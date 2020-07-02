20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты

Мировые стандарты женской красоты меняются каждое десятилетие. Однако в каждой стране понимание прекрасного было и остается уникальным. Особенно до наступления XXI века. В одном государстве в девушках ценили целомудрие, в другом — темпераментность, в третьем — хозяйственность и трудолюбие. И, конечно, это отражалось на внешнем виде женщин.

AdMe.ru решил выяснить, как раньше выглядели девушки разных стран. Мы долго не могли оторвать глаз от снимков бабушек в молодости, которыми поделились пользователи сети со всего мира. Держать такую красоту в архивах было бы непростительно. А в качестве бонуса мы приготовили пару фотографий красавиц, происхождение которых не указано, и нам остается только гадать, где же они жили.

1. Мексика. «Моя бабушка выглядит просто шикарно в типичной испанской вуали — мантилье. Она похожа на голливудскую актрису. Фото примерно 1940 года»

2. Польша. «Моя бабушка и ее сестра-близняшка в сценических костюмах. Здесь им по 20 лет, они были очень талантливы и даже во время Второй мировой войны продолжали выступать на сцене»

3. Аргентина. «Моя бабушка была пилотом Британской армии во время Второй мировой войны. Так ее сфотографировали в 1944 году сразу после выхода из кабины вертолета»

4. Япония. «Портрет моей бабушки из Окинавы. 1938 год»

5. Румыния. «Моей бабушке из Трансильвании 17 лет. 1960 год»

6. СССР. «Она умела любить всем сердцем. Скучаю по тебе, бабушка. 1963 год, Самара»

7. Венесуэла. «Готовлю фотоальбом, посвященный моей бабушке из Маракайбо. Это снимок 1943 года, здесь ей 12 лет»

8. США, Монтана. «Прабабушка, бабушка, двоюродная бабушка моего мужа. Примерно 1900 год»

9. Тайвань. «Мои прадедушка и прабабушка в 1880-е годы. Он был врачом, она свободно говорила по-английски»

10. Корея. «В отличие от большинства тех, кто делится в интернете фотографиями родных, покажу своих маму и бабушку в молодости, которые не были супермоделями. Сеул, 1960-е годы»

11. Иран. «Согласитесь, моя бабушка выглядит величественно. Фото примерно 1936 года»

12. Доминиканская Республика. «Моя мама, две тети и великолепная бабушка с ее неповторимыми скулами. 1960-е годы»

13. Сирия. «Портрет моей прабабушки сделан в начале 1900-х годов. Думаю, здесь ей около 20 лет»

14. Албания. «Единственная фотография моей бабушки, самой доброй женщины в мире, в молодости. 1940 год»

15. Эквадор. «Фото моей бабушки на паспорт, перед тем как она эмигрировала в Канаду в 1970 году»

16. Индонезия. «Моя бабушка исполняет хула кахико, традиционный полинезийский танец. 1950-е годы»

17. Болгария. «Моя бабушка. Она переехала жить в Германию. 1978 год»

18. Голландия. «Моей бабушке здесь 22, это 1946 год. Сейчас ей 94 года»

19. Швеция. «Моя бабушка в середине 1950-х»

20. Германия. «Победительница конкурса красоты во Франкфурте, где спонсором был производитель кошерных колбас. 1952 год»

21. Ливан. «Фотография моей таиты (бабушки) во времена золотого века Бейрута. 1950-е годы»

22. Португалия. «Бабушке Кармен сегодня 90 лет! Это фото сделано 63 года и 2 дня назад в Лиссабоне»

23. Италия. «Убирались на веранде у моей бабушки и нашли эту фотографию ее матери (моей прабабушки), сделанную в 1920-е годы. Роковая женщина»

24. Ирак. «Моя бабушка в 19 лет ждет свою сестру, пока та готовится к вечеринке. Снимок сделан в 1948 году в Багдаде»

25. Куба. «Моя прабабушка. Гавана, 1940-е годы»

26. Филиппины. «Моя прабабушка в середине 1900-х годов в Маниле. Ей было бы 107 в этом году»

Бонус № 1: «Моей бабушке здесь 16 лет. Платье кажется устаревшим, но с каким достоинством она его носит! Если она наденет его сегодня, то заставит всех чувствовать себя не в своей тарелке»

Бонус № 2: «1925 год, моя 16-летняя прабабушка в юбке из соломы играет на укулеле»