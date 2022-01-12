20+ бессмысленных установок, которые остались с нами с детства
Иногда, став взрослыми, мы забываем, что чувствовали, когда были детьми. Когда мы даем детям совет о том, как нужно действовать в определенных ситуациях, или говорим о своем мнении, мы не думаем, что наши слова, вероятно, останутся с ними, когда они вырастут, к лучшему это или худшему.
Мы в AdMe.ru собрали истории, рассказчики которых осмелились вновь прожить прекрасные и не самые радужные детские воспоминания.
- «Девушки заботятся о детях, а мужчины нет». Иногда я ловлю себя на мысли, что все еще так думаю. Как-то раз я увидела, как отец вел своего ребенка в туалет, чтобы поменять ему подгузник, и у меня в голове промелькнуло: «Он же не должен этим заниматься. Где его жена?» Я быстро поняла, насколько это было глупо, но мысль очень глубоко засела у меня в сознании. © unknown author / Reddit
- Раньше люди в основном говорили мне, что ездить по трассе очень опасно, лучше ездить только по проселочным дорогам. Как оказалось, они просто проецировали на меня свои собственные страхи. Первые пару лет после того, как я получил права, я ездил только по проселочным дорогам. Однажды летом мне надоело ехать до работы больше часа, и я подумал, что на шоссе уже не должно быть пробок, поэтому решил рискнуть. Оказалось, что по трассе ехать быстрее, чем по проселочным дорогам, и асфальтированные дороги содержались в очень хорошем состоянии, чего не скажешь о моем привычном маршруте. На трассе не было стольких поворотов, слепых зон и т. д. Мой новый путь оказался намного безопаснее и быстрее. © Gogar1 / Reddit
- Как девушка, я никогда не должна первой проявлять инициативу по отношению к парню. Именно он должен сделать первый шаг. (Например, если я хочу пообщаться с парнем, который мне нравится, или даже просто написать ему, мне нужно подождать, пока он напишет мне первый.) Такой подход очень повлиял на то, как я общаюсь с парнями, которые мне нравятся. Мне 23 года, поэтому я могу делать то, что хочу, когда дело доходит до парней, но иногда я все еще чувствую, что не должна торопиться и подождать инициативы от парня. Самое интересное, что родители спрашивают, почему мы первые не пишем парням, которые нам нравятся. © hitagiss / Reddit
- Когда я был маленьким, моя мама еженедельно поручала мне и моим братьям различные задания по уборке. Однажды я решил превзойти все ее ожидания и не просто пропылесосить тяп-ляп, а сделать это тщательно, а потом еще что-то убрать. В итоге закончилось все не так радужно, как я представлял. Мама раскритиковала каждую мелочь, и, честно говоря, даже в юном возрасте я знал, что это неправильно. Я сделал вывод, что просто приложил в 2–3 раза больше усилий, а получил тот же результат, и, что еще хуже, меня за это еще и наругали. Так что да, из-за этого я теперь не особо хочу сильно запариваться насчет уборки, кроме самого минимума. Я очень стараюсь не запускать свой внешний вид и квартиру в целом. Когда я один, у меня проблем нет, но да, теперь «сделать что-то хорошее» для семьи (особенно в плане уборки) у меня ассоциируется с негативным опытом, поэтому я стараюсь не делать ничего такого «хорошего». © Dabok / Reddit
- Я помню, как подружилась с одним мальчиком, когда училась в 4-м или 5-м классе. Нас познакомил наш общий друг, и я подумала, что он действительно классный. Я была в том возрасте, когда еще не думала о мальчиках в каком-то романтическом плане, кроме актеров, поэтому мне даже в голову не пришло, что мой отец предположит, что мне нравится мальчик, если я хочу с ним общаться. Я хотела пойти к нему домой, но папа сказал «нет» и просто рассердился. Потом, когда подвозил меня в школу, он понял, что ребенок, с которым я так сильно хотела общаться, был инвалидом. (Мне было настолько все равно, что я даже в разговоре как-то не упоминала об этом. Он мне нравился просто как человек, потому что мы читали одни и те же книги.) До этого я никогда не видела, чтобы кому-то из моих родителей было стыдно. Я помню, как папа сказал мне, что ему жаль, но я подумала, что он просто хотел извиниться за то, что рассердился тогда. И только потом, через много лет, я поняла, что он извинился за то, что неправильно понял меня и мои намерения. © Feisty-Donkey / Reddit
- В детстве я всегда оставляла самое вкусное напоследок, поэтому любимую часть блюда я откладывала в сторону и ела в конце. Когда мне было лет 10, во время семейной поездки с моими двоюродными братьями мы остановились в закусочной, где готовили жареную курицу. Кожица — моя любимая часть, поэтому я отделила ее и принялась за мясо. Тогда я ела (и все еще ем) очень медленно, и примерно спустя уже минут 30 мой двоюродный брат говорит: «О, тебе не нравится кожица?» — и просто забирает всю куриную кожицу с моей тарелки и съедает ее. Все произошло настолько быстро, что я и слова не успела вставить. Я так расстроилась. Ну и все, поездка была испорчена. Я и сейчас оставляю все самое вкусное напоследок, но теперь понемногу откусываю, чтобы никому не пришло в голову «сделать мне одолжение» и прибрать себе самый вкусный кусочек. © umnosorry / Reddit
- Помню, как-то раз я хотел, чтобы отец поиграл со мной в видеоигру, но он был занят и что-то смотрел на компьютере. Я очень расстроился и просто начал бегать туда-сюда по комнате как сумасшедший. Отец посмотрел на меня и спросил, что со мной случилось, на что я ничего не ответил и просто нахмурил лицо. После того как он перестал обращать на меня внимание, я опять начал бегать туда-сюда и случайно врезался в стену. В конце концов я устал и никак не мог заставить его поиграть со мной. Я вспоминаю этот случай всякий раз, когда мне что-то от кого-то нужно. Вам не нужно разыгрывать спектакли или молча обижаться, когда вы можете просто спросить. © AllTheNamesAr3Taken / Reddit
- Когда мне было 4 года, я украл крошечную игрушку в форме ветряной мельницы из продуктового магазина, потому что мама мне ее не купила. Она увидела ее у меня еще до того, как мы дошли до машины, и заставила пойти вернуть ее и извиниться. Я помню, что мне было так стыдно, что я больше никогда ничего не крал. Совсем недавно я забыл заплатить 20 центов за бумажный пакет в продуктовом магазине и как можно быстрее побежал обратно. Девушка на кассе посмеялась надо мной и сказала, чтобы я не переживал так из-за этого. © Lizardshark20 / Reddit
- Когда я учился в 3-м классе, я был уверен, что слово «ресторан» пишется как «рестаран». Я был так уверен, что просто с пеной у рта доказывал учительнице свою правоту. Она рассмеялась и сказала мне посмотреть в словаре, как пишется это слово. Когда я понял, что был неправ, мне стало так стыдно. С тех пор я практически никогда не могу уверенно говорить о чем-то, только если не перепроверю заранее или уже после спора. © Bergenia1 / Reddit
- Глупая привычка, но осознание пришло ко мне только на прошлой неделе. Я вышла из душа, схватила полотенце и начала вытирать им волосы, пока стояла вся мокрая. И вспомнила, что, когда мне было лет 10 или около того, я спросила маму, могу ли взять 2 полотенца: одно для волос, а другое — для тела. Она, конечно, сказала «нет», потому что «зачем тратить полотенца впустую», «я так сказала» и «бла-бла-бла». Я вдруг поняла, что уже взрослая, что это моя ванная и мои полотенца и что сама устанавливаю свои правила. Итак, впервые за 55 лет я воспользовалась двумя полотенцами, и это было замечательно! © lynnemaddie / Reddit
- Родители (в целом) сказали бы, что нужно подождать 30 минут после еды, прежде чем можно вернуться в бассейн, иначе у вас начнутся судороги. © primitivedreamer / Reddit
- Однажды в детстве мы были в гостях, и там был бассейн. После еды родители засекали таймер, старый еще, не на мобильном. Все дети собирались вокруг и ждали. Тик-тик-тик. Ни минутой раньше. © MorePieForEveryone / Reddit
- Я украл пачку жвачек из магазина в кемпинге в Квебеке, когда мне было 4 года. Большая пачка Wrigley’s стояла прямо на уровне глаз, и я положил одну в карман. Моя старшая сестра, которой в то время было 9 лет, наябедничала родителям, и меня повели обратно в магазин, чтобы заплатить за жвачку и извиниться. Я был абсолютно уверен, что у человека за прилавком были какие-то внесудебные полномочия отправить меня туда, куда отправлялись плохие дети в Канаде, в основном потому, что у него был акцент, которого я никогда раньше не слышал. Я больше никогда не воровал в магазинах, даже в том возрасте, когда дети обычно пытаются это сделать. © Dispatcher12 / Reddit
- Когда я училась в 3-м классе, мою подругу укусил паук, который прятался у нее в ботинке, и она сказала мне, что ей нужно сделать укол в палец. С тех пор я всегда встряхиваю обувь, заглядываю, нет ли там паука, и только потом надеваю. © schiaparelli_or_bust / Reddit
- Когда мне было 5, мама сказала мне, что у меня аллергия на песок. Она просто не хотела каждый раз отряхивать песок с меня и моей одежды. © Aperture_Kubi / Reddit
- «Если ты ненавидишь свою работу, тебе просто нужно смириться и извлечь из нее максимум пользы. Не жалуйся, потому что все начнут считать тебя проблемным, и если ты уволишься, тебя сочтут слабаком, никто другой тебя не наймет». Эта бестолочь нанесла больше вреда моему физическому и эмоциональному благополучию, чем что-либо в моей жизни. Не буду говорить, что их мнение о том, что нужно оставаться в несчастливом, неблагополучном браке, тоже слушать не нужно. © Johhnymaddog316 / Reddit
- Когда мне было 5 лет и я ходил в детский сад, я был злым ребенком, который не ладил с другими детьми и всегда попадал в неприятности. Однажды я разозлился из-за чего-то и решил сделать что-то действительно ужасное нарочно. Я подошел к маленькому деревянному игровому домику, который стоял у нас посреди детской площадки, и смело нацарапал на нем слово «дурак». Довольный тем, что точно шокирую всех детей или взрослых, которые прочтут эту надпись, я обернулся и почувствовал прилив паники, когда увидел, что одна из воспитательниц детского сада стоит в метре от меня, скрестив руки на груди и хладнокровно рассматривая мою работу. На несколько мгновений воцарилась тишина, а затем она спросила, зачем я написал слово «турак», и сказала, что ругательство пишется по-другому. А потом она ушла, совершенно не впечатленная моей шалостью. По сей день я тщательно слежу за тем, как пишу. © TheMegnificent1 / Reddit
- Я должен доесть все, что лежит у меня на тарелке. Всякий раз, когда мы ели, дома или в ресторане, моя мама заставляла нас доедать все, что было на тарелке. © Gabinskaite / Reddit
- Если человек вас старше, вы должны его уважать и слушать, даже если он грубиян. Уважайте старших! © Puzzleheaded-Paint64 / Reddit
- Когда я был ребенком, мне говорили, что, если ты встретишься взглядом с животным в зоопарке, оно начнет вести себя агрессивно. Я не знаю, почему мне так сказали, но этот страх преследовал меня, пока я не стал старше и не понял, что животные не злились только от зрительного контакта. © Safe-Wolverine-2779 / Reddit
- В хлебной корочке содержатся все питательные вещества. © kre8ive1 / Reddit
Какое воспоминание из детства осталось с вами до сих пор? Какую фразу вы слышали в детстве, которая запомнилась вам по сей день?
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