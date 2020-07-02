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20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты

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Мировые стандарты женской красоты меняются каждое десятилетие. Однако в каждой стране понимание прекрасного было и остается уникальным. Особенно до наступления XXI века. В одном государстве в девушках ценили целомудрие, в другом — темпераментность, в третьем — хозяйственность и трудолюбие. И, конечно, это отражалось на внешнем виде женщин.

AdMe.ru решил выяснить, как раньше выглядели девушки разных стран. Мы долго не могли оторвать глаз от снимков бабушек в молодости, которыми поделились пользователи сети со всего мира. Держать такую красоту в архивах было бы непростительно. А в качестве бонуса мы приготовили пару фотографий красавиц, происхождение которых не указано, и нам остается только гадать, где же они жили.

1. Мексика. «Моя бабушка выглядит просто шикарно в типичной испанской вуали — мантилье. Она похожа на голливудскую актрису. Фото примерно 1940 года»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© DrMacacoSmith / reddit, © ValerieShark / reddit

2. Польша. «Моя бабушка и ее сестра-близняшка в сценических костюмах. Здесь им по 20 лет, они были очень талантливы и даже во время Второй мировой войны продолжали выступать на сцене»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© Bluewalkie / reddit, © Bluewalkie / reddit

3. Аргентина. «Моя бабушка была пилотом Британской армии во время Второй мировой войны. Так ее сфотографировали в 1944 году сразу после выхода из кабины вертолета»

4. Япония. «Портрет моей бабушки из Окинавы. 1938 год»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© hanajoy / reddit

5. Румыния. «Моей бабушке из Трансильвании 17 лет. 1960 год»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© viataculouie-reddit / reddit

6. СССР. «Она умела любить всем сердцем. Скучаю по тебе, бабушка. 1963 год, Самара»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© __weib / reddit

7. Венесуэла. «Готовлю фотоальбом, посвященный моей бабушке из Маракайбо. Это снимок 1943 года, здесь ей 12 лет»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© carolpoop / reddit

8. США, Монтана. «Прабабушка, бабушка, двоюродная бабушка моего мужа. Примерно 1900 год»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© carmelvalleyskye / reddit

9. Тайвань. «Мои прадедушка и прабабушка в 1880-е годы. Он был врачом, она свободно говорила по-английски»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© _Cheeseprincess_/ reddit

10. Корея. «В отличие от большинства тех, кто делится в интернете фотографиями родных, покажу своих маму и бабушку в молодости, которые не были супермоделями. Сеул, 1960-е годы»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© CarlCastlevania / reddit

11. Иран. «Согласитесь, моя бабушка выглядит величественно. Фото примерно 1936 года»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© 1422858 / reddit

12. Доминиканская Республика. «Моя мама, две тети и великолепная бабушка с ее неповторимыми скулами. 1960-е годы»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© simply_liz8984 / reddit

13. Сирия. «Портрет моей прабабушки сделан в начале 1900-х годов. Думаю, здесь ей около 20 лет»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© Evaleenora / reddit

14. Албания. «Единственная фотография моей бабушки, самой доброй женщины в мире, в молодости. 1940 год»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© theArghmabahls / reddit

15. Эквадор. «Фото моей бабушки на паспорт, перед тем как она эмигрировала в Канаду в 1970 году»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© PastryKhaleesi / reddit

16. Индонезия. «Моя бабушка исполняет хула кахико, традиционный полинезийский танец. 1950-е годы»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© juicy-knees / reddit

17. Болгария. «Моя бабушка. Она переехала жить в Германию. 1978 год»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© wfyff / reddit

18. Голландия. «Моей бабушке здесь 22, это 1946 год. Сейчас ей 94 года»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© dutchbydefault / reddit

19. Швеция. «Моя бабушка в середине 1950-х»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© windh / reddit

20. Германия. «Победительница конкурса красоты во Франкфурте, где спонсором был производитель кошерных колбас. 1952 год»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© defg13 / reddit

21. Ливан. «Фотография моей таиты (бабушки) во времена золотого века Бейрута. 1950-е годы»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© afterlife121 / reddit

22. Португалия. «Бабушке Кармен сегодня 90 лет! Это фото сделано 63 года и 2 дня назад в Лиссабоне»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© neblina_matinal / reddit

23. Италия. «Убирались на веранде у моей бабушки и нашли эту фотографию ее матери (моей прабабушки), сделанную в 1920-е годы. Роковая женщина»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© satanaintwaitin / reddit, © slurpyderper99 / reddit

24. Ирак. «Моя бабушка в 19 лет ждет свою сестру, пока та готовится к вечеринке. Снимок сделан в 1948 году в Багдаде»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© 1armfish / reddit

25. Куба. «Моя прабабушка. Гавана, 1940-е годы»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© xlusciniolax / reddit

26. Филиппины. «Моя прабабушка в середине 1900-х годов в Маниле. Ей было бы 107 в этом году»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© wtfhodor / reddit

Бонус № 1: «Моей бабушке здесь 16 лет. Платье кажется устаревшим, но с каким достоинством она его носит! Если она наденет его сегодня, то заставит всех чувствовать себя не в своей тарелке»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© Jtodd666 / reddit, © amitym / reddit

Бонус № 2: «1925 год, моя 16-летняя прабабушка в юбке из соломы играет на укулеле»

20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
© Party-of-fun / reddit

А из какой страны ваши бабушки? Если у вас сохранились их фотографии, поделитесь ими в комментариях.

Фото на превью Jtodd666 / reddit, amitym / reddit
402157
3k