19 знаменитостей, которые отметят юбилей в 2020 году
Неожиданно, но в 2020 году актриса Эмма Уотсон, сыгравшая роль Гермионы Грейнджер, отметит свое 30-летие. Хотя еще недавно мы собирались возле экранов, чтобы оценить долгожданную премьеру фильмов о Гарри Поттере. А ведь с момента выхода последней серии прошло 8 лет. Впрочем, сейчас вы удивитесь больше, узнав, что актеру, исполнившему одну из главных ролей в американском драматическом сериале «Побег», вот-вот стукнет 50.
Редакция AdMe.ru заглянула в календарь дней рождения и разузнала, кто из селебрити будет праздновать юбилей в следующем году — 30- и 50-летие. Оценив этот список, мы изумились тому, как быстро летит время.
Знаменитости, которые отметят 30-летие в 2020 году
Эмма Уотсон
Дженнифер Лоуренс
Томас Сэнгстер
© Love Actually / Universal Pictures © Jim Smeal / BEImages / EAST NEWS © Invision / Invision / East News
Лиам Хемсворт
Кристен Стюарт
© Panic Room / sonypictures © EVERETT COLLECTION / EAST NEWS © Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News
Билл Скарсгард
Дев Патель
Марго Робби
Сара Хайленд
Знаменитости, которые отметят 50-летие в 2020 году
Мэтт Деймон
Наоми Кэмпбелл
Николай Костер-Вальдау
Мелисса Маккарти
Мэрайя Кэри
© GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
Ума Турман
Доминик Перселл
Джули Боуэн
Клаудия Шиффер
Мелания Трамп
Кого мы забыли добавить в этот список?
Фото на превью EAST NEWS, Invision / Invision/East News