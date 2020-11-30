20+ актеров, возраст которых вызывает только один вопрос: «Подождите, это не шутка?»

Далеко не каждый человек, решивший вечерком посмотреть фильм или серию любимого сериала, станет искать в интернете информацию об актерах. И очень редко кто-то интересуется их возрастом. Мы просто видим героя, которому по сюжету чуть больше 20, например, и этого достаточно. Но задумывались ли вы о том, сколько на самом деле лет Питеру Динклэйджу, воплотившему образ Тириона Ланнистера на экране?