20 звездных ретрофотографий, на которых царит неповторимая атмосфера гламура
Когда до нас долетают сведения о том, сколько лет нашим любимым звездам кино и сцены, в эти цифры совсем не верится. Пока на глаза не попадутся фотографии, которые датируются 90-ми или даже 80-ми годами XX века. Молодые, яркие, модные — кажется, что это было только вчера, а ведь прошло уже много лет.
Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и нашли редкие фото того времени и самых ярких его героев.
1. Том Круз и Николь Кидман перед церемонией награждения премией «Оскар», 1996
2. Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на церемонии «Золотой глобус», 1998
3. Вайнона Райдер и Джонни Депп, 1990
4. Шэрон Стоун и Рудольф Нуриев, 1991
5. Дженнифер Лопес и Джордж Клуни на премьере фильма «Вне поля зрения», 1998
6. Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, 1997
7. Мэттью Перри и Сальма Хайек на премьере фильма «Поспешишь — людей насмешишь», 1997
8. Моника Беллуччи, режиссер Ян Кунен и Венсан Кассель, 1997
9. Киану Ривз, 1984
10. Люк Перри и Клаудия Шиффер на церемонии вручения премии MTV, 1995
11. Кевин Спейси и Сандра Буллок, 1996
12. Синди Кроуфорд и Ричард Гир, 1993
13. Мадонна и Шон Пенн, 1986
14. Николас Кейдж и Джонни Депп,1988
15. Анджелина Джоли и Джиллиан Андерсон, 1998
16. Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Кортни Кокс во время пресс-тура NBC, 1995
17. Майкл Джексон и Уитни Хьюстон, 1988
18. Джим Керри, Мэрайя Кэри и Элтон Джон на 71-й церемонии награждения премией «Оскар», 1999
19. Клаудия Шиффер и Селин Дион на показе Chanel, 1996
20. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший на церемонии вручения премии MTV, 1990
Мы с удовольствием окунулись в атмосферу воспоминаний. А кто из звезд вам нравился больше всех?
Фото на превью Getty Images