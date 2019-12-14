19 знаменитостей, которые отметят юбилей в 2020 году

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Неожиданно, но в 2020 году актриса Эмма Уотсон, сыгравшая роль Гермионы Грейнджер, отметит свое 30-летие. Хотя еще недавно мы собирались возле экранов, чтобы оценить долгожданную премьеру фильмов о Гарри Поттере. А ведь с момента выхода последней серии прошло 8 лет. Впрочем, сейчас вы удивитесь больше, узнав, что актеру, исполнившему одну из главных ролей в американском драматическом сериале «Побег», вот-вот стукнет 50.

Редакция AdMe.ru заглянула в календарь дней рождения и разузнала, кто из селебрити будет праздновать юбилей в следующем году — 30- и 50-летие. Оценив этот список, мы изумились тому, как быстро летит время.

Знаменитости, которые отметят 30-летие в 2020 году

Эмма Уотсон

Дженнифер Лоуренс

Томас Сэнгстер

Лиам Хемсворт

Кристен Стюарт

Билл Скарсгард

Дев Патель

Марго Робби

Сара Хайленд

Знаменитости, которые отметят 50-летие в 2020 году

Мэтт Деймон

Наоми Кэмпбелл

Николай Костер-Вальдау

Мелисса Маккарти

Мэрайя Кэри

Ума Турман

Доминик Перселл

Джули Боуэн

Клаудия Шиффер

Мелания Трамп