приносит удачу.
- Если вас пригласили в гости и вы уже прошли в гостиную, не торопитесь садиться. Часто то или иное уютное местечко в комнате принадлежит конкретному члену семьи. Поэтому лучше подождать приглашения присесть на указанное место.
- В большинстве квартир в Японии есть комната, которую сложно найти в любой другой стране. Это васицу, что в переводе означает «комната в японском стиле». Пол такой комнаты застлан татами, потолок сделан из дерева. Ее японцы используют для сна, занятия йогой или детских игр.
- В Японии маленькие кухни (в среднем по 4 кв. м). В них, как правило, отсутствует стол: эти небольшие помещения используются исключительно для приготовления пищи. А некоторые семьи и вовсе предпочитают обедать и ужинать вне дома, потому что это более выгодно.
Турция
- Турки помещают на входной двери специальный молоток. Эта традиция берет свое начало со времен Османской империи. Дверные молотки обладают приятным негромким звуком, поэтому их ласково называют «рукой Фатимы», которую в Турции почитают как образец наивысших нравственных качеств.
- В Турции принято приходить в гости на продолжительное время. Считается, что если гость покидает дом до полуночи, то это значит, что хозяин был недостаточно гостеприимен. Поэтому, чтобы не обидеть хозяев, не стоит спешить покидать их дом слишком быстро.
Ирландия
- Особенность многих старых зданий в центре — большие деревянные ставни внутри жилья. Можно создать темноту в комнате в любое время суток.
- В ванных комнатах нет электрических розеток. В Ирландии их установка допускается лишь в 3 м от ванны или душа. Однако в современных квартирах может быть блок питания для бритвы.
Греция
- У греков не принято смывать туалетную бумагу в унитаз. Водопроводная система в Греции довольно старая и с трудом справляется с засорами. Жители страны используют исключительно мусорное ведро.
- Греки предпочитают местную кухню. И одна из причин заключается в том, что хорошая национальная еда других стран здесь просто отсутствует.
Бразилия
- В Бразилии тщательно следят за чистотой пляжей. Каждый вечер свою работу начинают уборщицы в специальных синих костюмах. Однако некоторые виды мусора, например жестяные банки, остаются нетронутыми. Все дело в том, что нуждающийся в деньгах человек может сдать их в пункт приема и получить вознаграждение. Так, оставляя банки на пляже рядом с урнами, население страны пытается помочь менее обеспеченным гражданам.
- Бразильцы чистят зубы не только дома, но и на работе. Сотрудники крупных компаний по всей стране чистят зубы после обеда, ужина или любого перекуса.
- В отличие от жителей многих стран, бразильцы имеют возможность контролировать количество воды в стиральной машине, а также добавлять одежду в процессе стирки. Таким образом они могут напрямую влиять на потребление воды и энергии машиной.
- Это происходит еще и благодаря распространенным в Бразилии стиральным машинам с вертикальной загрузкой. В домах, как правило, нет специальной зоны для стирки, поэтому большинство машин располагается в гараже или во дворе. Дверца на машине с вертикальной загрузкой находится сверху, а не сбоку, а значит, не требуется свободное место для ее открытия, пространство вокруг машинки можно занять другими, не менее важными вещами.
Италия
- Системы электроснабжения зачастую довольно старые и могут не выдержать сильного напряжения. Поэтому в некоторых регионах Италии действуют ограничения на количество одновременно используемых электроприборов.
- 97 % домов оборудованы биде. Мыться после посещения туалета — обязательный ритуал итальянцев.
- Уходя из дома на какое-то время, итальянцы оставляют включенными свет, радио, стереосистему или телевизор. Делать это жителей призывает местная полиция. Таким образом она пытается предотвратить мелкие и крупные кражи.
Какая привычка иностранцев вызывает у вас наибольшее неприятие?
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