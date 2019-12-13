20 цитат о женщинах, которые обжигают сильнее перца чили
Давным-давно, когда появилось само понятие литературы, авторы восхваляли храбрых воинов и прекрасных дам. И если с героями все более или менее понятно — они отважные и великодушные, то насчет женщин писатели не так уверены. То ли они коварны, то ли прекрасны, а на душе у них творится не пойми что. За несколько сотен лет так ничего и не изменилось: мужчины по-прежнему стараются понять, чего хочет женщина, и не находят ответа.
Мы в AdMe.ru перечитали десятки книг и вместе с их авторами попытались разобраться в загадках женской логики.
- Женщины, которым за 30, находятся в своей лучшей форме. Но мужчины, которым за 30, слишком стары, чтобы это понять. © Жан-Поль Бельмондо
- Женщины не могут хранить тайны, но ни одна из них не разболтает то, что у нее на сердце. © Стивен Кинг
- Кто из мужчин опускался во мрак и возвращался с сыном или дочерью так, как это делают женщины? Эти милые, улыбающиеся создания владеют доброй тайной. Эти чудесные часы, приютившие Время, — они творят плоть, которой суждено связать бесконечности. Дар внутри них, они признали силу чуда и больше не задумываются о ней. К чему размышлять о Времени, если ты — само время, если претворяешь мимолетный миг вечности в тепло и жизнь? © Рэй Брэдбери
- В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса... © Сергей Довлатов
- Женщина не потому силища, что камни может ворочать похлеще мужика, а потому она силища, что любого мужика может заставить ворочать эти камни. © Борис Васильев
- Когда женщина пошла против тебя, забудь про нее. Они могут любить, но потом что-то у них внутри переворачивается. И они могут спокойно смотреть, как ты подыхаешь в канаве, сбитый машиной, и им плевать на тебя. © Чарльз Буковски
- Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина. © Антон Чехов
- Женщина — это создание, которое нужно любить. Не умеешь любить — сиди и дружи. © Михаил Жванецкий
- У расстроенной женщины фантазия шире возможностей бога. © Слава Сэ
- Вот как все начинается: сначала ты стараешься рассмешить девочку. А затем, 40 лет спустя, ты все пытаешься понять, получилось у тебя это или нет. © Хью Лори
- Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, — просто у них каждый день другой характер. © Генрих Гейне
- Вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния. © Оскар Уайльд
- Мы за что боремся всю жизнь? Чтобы, придя ночью, улегшись в постель, обняв жену, услышать: «Миша, ты?». Узнала! © Михаил Жванецкий
- Если женщина говорит, что все «так», значит все «не так». А если она говорит, что все «не так», значит вообще все «не так». © Гомер Симпсон
- Умной молодой женщине приходится выбирать между тупыми и пышущими силой и здоровьем молодыми мужчинами и умными и — как бы это выразиться — падкими до женщин стариками. © Бернард Шоу
- Самый большой вопрос, на который я так и не нашел ответ за 35 лет своих исследований человеческих душ, — это «Чего же женщина хочет?» © Зигмунд Фрейд
- Закон карьеры для женщин: 1) думай как мужчина; 2) веди себя как леди; 3) работай как лошадь. © Артур Блох
- Женщина может сделать мужчину мягче, может сделать его слабее и может сама решить, что из этого с ним сделать. Этим она и страшна. © Зигмунд Фрейд
- Если во что-то вовлечена женщина, я знаю, что все будет хорошо. Мне совершенно ясно, что женщины правят миром. © Габриэль Гарсиа Маркес
- В среднем женщина влюбляется 7 раз в год. 6 из них — в туфли. © Кеннет Коул
А вы заметили, что во всех высказываниях этих мужчин звучит неподдельная любовь и уважение к женщинам? Какое известное (или не очень) выражение вы бы добавили к нашему списку?
Фото на превью The Butterfly Tree / Cowlick Entertainment Group