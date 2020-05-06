19 знаменитых женщин, которые стареют фантастически красиво
Среди знаменитостей немало тех, кто гонится за вечной молодостью. Но наши героини определенно не из их числа. Эти изумительные женщины относятся к цифрам в паспорте так легко и непринужденно, что с годами становятся только краше.
Мы в AdMe.ru восхищаемся их мудростью и великолепием и с уверенностью заявляем, что у красоты нет возраста.
Джиллиан Андерсон, 51 год
Моника Беллуччи, 55 лет
Кристин Скотт Томас, 59 лет
Джулианна Мур, 59 лет
Тильда Суинтон, 59 лет
Мишель Пфайффер, 62 года
Кароль Буке, 62 года
Шэрон Стоун, 62 года
Орнелла Мути, 65 лет
Рене Руссо, 66 лет
Фанни Ардан, 71 год
Кэндис Берген, 74 года
Гленн Клоуз, 73 года
Дайан Китон, 74 года
Жаклин Биссет, 75 лет
© Mary Evans Picture Library / East News © Victoria Schiafino / The Grosby Gr / Grosby Group / East News
Катрин Денев, 76 лет
Марина Влади, 82 года
Джоан Коллинз, 86 лет
Анук Эме, 88 лет
Пример какой известной женщины вдохновляет вас больше всего?