19 звездных мужчин, которые не стоят с тюбиком краски перед зеркалом, а гордятся своей сединой
Еще пару лет назад в массмедиа царил культ молодости. Звездам полагалось иметь идеальную гладкую кожу, белоснежную улыбку и густую шевелюру без единого седого волоска. Такие стандарты чаще навязывались женщинам, но мужчинам тоже доставалось. Многие актеры и певцы начали подкрашивать волосы, но мода на естественность вернула все на круги своя.
Мы в AdMe.ru бесконечно уважаем знаменитых мужчин, которые не побоялись отойти от образов, в которых они нам запомнились, и сейчас не стесняются седины.
Джеймс Макэвой в 27 лет и 42 года
Антонио Бандерас в 34 года и 59 лет
Колин Фаррелл в 32 и 44 года
Мэтт Деймон в 33 года и 47 лет
Патрик Демпси в 42 и 53 года
Пирс Броснан в 45 и 66 лет
Бен Стиллер в 42 и 54 года
Марк Руффало в 38 лет и 52 года
Крис Пайн в 31 год и 39 лет
Эрик Бана в 35 лет и 52 года
Райан Рейнольдс в 31 год и 43 года
Дермот Малруни в 35 и 55 лет
Джон Бон Джови в 48 и 57 лет
Энди Серкис в 39 и 55 лет
Бен Аффлек в 34 года и 47 лет
Джеймс Хэтфилд в 36 и 56 лет
Джеффри Дин Морган в 40 лет и 53 года
Хоакин Феникс в 31 год и 45 лет
Сильвестр Сталлоне в 36 лет и 74 года
Как вы считаете, седина украшает мужчин или только прибавляет лишние годы?
Фото на превью Becoming Jane / HanWay Films, jamesmcavoyrealdeal / Instagram
Поделиться этой статьёй