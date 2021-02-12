20+ блюд, от которых у местных слюнки текут, а у туристов — слезы

Вам приходилось отведать кусочек нового блюда и тут же пожалеть об этом? Героям нашей сегодняшней подборки — однозначно. Кто-то из них виртуозно изобразил радость и тут же получил добавку, другие скривились и спровоцировали немую сцену. И вряд ли кто-то из них горит желанием попробовать эти блюда вновь.

Мы в AdMe.ru на одном дыхании прочитали истории о необычных дегустациях. И не знаем точно, хотели бы мы испытать себя на прочность или предпочли бы остановиться на знакомых картошечке с тушенкой.

1. «Новый начальник из Австралии принес хлеб с этим соусом, чтобы наладить контакт. После первого кусочка я подумал: „Это действительно съедобно?“»

«Все равно что съесть 1 000 горьких тыкв сразу. Босс смотрел на нас своими очаровательными голубыми глазами, как ребенок, ожидающий, что мы скажем, как это здорово. Мы так и сделали. Но, поверьте, это было не так. Просто этот милый парнишка не оставил нам выбора». © unknown / Quora

2. «Суп из рубца, или чорба де буртэ»

«Безумная смесь жирного, острого, кислого и сладкого. Пришлось есть несколько раз, ведь в Румынии этот суп подают, когда приглашают на важное мероприятие». © Ela Depner / Quora

3. «Когда учился в Германии, жил с двумя немцами. К одному из них приехал брат из деревни и пригласил на традиционный ужин»

«Мне подали такую тарелку — грюнколь с брегенвурст. Эта зеленая субстанция, возможно, самая безвкусная вещь на свете. Что касается мяса — ничего особенного, если не считать огромного количества жира». © Arda Ilgaz / Quora

4. «Кузина дедушки встречалась с мужчиной, который внезапно умер. Мы отправились к ней, чтобы утешить ее. Она принесла нам 2 стакана какого-то напитка»

«Оказалось, что это был кактусовый сок. На вкус — будто горсть соли оставили в пустыне на месяц, а затем процедили через сандалию». © Nosynonymforsynonym / Reddit

5. «Мой друг пригласил меня на Шаббат. Курица, которую там подавали, была настолько сухой, что я едва могла ее проглотить»

«Единственное, что можно было пить, — это мерзкая содовая из сельдерея. По ощущениям — как будто жуешь напиток. Я знала, что у меня нет выбора, поэтому съела столько, сколько смогла, после чего сказала: „Спасибо, с меня хватит“». © Helena Humbridge / Quora

6. «Однажды в гостях у коллеги мне предложили немного халвы из Тирунелвели. Мне рассказали об этом блюде и знаменитом магазине, в котором его купили»

«Я была в предвкушении. Но оказалось, что я терпеть не могу привкус, который остается во рту. Лакомство хочется немедленно выплюнуть. Позже мне завернули еще порцию для друга. Кстати, он тоже терпеть не может эту халву». © Pooja Tripathi / Quora

7. «Коллега-латиноамериканка пригласила на обед. Обожаю мексиканскую кухню, так что ждала с нетерпением»

«Мне подали красивую тарелку с супом из рубцов — менудо. Первая ложка, и я поняла, что я в беде: на вкус суп как резина. Собралась с духом и проглотила его со всей грацией, на которую была способна. Вежливость решила мою судьбу: меня тут же вознаградили второй тарелкой». © Janis Collins / Quora

8. «Несколько месяцев назад мы с родителями гостили у друга. Почти вся еда была отменной, но как-то раз нас угостили пихтией»

«Это было просто ужасно. Мне казалось, что я жую покрышку. Никогда в жизни не пробовала чего-то столь же отвратительного». © Lara Novakov / Quora

9. «Мой друг-англичанин встречался с девушкой из Норвегии. Однажды они полетели к ней на родину, чтобы он впервые встретился с ее родителями»

«Мама девушки потратила несколько часов на то, чтобы приготовить „особое норвежское блюдо“ — большую, сырую и очень соленую рыбу. Товарищ ненавидел рыбу, а эта была вдобавок покрыта солью, да еще и почти сырая. Он откусил чуть-чуть и признался, что это отвратительно и больше есть он не может. Хотел бы я посмотреть на их реакцию в тот момент». © Ricardio Sentulio / Quora

10. «В Тамилнаде коллеги предложили попробовать новые чипсы. Они уверяли, что те понравятся мне так же, как и банановые»

«Они выглядели аппетитно, так что я взял несколько штук, предвкушая, как угощу ими семью. У реальности были другие планы. Представьте, что кусаете кожуру лимона и наждачку. Коллеги не сказали, что чипсы сделаны из горькой тыквы. По крайней мере, они были хрустящие». © Manish Luthra / Quora

11. «Путешествовала по Франции, коллега пригласила на ужин. Я вегетарианка, и для меня приготовили 2 блюда»

«Одно — рыба со всевозможными овощами, а второе — нечто запеченное с добавлением сыра. Этот сыр издалека пах тухлым яйцом. Еда была незабываема, мне было трудно себя сдерживать. Но спасибо за гостеприимство». © Bhavana Sharma / Quora

12. «Однажды ел мерзкий сыр. Он был похож на разбавитель для краски, смешанный с удобрениями»

«Словно кляп во рту. Но я продолжил болтать с моим милым французским другом, который любезно предложил мне этот деликатес». © yawnknown / Reddit

13. «Однажды я попробовала „столетнее яйцо“: оно не было маринованным, соленым или приправленным»

«Оно пахло серой и как будто было гнилым. Для меня до сих пор загадка: как в Китае, стране с потрясающей культурой и кухней, могут есть что-то испорченное специально?!» © Anne Harris Wyckoff / Quora

14. «Мякоть дуриана похожа на банан, но пахнет сточными водами»

«Не могу есть его, даже когда он заморожен. Это не еда. Это то, что вы загружаете в катапульту и запускаете во врагов». © Ronald Kimmons / Quora

15. «Первый визит в Кашмир, хотелось попробовать знаменитый розовый чай. Рассказал об этом начальнику, и он пригласил меня в гости»

«Пожалел об этом сразу же, как сделал первый глоток. Чай был очень соленым. Я не ожидал такого от напитка, украшенного лепестками роз. Меня чуть не стошнило». © Venkataram / Quora

16. «Кнедлики с клубникой в Праге. Мы остановились у каучсерфера, и однажды он решил разделить с нами трапезу. Его семья приготовила пельмени»

«Мы китайцы и знаем в них толк, но в этот раз что-то пошло не так. Нам подали влажную клубнику, завернутую в вареное комковатое хлебное тесто. Из пельменя вытекала странная жидкость, появившаяся в процессе варки клубники, безвкусная, если только ее не посыпать сахарной пудрой. Это было похоже на горячий, но сырой пончик. Кажется, им явно нужны пельмени получше». © Eileen Tan / Quora

17. «Я кореянка, и у нас есть блюдо под названием „нурунджи“. По сути, это пережаренный рис»

«Почему люди едят жженый рис? Ведь это вредно. Больше похоже на древесный уголь, чем на рис». © Joey Kim / Quora

18. «Знакомство с родителями моей девушки на Филиппинах. В какой-то момент в машине остались только я и ее отец»

«Он сказал: „Я хочу, чтобы ты попробовал мою любимую еду“. Мы подошли к небольшой продуктовой лавке, и он протянул мне шарики из кальмара. Блюдо показалось мне очень странным, у него была пористая текстура и противный запах. Мой спутник широко улыбнулся, хлопнул меня по спине и спросил: „Здорово, не так ли?“ Я вспомнил любимую и представил, как мы счастливы в браке, а после — себя без нее, в одиночестве с 8 кошками, испугался и ответил: „Это правда вкусно!“». © Milton D’Souza / Quora

19. «В Африке есть деликатес — копченый бамбук, приготовленный в соде. Напоминает сливки и шпинат, смешанные в грязной пепельнице»

«Запах не исчезал 3 дня, неважно, чистите ли вы зубы. Я ел прогорклое мясо, очень острый перец, пил простоквашу, но нет ничего хуже копченого бамбука в соде». © Chris McKinney / Quora

20. «Худшее, что мне приходилось есть, — литовское блюдо кугелис. Это картофельное пюре с луком и беконом»

«Мой первый муж был литовцем, его семья обожала национальные блюда. Казалось бы, кугелис должен был быть неплох, но это было ужасно. Мы развелись в 1981 году, и мне больше никогда не приходилось это есть. И на том спасибо». © Shauna Case / Quora

21. «В универе общался с финном. Думал, он угощает меня лакричными конфетами в шутку»

«А потом я увидел, как он съел огромную коробку в одиночку. Это безумие! Чего стоят те странные сладости со вкусом соленой рыбы...» © goldie-gold / Reddit

22. «В молодости работала на грека средних лет. Он недолюбливал подчиненных, за исключением меня»

«Однажды он угостил меня сыром, сделанным по старинному рецепту, который прислали его родственники. Это была фета со слишком интенсивным вкусом. „Наслаждайся, ведь остальное — для моей семьи“. Как бы ни был противен сыр, я была польщена тем, что босс поделился им со мной». © Joey Renbolb / Quora

23. «Тетушка больше 10 лет живет в Швейцарии. Она сказала, что ее муж любит стейк тартар»

«Во время ужина я взглянул на свою тарелку и подумал: „О боже, я действительно должен это есть? Я предпочитаю мясо средней прожарки, а не сырое“. Тетя заметила мое выражение лица, поэтому дала мне стакан воды. Позже она приготовила традиционное индонезийское блюдо, которое мне нравится». © Alvin Chaniago / Quora