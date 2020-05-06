19 знаменитых женщин, которые стареют фантастически красиво

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Среди знаменитостей немало тех, кто гонится за вечной молодостью. Но наши героини определенно не из их числа. Эти изумительные женщины относятся к цифрам в паспорте так легко и непринужденно, что с годами становятся только краше.