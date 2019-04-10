20 цитат Майи Плисецкой, в которых кроется вся сила духа
Имя Майи Плисецкой наверняка знают даже те, кто ни разу в жизни не ходил на балет. Выдающаяся танцовщица XX века, балетмейстер, хореограф, писатель и актриса — это все о ней. Майя Михайловна была не только талантливым человеком, но и мудрой и умной женщиной, чьи высказывания остаются актуальными и сегодня.
Мы в AdMe.ru восхищаемся безграничным очарованием этой великой балерины и надеемся, что и вы не останетесь равнодушными к этой выдающейся личности.
Майя Плисецкая родилась в 1925 году. Детство ее было непростым: отца репрессировали и расстреляли, а мать отправили в ссылку в Казахстан. Девочку взяла к себе на воспитание тетя, которая трудилась артисткой балета в Большом театре. У ребенка оказался прирожденный талант к танцу: несмотря на трудные военные годы, Майе удалось окончить Московское хореографическое училище и попасть в труппу Большого театра.
Когда в 1960 со сцены ушла великая балерина Галина Уланова, Плисецкая по праву стала примой-балериной Большого. Она исполняла главные партии во всех основных постановках: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица» и многих других. Но на достигнутом Плисецкая никогда не останавливалась: ей было интересно пробовать и нечто современное, новое. Благодаря упорству и настойчивости балерины на сцене Большого появились такие новаторские по тем временам спектакли, как «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка» и другие.
Плисецкая с успехом выступала по всему миру, работала художественным руководителем Римского театра оперы и балета, а затем Испанского национального балета в Мадриде. Она ушла из Большого театра в 1990 году в возрасте 65 лет, но продолжала давать мастер-классы и участвовать в концертах: так балерина вышла на сцену в день своего 70-летия.
С 1958 года была замужем за композитором Родионом Щедриным: вместе они прожили 57 лет, вплоть до последнего дня Майи Михайловны.
- Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. Только так. Хорошие всегда исключение, подарок неба.
- В искусстве не важно «что». Самое важное — «как». Нужно, чтобы дошло до каждого, чтобы душу трогало — тогда это настоящее, иначе никак.
- Не люблю суеты. Ни на сцене, ни в жизни... Лишние слова тоже не нужны.
- Мужчинам всегда нравились красивые фигуры. Я не думаю, что балерины покоряли их своим умом.
- Измениться труднее, чем за волосы себя поднять.
- Не уверена, что высшее проявление ума — это доброта. Добряки бывают и набитыми дураками.
- Как легко, должно быть, живется людям без убеждений. Подул ветер с небес — говори прямо противоположное своим вчерашним речам.
- Не жрать! Более действенного способа еще не придумали. <...> Это больше в теории. А в жизни можно все, но понемногу.
- Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги.
- Я не простила своих врагов и не собираюсь этого делать. С какой стати? За что мне их прощать, скажите на милость? Люди не меняются, это мое глубокое убеждение. И пусть знают, я ничего не забыла и ничего не простила.
- Если рядом есть человек, делящий твое горе и радость пополам, жизнь становится улыбчивее.
- Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении.
Майя Плисецкая с супругом Родионом Щедриным.
- Всю жизнь люблю новое, всю жизнь смотрю в будущее, мне всегда это интересно!
- Я в своей жизни получила очень много цветов. Вот стоит красивая большая ваза цветов, штук 50. Я всем одинаково меняю воду, подрезаю кончики. Но одна роза завянет сразу. Другие начинают увядать чуть позже. И вдруг из всех роз одна вот так торчит. И больше чем неделю не вянет. Знаете, на людей это правило тоже распространяется.
- Оставить после себя след в человеке — вот главное.
- Я с детских лет не в ладах с неправдой. Она меня коробит пуще красной тряпки.
- От морщин никуда не деться... Но молодящийся старичок или старушка — это смешно... Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожен он или нет — это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно, ухожено оно или запущено.
- Второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!
- Жизнь бывает несправедлива к таланту. Но поэт, композитор, художник пробьются через века. Если у них термоядерный заряд, конечно.
- Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте... До последнего мига боритесь... Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба.
Фото на превью East News