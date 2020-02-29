19 звезд, которые внезапно празднуют 40-летие в 2020 году
Только мы успели привыкнуть к мысли о том, что Джей Ло исполнилось 50, как выяснилось, что Кевину из фильма «Один дома» скоро уже 40! Казалось, что юноши и девушки из кино нашего детства не взрослеют, но не тут-то было: сейчас они легко могут сыграть родителей своих же персонажей. Хотя некоторые 40-летние из нашей подборки выглядят так, что хочется спросить, где они берут эликсир молодости. И почему им не пользуется Кристина Агилера, которая тоже оказалась в списке.
Мы в AdMe.ru изучили сотни фотографий знаменитостей, которые в этом году отметили или еще только отметят 40-летие, и с удовольствием делимся находками. Потому что мы искренне не понимаем, когда Кевин успел так вырасти и что все-таки делают остальные, чтобы оставаться такими... безвозрастными.
Маколей Калкин, 26 августа
Кристина Риччи, 12 февраля
Джейк Джилленхол, 19 декабря
Ким Кардашьян, 21 октября
Райан Гослинг, 12 ноября
Ева Грин, 6 июля
Ченнинг Татум, 26 апреля
Мишель Уильямс, 9 сентября
Крис Пайн, 26 августа
Зоуи Дешанель, 17 января
Роналдиньо, 21 марта
Жизель Бюндхен, 20 июля
Джейсон Сигел, 18 января
Кристен Белл, 18 июля
Мелисса Ройч, 23 июня
Саймон Хелберг, 9 декабря
Джессика Симпсон, 10 июля
© essica Simpson & Nick Lachey: Where You Are © Nancy Rivera/Bauergriffin.com / MEGA/Mega Agency/East News
Бен Уишоу, 14 октября
Кристина Агилера, 18 декабря
Чем старше становятся люди, тем чаще вопрос о возрасте остается незаданным: кто-то стесняется своих достижений, кто-то боится старости. Однако звезды из этой подборки о своих годах заявляют открыто. Они красивые, успешные, счастливые и... 40-летние. И пусть у нас всех хватит мудрости быть не менее счастливыми на любом этапе жизни!
Но по какому же критерию судить об успешности проживаемой жизни? Как вы думаете, чего должен достичь человек к 40 годам? И должен ли?
Фото на превью The Addams Family / Orion Pictures, Sipa USA/Sipa USA/East News