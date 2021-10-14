19 звезд, которые оказались ровесниками, но поверить в это можно, только заглянув к ним в паспорт
Люди одного возраста порой выглядят настолько по-разному, что приходится ошарашенно поднимать брови, узнав, сколько им лет. Знаменитости так вообще находятся под пристальным вниманием общественности, поэтому за их внешностью следят особенно тщательно.
AdMe.ru предлагает посмотреть на наших и зарубежных звезд-ровесников, чтобы в который раз убедиться в том, что время по-разному отпечатывается на лицах людей.
Елена Малышева и Тильда Суинтон, 60 лет
Людмила Артемьева и Лиза Кудроу, 58 лет
Владимир Машков и Брэд Питт, 57 лет
Валя Карнавал и Билли Айлиш, 19 лет
Алла Пугачева и Мерил Стрип, 72 года
Алексей Макаров и Бен Аффлек, 49 лет
Ксения Бородина и Энн Хэтэуэй, 38 лет
Дарья Мельникова и Майли Сайрус, 29 лет
Моргенштерн и Джейден Смит, 23 года
Cергей Шнуров и Эдриен Броуди, 48 лет
Монеточка и Эль Фэннинг, 23 года
Элджей и Джастин Бибер, 27 лет
Ангелина Стречина и Зендея, 25 лет
Дмитрий Певцов и Квентин Тарантино, 58 лет
Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли, 46 лет
Эвелина Бледанс и Дженнифер Энистон, 52 года
Дарья Донцова и Изабелла Росселлини, 69 лет
А вы нашли в нашей статье своего ровесника? Люди часто угадывают ваш возраст?
Фото на превью bledans / Instagram, jenniferaniston / Instagram
Поделиться этой статьёй