19 звезд, которые оказались ровесниками, но поверить в это можно, только заглянув к ним в паспорт

Люди одного возраста порой выглядят настолько по-разному, что приходится ошарашенно поднимать брови, узнав, сколько им лет. Знаменитости так вообще находятся под пристальным вниманием общественности, поэтому за их внешностью следят особенно тщательно.

AdMe.ru предлагает посмотреть на наших и зарубежных звезд-ровесников, чтобы в который раз убедиться в том, что время по-разному отпечатывается на лицах людей.

Елена Малышева и Тильда Суинтон, 60 лет

Людмила Артемьева и Лиза Кудроу, 58 лет

Владимир Машков и Брэд Питт, 57 лет

Валя Карнавал и Билли Айлиш, 19 лет

Алла Пугачева и Мерил Стрип, 72 года

Алексей Макаров и Бен Аффлек, 49 лет

Ксения Бородина и Энн Хэтэуэй, 38 лет

Дарья Мельникова и Майли Сайрус, 29 лет

Моргенштерн и Джейден Смит, 23 года

Cергей Шнуров и Эдриен Броуди, 48 лет

Монеточка и Эль Фэннинг, 23 года

Элджей и Джастин Бибер, 27 лет

Ангелина Стречина и Зендея, 25 лет

Дмитрий Певцов и Квентин Тарантино, 58 лет

Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли, 46 лет

Эвелина Бледанс и Дженнифер Энистон, 52 года

Дарья Донцова и Изабелла Росселлини, 69 лет