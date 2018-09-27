2 актрисы рассказали, как на самом деле выглядит работа на сцене. И это совсем не по-голливудски

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«Жизнь актеров — сплошная романтика и праздник», — вздыхают одни. «Мнительные кривляки, неспособные на серьезную работу», — фыркают другие. Представление об одной из самых творческих профессий сложилось довольно полярное и, откровенно говоря, смутное. Анна Багдасарова, петербургская актриса театра и кино, и Алина Саратова, актриса народных дальневосточных театров и автор поэтического проекта, рассказали AdMe.ru о своей «богемной» профессии без прикрас, раскрыв публике секреты такой работы.

Анна и Алина.

Вы можете стать хорошим актером, даже если вы меланхолик, интроверт и вообще панически боитесь выступать

Именно так, не сговариваясь, ответили обе актрисы на вопрос: «Все ли могут стать актером?» Эмоциональность — далеко не всегда показатель артистизма. Важнее ваша собственная «наполненность» (а лучше даже «переполненность»). Одним из показателей таланта может быть то, что называют «близкими слезами». Это когда вы можете легко прослезиться, сопереживая чему-то прекрасному или ужасному. Только не путайте это качество с истеричностью. Другой важный фактор — идея, которой вы горите. Неважно, в чем она заключается, в борьбе за чистоту океанов или за пацифизм, но, если вам нечего сказать этому миру, на сцену не стоит выходить вообще. Когда вы заряжены болью и насущностью одной проблемы, вы, словно призма, можете передать через свою игру суть других проблем.

«Я бы никогда не подумала, что актерам приходится...»

«В студенческом мюзикле у меня буквально все лицо перекосило при попытке сесть на шпагат. Самостоятельные занятия пол-дэнсом позволили не бояться танцевальных ролей».

Профессионально танцевать балет . Хорошая физическая форма продиктована не модой на фитнес: людям сцены необходимо идеально владеть телом, ведь именно с него зритель и считывает героя еще до того, как тот заговорит. К тому же внезапная одышка собьет у аудитории весь настрой не меньше чем плохая дикция.

. Хорошая физическая форма продиктована не модой на фитнес: людям сцены необходимо идеально владеть телом, ведь именно с него зритель и считывает героя еще до того, как тот заговорит. К тому же внезапная одышка собьет у аудитории весь настрой не меньше чем плохая дикция. Развивать интуицию. Приходится регулярно выполнять упражнения, развивающие буквально телепатическую связь между двумя людьми. Например, партнер, стоя к вам спиной, мысленно просит вас поднять руку. Ваша задача — «услышать», какую именно. Звучит странно, но наше тело всегда знает, где правда, стоит только прислушаться к нему, а не к рациональному мозгу.



Еще одно классное упражнение: несколько человек, сидя на стульях, также мысленно подзывают по именам тех, кто стоит сзади. Задача последних — различить, кто именно их зовет, и подойти к ним. На уровне тела приближение к «правильному» человеку ощущается буквально так же, как в игре «Холодно — горячо».



Такие практики неплохо проводить в любых коллективах, чтобы обеспечить слаженную работу и развить в людях доверие друг к другу.



Конечно, такая «магия» случается не с первого раза: это требует тренировок и большого доверия к партнерам.

Не стоит бояться неискренности актеров в жизни. И не стоит завязывать с ними отношения, если вы из ревнивых

«Монолог современной женщины прочла на одном дыхании: разом пережила волнения перед всеми свиданиями за всю свою жизнь».

Конечно, есть актеры, которые никак не могут перестать играть и в жизни, но их никто не любит, даже коллеги. Таких в шутку называют Актер Актерыч, хотя смешного тут мало: когда человек не в состоянии разделять жизнь и сценический образ — это, пожалуй, уже клиника. Ну или по крайней мере основательный повод для обращения к психотерапевту. Если же ваша вторая половинка — актер по роду деятельности и ему досталась роль с любовной линией, то ревности едва ли удастся избежать. Это естественно, но стоит сразу все основательно взвесить: такие отношения для вас или же нет? Просить человека отказаться от призвания — непозволительно, так что либо вы принимаете эту часть его работы и жизни, либо разрываете отношения. Нужно понимать, что игра — это отношения между персонажами, а не между реальными людьми. Это можно сравнить, образно говоря, с тем «раздвоением личности», когда вы читаете книгу и ассоциируете себя с главным героем: через него вы начинаете любить или ненавидеть других героев. Примерно через то же самое проходит актер, только это наиболее ярко выражено. Ревность неминуема, даже когда оба партнера — актеры. Одно из проверенных решений — стараться не смотреть сцены / фильмы, в которых партнер играет любовь к другому человеку.

Итак, актеры не играют в жизни, далеко не всегда влюбляются в коллег... Какие еще шаблонные ожидания приходится преодолевать «тыжактерам»?

​​​Пережить разрыв отношений, бесконечный поиск себя, работы и т. д. — непросто даже в кино.

Спой / станцуй / пошути / пожонглируй / расскажи стишок. Почему-то люди думают, что если ты актер, то ты не можешь устать, стесняться, быть не в настроении, да и просто не иметь желания развеивать чью-то скуку. Если начинаешь спорить и доказывать обратное — все понятно, ты просто не профи.

Почему-то люди думают, что если ты актер, то ты не можешь устать, стесняться, быть не в настроении, да и просто не иметь желания развеивать чью-то скуку. Если начинаешь спорить и доказывать обратное — все понятно, ты просто не профи. «Что-то я тебя нигде не видел...» Есть люди, которые измеряют уровень мастерства актера по тому, видели ли они кино либо спектакль с его участием. Наверное, они и обращаются только лишь к адвокатам, известным благодаря своему участию в процессах по нашумевшим делам, и обедают у поваров, которые непременно имеют персональное кулинарное шоу.

Есть люди, которые измеряют уровень мастерства актера по тому, видели ли они кино либо спектакль с его участием. Наверное, они и обращаются только лишь к адвокатам, известным благодаря своему участию в процессах по нашумевшим делам, и обедают у поваров, которые непременно имеют персональное кулинарное шоу. «А почему у тебя не главная роль?» Как объяснить, что подобные вопросы настолько же логичны, как и «А почему тебя сразу начальником не взяли?» Еще одно разочарование для друзей и знакомых — это когда ты не играешь роли роковых красоток или героев-любовников.

Как объяснить, что подобные вопросы настолько же логичны, как и «А почему тебя сразу начальником не взяли?» Еще одно разочарование для друзей и знакомых — это когда ты не играешь роли роковых красоток или героев-любовников. «А нормальную работу когда найдешь?» Некоторые убеждены, что актерство, как и любая творческая профессия, не больше чем хобби и не приносит никакой практической пользы. Но когда вам нужно спастись от элементарной скуки, подпитаться соответствующим настроением или просто выплеснуть эмоции, вы как-то не задумываясь включаете ТВ. Не говоря уже об образовательной функции хорошего театра или кино. Увы, мы так привыкли удовлетворять эмоционально-духовные потребности на автомате, что не задумываемся, на что была бы похожа жизнь даже без самой небольшой доли творчества в ней.

Необязательно иметь актерское образование, чтобы «профессионально смотреть» спектакли, кино и в целом развить художественный вкус. Это можно сделать в несколько шагов

«Столько раз репетировали, а все равно вздрагиваю в момент объявления по радио о начале Великой Отечественной войны».

Шаг 1. Смотрите как можно больше. Фестивальные фильмы, оскароносные, классику театров, а также комедийные сериалы, артхаус, новинки, короткометражки и все-все-все. Расширяя кругозор, вы составите собственное представление о «хорошем» и «плохом». Поставьте себе цель хотя бы раз в неделю смотреть что-то новое. Шаг 2. Есть «засмотренные до дыр» фильмы, сюжет которых уже знаете наизусть? Пересмотрите в 1 001-й раз, но теперь наблюдайте за массовкой, диалогами, мимикой актеров, поворотами камеры и т. д. Старайтесь отыскать ляпы или неточности. В общем, тренируйте цепкость взгляда и наблюдательность. Шаг 3. Прислушивайтесь к критике. Можно обратиться в том числе к серьезным и официальным представителям кинопрофессий типа критика Антона Долина или актера Дениса Косякова, можно присоединиться к фанатам язвительного Ностальгирующего Критика или Bad Comedian. При этом, конечно, не стоит ограничиваться лишь мнениями профессионалов, но также и самим смотреть упоминаемые картины. Шаг 4. Читайте блоги о кино и театре — Перебежчик, TheatreHD, «Театрал», а также театральные фотоблоги. Шаг 5. Не брезгуйте любительским театром или кино. Слово «любительский» в данном случае связано с «любить», а не с дилетантством. Зачастую в таких работах минимум коммерции, зато максимум искреннего творчества, самоотдачи и неподдельного кайфа тех, кто этим занимается. Осторожно! Есть шанс подхватить профессиональную болезнь актеров: вам станет очень трудно отключать «внутреннего аналитика» и просто смотреть, наслаждаясь сюжетом, без подсчета количества косяков или гаданий о том, как это снималось.

Главное отличие театра от кино: в театр зритель приходит работать

Номера славят Благодетеля в спектакле по роману-антиутопии «Мы».

Попсовая киноиндустрия почти заставила нас про это забыть, но живая энергетика сцены требует вовлеченности зрителя. Да, в театрах есть так называемая четвертая стена, однако не во всех, да и ее границы довольно условны. Хорошая театральная постановка обязывает зрителя включаться в процесс, сопереживать, проходя при этом через целый спектр мыслей и чувств. И это сильно отличается от того, когда вы просто платите деньги, чтобы мельтешение на экране вас развлекало, а ведерко с попкорном желательно было потяжелее. Если вы собираетесь в театр с таким настроем, то лучше не приходите вообще.

Актеры не могут «отключать» эмоции или расплакаться за одну секунду, но у них есть несколько полезных в обычной жизни лайфхаков

«Слезы самые настоящие. Холод и пустеющая улица в тот вечер быстро настроили мысли на нужный лад, и я вошла в кадр уже плачущей».

Если вам часто приходится выступать перед публикой, то научитесь следующему: Оправдывать звуки. Это очень полезный навык, помогающий не сбиться во время выступления. Например, если в разгар игры у кого-то в зале зазвонит телефон, опытный актер может мысленно «вписать» этот звук в рамки происходящего на сцене, представив, например, что это вдалеке поет птица или кто-то играет на лютне. Хорошо, когда этот навык доведен до автоматизма, вместе тем это вовсе не означает, что во время спектакля звук на телефоне отключать не нужно.

Управлять голосом. Вокальные упражнения и упражнения для дикции если не изменят голос, то уж точно помогут лучше справляться с дрожью, перепадами тембра от волнения, а также научат управлять интонацией, чтобы ваша речь звучала убедительнее. В личной жизни такой навык тоже очень пригодится, например когда вы хотите произвести на кого-то особое впечатление.

Концентрировать внимание. Помогут любые упражнения — от мобильных приложений до буддистских практик. Залог успеха вашего выступления — предельная концентрация на том, что вы делаете и говорите. Этот навык также помогает побороть боязнь сцены.

Если говорить отдельно о боязни сцены, то тут тоже есть несколько советов: Доведите подготовку до автоматизма. Это правило соблюдают даже опытные актеры. Во-первых, чем крепче засядет в памяти текст, тем меньше будет страх. Во-вторых, даже если у вас от волнения будут подкашиваться коленки, механическая память все равно придет на выручку, и вы вспомните текст.

Пошутите. Даже если вы выступаете на суперсерьезной научной конференции, стартовая шутка не просто разрядит обстановку, она также придаст вам сил и, самое главное, позволит увидеть положительную отдачу публики — улыбку. И вы тут же ощутите, как страх оступает.

Если юмор не ваш конек, тогда просто будьте откровенны. Перед тем как начать речь, скажите, глядя прямо в зал: «Если честно, я так волнуюсь». Или: «Мне так страшно». Это сразу нивелирует эффект ожидания и у вас, и у зрителей.

И в целом старайтесь никогда не начинать свою речь, что называется, с места в карьер, будь то рутинная планерка, защита диссертации или что-то иное. Скажите несколько отвлеченных фраз (юмор, признание, приветствие, вопрос к слушателям), перед тем как перейти к делу. Это снимет напряжение, сделает вашу аудиторию более благосклонной, напомнив слушателям о том, что перед ними — живой человек, а также настроит вас самих на выступление.

Учиться импровизировать и выступать можно, буквально не выходя из дома. Играйте с друзьями в настольные игры или игры-приложения, заставляющие фантазировать, импровизировать и находиться под пристальным вниманием. Обучаться этим навыкам можно в своей зоне комфорта, приятно при этом проводя время.

«А если я подготовился, вышел на сцену и все-таки облажался?»

Лучше всего — продолжать, словно ничего и не произошло. На самом деле люди далеко не всегда и не сразу понимают, что что-то пошло не так, особенно когда они уже настроились на нужный лад. Споткнувшись, смело продолжайте.

На самом деле люди далеко не всегда и не сразу понимают, что что-то пошло не так, особенно когда они уже настроились на нужный лад. Споткнувшись, смело продолжайте. Если же все безнадежно и в голове, что называется, чистый лист, опять же будьте честны с аудиторией: извинитесь, если хватит сил — пошутите и поблагодарите публику за понимание. Будьте уверены, что вам сочувствуют. Самое главное, чтобы вы сумели посочувствовать себе сами и понять, что это точно не тот случай, когда ошибка принимает катастрофические масштабы.



Но если вы актер на сцене или ведущий программы, то для вас все же применим только первый вариант.

Небольшой совет для тех, кто всерьез мечтает играть (или вообще имеет работу своей мечты)

Алина — любительница спонтанных путешествий по соседним городам, а Аня посещает выставки и стремится пообщаться с приглашенными художниками.