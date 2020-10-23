20 звездных ретрофотографий, на которых царит неповторимая атмосфера гламура

Когда до нас долетают сведения о том, сколько лет нашим любимым звездам кино и сцены, в эти цифры совсем не верится. Пока на глаза не попадутся фотографии, которые датируются 90-ми или даже 80-ми годами XX века. Молодые, яркие, модные — кажется, что это было только вчера, а ведь прошло уже много лет.

Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и нашли редкие фото того времени и самых ярких его героев.

1. Том Круз и Николь Кидман перед церемонией награждения премией «Оскар», 1996

2. Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на церемонии «Золотой глобус», 1998

3. Вайнона Райдер и Джонни Депп, 1990

4. Шэрон Стоун и Рудольф Нуриев, 1991

5. Дженнифер Лопес и Джордж Клуни на премьере фильма «Вне поля зрения», 1998

6. Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, 1997

7. Мэттью Перри и Сальма Хайек на премьере фильма «Поспешишь — людей насмешишь», 1997

8. Моника Беллуччи, режиссер Ян Кунен и Венсан Кассель, 1997

9. Киану Ривз, 1984

10. Люк Перри и Клаудия Шиффер на церемонии вручения премии MTV, 1995

11. Кевин Спейси и Сандра Буллок, 1996

12. Синди Кроуфорд и Ричард Гир, 1993

13. Мадонна и Шон Пенн, 1986

14. Николас Кейдж и Джонни Депп,1988

15. Анджелина Джоли и Джиллиан Андерсон, 1998

16. Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Кортни Кокс во время пресс-тура NBC, 1995

17. Майкл Джексон и Уитни Хьюстон, 1988

18. Джим Керри, Мэрайя Кэри и Элтон Джон на 71-й церемонии награждения премией «Оскар», 1999

19. Клаудия Шиффер и Селин Дион на показе Chanel, 1996

20. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший на церемонии вручения премии MTV, 1990