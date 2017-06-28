2 черты лица, которыми обладают самые красивые женщины в мире

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Пожалуй, красота является одним из самых субъективных понятий. Но ученые не оставляют попытки объяснить привлекательность с точки зрения науки. AdMe.ru расскажет об одном интересном исследовании и очаровательных женщинах, которые в полной или не очень мере соответствуют установленным стандартам красоты.

Новое золотое сечение

Команда ученых Калифорнийского университета провела 4 отдельных эксперимента для установления пропорций идеального женского лица. В итоге было определено, что красоту определяют всего 2 критерия (указанных на картинке). Из этого следует, что красивым лицо делают не отдельные его черты, а их совокупность, его структура и пропорции. Эти параметры были названы новым золотым сечением. Впрочем, называть их новыми не совсем правильно, так как лицо красавицы эпохи Возрождения Моны Лизы полностью соответствует этим критериям.

Джессика Альба

Лицо американской актрисы полностью отвечает параметрам нового золотого сечения. Неудивительно, что она неоднократно была удостоена высоких званий в честь своей красоты, а в ходе опроса, в котором принимало участие 8 миллионов мужчин, была признана самой сексуальной женщиной в мире.

Меган Фокс

Еще одна обладательница идеального лица. Актриса неоднократно занимала высокие позиции в списках самых красивых, а спустя год после Джессики Альбы она была признана самой сексуальной женщиной в мире.

Шерил Коул

Лицо британской певицы соответствует параметрам 36/46. Не нарушая традиции, она, как и предшественницы из этого списка, была удостоена звания самой сексуальной женщины мира, но не один, а два года подряд!

Шанайя Твейн

Одна из самых известных исполнительниц кантри, Шанайя Твейн, также обладает идеальным лицом с точки зрения нового золотого сечения. Уже в 47, а затем и в 48 лет она дважды была признана самой красивой канадской певицей.

Кристи Тарлингтон

Одна из самых успешных моделей 80–90-х годов обладает идеальными пропорциями лица. Возраст Кристи Тарлингтон близится к 50, но ее естественную красоту продолджают отмечать многие авторитетные издания.

Элизабет Херли

Красота британской актрисы отступает в пределах нормы от золотого стандарта: соотношение расстояния между глаз к ширине лица составляет не 46, а 45 %. Природные данные и работа над собой позволяют Элизабет Херли рекламировать купальники своего бренда даже после того, как актриса переступила 50-летний рубеж.

Флоренс Колгейт

«Мисс совершенство» — так назвали эту девушку британские ученые, после того как проанализировали более 8 тысяч фотографий. Стандарты нового золотого сечения подтверждают это звание, ведь параметры ее лица всего на 2 % не соответствуют норме.

Анджелина Джоли

Обладательница двух премий «Оскар» и титула «Самая уважаемая женщина года», актриса не раз получала престижные титулы благодаря своей красоте. Параметры лица Анджелины Джоли очень близки к идеальным и составляют 35 и 48 %.