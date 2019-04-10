20 цитат Майи Плисецкой, в которых кроется вся сила духа

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Имя Майи Плисецкой наверняка знают даже те, кто ни разу в жизни не ходил на балет. Выдающаяся танцовщица XX века, балетмейстер, хореограф, писатель и актриса — это все о ней. Майя Михайловна была не только талантливым человеком, но и мудрой и умной женщиной, чьи высказывания остаются актуальными и сегодня.

Мы в AdMe.ru восхищаемся безграничным очарованием этой великой балерины и надеемся, что и вы не останетесь равнодушными к этой выдающейся личности.

Майя Плисецкая родилась в 1925 году. Детство ее было непростым: отца репрессировали и расстреляли, а мать отправили в ссылку в Казахстан. Девочку взяла к себе на воспитание тетя, которая трудилась артисткой балета в Большом театре. У ребенка оказался прирожденный талант к танцу: несмотря на трудные военные годы, Майе удалось окончить Московское хореографическое училище и попасть в труппу Большого театра.

Когда в 1960 со сцены ушла великая балерина Галина Уланова, Плисецкая по праву стала примой-балериной Большого. Она исполняла главные партии во всех основных постановках: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица» и многих других. Но на достигнутом Плисецкая никогда не останавливалась: ей было интересно пробовать и нечто современное, новое. Благодаря упорству и настойчивости балерины на сцене Большого появились такие новаторские по тем временам спектакли, как «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка» и другие.

Плисецкая с успехом выступала по всему миру, работала художественным руководителем Римского театра оперы и балета, а затем Испанского национального балета в Мадриде. Она ушла из Большого театра в 1990 году в возрасте 65 лет, но продолжала давать мастер-классы и участвовать в концертах: так балерина вышла на сцену в день своего 70-летия.

С 1958 года была замужем за композитором Родионом Щедриным: вместе они прожили 57 лет, вплоть до последнего дня Майи Михайловны.