19 звезд, которые внезапно празднуют 40-летие в 2020 году

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Только мы успели привыкнуть к мысли о том, что Джей Ло исполнилось 50, как выяснилось, что Кевину из фильма «Один дома» скоро уже 40! Казалось, что юноши и девушки из кино нашего детства не взрослеют, но не тут-то было: сейчас они легко могут сыграть родителей своих же персонажей. Хотя некоторые 40-летние из нашей подборки выглядят так, что хочется спросить, где они берут эликсир молодости. И почему им не пользуется Кристина Агилера, которая тоже оказалась в списке.

Мы в AdMe.ru изучили сотни фотографий знаменитостей, которые в этом году отметили или еще только отметят 40-летие, и с удовольствием делимся находками. Потому что мы искренне не понимаем, когда Кевин успел так вырасти и что все-таки делают остальные, чтобы оставаться такими... безвозрастными.

Маколей Калкин, 26 августа

Кристина Риччи, 12 февраля

Джейк Джилленхол, 19 декабря

Ким Кардашьян, 21 октября

Райан Гослинг, 12 ноября

Ева Грин, 6 июля

Ченнинг Татум, 26 апреля

Мишель Уильямс, 9 сентября

Крис Пайн, 26 августа

Зоуи Дешанель, 17 января

Роналдиньо, 21 марта

Жизель Бюндхен, 20 июля

Джейсон Сигел, 18 января

Кристен Белл, 18 июля

Мелисса Ройч, 23 июня

Саймон Хелберг, 9 декабря

Джессика Симпсон, 10 июля

Бен Уишоу, 14 октября

Кристина Агилера, 18 декабря

Чем старше становятся люди, тем чаще вопрос о возрасте остается незаданным: кто-то стесняется своих достижений, кто-то боится старости. Однако звезды из этой подборки о своих годах заявляют открыто. Они красивые, успешные, счастливые и... 40-летние. И пусть у нас всех хватит мудрости быть не менее счастливыми на любом этапе жизни!

Но по какому же критерию судить об успешности проживаемой жизни? Как вы думаете, чего должен достичь человек к 40 годам? И должен ли?