19 звездных мужчин, которые не стоят с тюбиком краски перед зеркалом, а гордятся своей сединой

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Еще пару лет назад в массмедиа царил культ молодости. Звездам полагалось иметь идеальную гладкую кожу, белоснежную улыбку и густую шевелюру без единого седого волоска. Такие стандарты чаще навязывались женщинам, но мужчинам тоже доставалось. Многие актеры и певцы начали подкрашивать волосы, но мода на естественность вернула все на круги своя.

Мы в AdMe.ru бесконечно уважаем знаменитых мужчин, которые не побоялись отойти от образов, в которых они нам запомнились, и сейчас не стесняются седины.

Джеймс Макэвой в 27 лет и 42 года

Антонио Бандерас в 34 года и 59 лет

Колин Фаррелл в 32 и 44 года

Мэтт Деймон в 33 года и 47 лет

Патрик Демпси в 42 и 53 года

Пирс Броснан в 45 и 66 лет

Бен Стиллер в 42 и 54 года

Марк Руффало в 38 лет и 52 года

Крис Пайн в 31 год и 39 лет

Эрик Бана в 35 лет и 52 года

Райан Рейнольдс в 31 год и 43 года

Дермот Малруни в 35 и 55 лет

Джон Бон Джови в 48 и 57 лет

Энди Серкис в 39 и 55 лет

Бен Аффлек в 34 года и 47 лет

Джеймс Хэтфилд в 36 и 56 лет

Джеффри Дин Морган в 40 лет и 53 года

Хоакин Феникс в 31 год и 45 лет

Сильвестр Сталлоне в 36 лет и 74 года