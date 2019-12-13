20 цитат о женщинах, которые обжигают сильнее перца чили

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Давным-давно, когда появилось само понятие литературы, авторы восхваляли храбрых воинов и прекрасных дам. И если с героями все более или менее понятно — они отважные и великодушные, то насчет женщин писатели не так уверены. То ли они коварны, то ли прекрасны, а на душе у них творится не пойми что. За несколько сотен лет так ничего и не изменилось: мужчины по-прежнему стараются понять, чего хочет женщина, и не находят ответа.