20+ актеров, возраст которых вызывает только один вопрос: «Подождите, это не шутка?»
Далеко не каждый человек, решивший вечерком посмотреть фильм или серию любимого сериала, станет искать в интернете информацию об актерах. И очень редко кто-то интересуется их возрастом. Мы просто видим героя, которому по сюжету чуть больше 20, например, и этого достаточно. Но задумывались ли вы о том, сколько на самом деле лет Питеру Динклэйджу, воплотившему образ Тириона Ланнистера на экране?
Мы в AdMe.ru заинтересовались нынешним возрастом актеров, сыгравших характерных персонажей кино и сериалов. И, признаться, кое-кто нас очень удивил.
Робби Колтрейн, 70 лет
Питер Динклэйдж, 51 год
Люси Лью, 51 год
Джон Брэдли-Уэст, 32 года
Кэти Бэйтс, 72 года
Дэвид Духовны, 60 лет
Лина Хиди, 47 лет
Рашель Лефевр, 41 год
Джим Парсонс, 47 лет
Коби Смолдерс, 38 лет
Джиллиан Андерсон, 52 года
Джош Рэднор, 46 лет
Маим Бялик, 44 года
Лю Ифэй, 33 года
Мэтт Бомер, 43 года
Миша Коллинз, 46 лет
Николай Костер-Вальдау, 50 лет
Сара Чок, 44 года
Рита Морено, 88 лет
Кайл Маклахлен, 61 год
Вигго Мортенсен, 62 года
Мы в AdMe.ru и не предполагали, что красавчику Арагорну уже за 60, но с радостью отметили, что Робин Щербатски совсем не изменилась. А чей возраст стал для вас открытием?
Фото на превью Game of Thrones / HBO, Warner Bros. AND J K ROWLING / EAST NEWS