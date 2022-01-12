20+ бессмысленных установок, которые остались с нами с детства

Иногда, став взрослыми, мы забываем, что чувствовали, когда были детьми. Когда мы даем детям совет о том, как нужно действовать в определенных ситуациях, или говорим о своем мнении, мы не думаем, что наши слова, вероятно, останутся с ними, когда они вырастут, к лучшему это или худшему.