19 значков на ценниках и товарах, которые станут палочкой-выручалочкой при покупке

Когда мы идем в магазин, то смотрим чаще всего на цену товара. Второй на очереди по важности показатель — срок годности. Но если приглядеться к маркировкам на ценниках, этикетках и упаковках, то можно узнать, например, говорит ли знак сертификации хоть что-то о качестве продукта и выгодно ли его покупать. Мы задались вопросом, какие обозначения могут помочь покупателю приобрести товар качественнее или дешевле, а какие — запутать.

Автор AdMe.ru прогулялась по магазинам в поисках подсказок, изучила знаки на тюбиках и вот что обнаружила.

Что могут рассказать ценники

Автор статьи зашла в 3 продуктовых магазина: гипермаркет, магазин у дома и супермаркет более высокой ценовой категории. В 2 магазинах подсказок на ценниках не нашлось, обнаружились они лишь в том, который, как следует из рекламы, «выручает». Здесь загадок оказалось немало, хотя стоит еще разобраться, помогают они или путают. Итак, на некоторых ценниках написаны буквы в квадратах. Например, «Р» — это регулярное промо. Такая акция длится неделю, как правило, с понедельника по воскресенье. Длительность акции стоит учитывать при планировании покупок.

«Ц» — это так называемая первая цена. То есть в данной категории этот продукт самый дешевый. На ценнике можно увидеть рядом с «Ц» звездочку — это значит, товар принадлежит собственной торговой марке. Нас, покупателей, это может заинтересовать, ведь продукт был специально сделан для сети магазинов и, возможно, имеет достойное качество, как так проходил дополнительные проверки.

Есть товары с перечеркнутой ценой, при этом нет букв «Р» или «С» (сезонное промо, которое может длиться и месяц). Скидка есть, но неясно, что за акция. Кстати, оказывается, есть еще пометки «Н» (новинка). Но их в магазине автор статьи не увидела. Интересно, что при попытке поспрашивать сотрудников магазина о ценниках никто ничего конкретного так и не сказал. Некоторые сотрудники так усердно всматривались в надписи, словно видели их впервые.

«П» пишут на ценниках товаров местного производства. Они могут отличаться более низкой ценой и свежестью, так как на транспортировку может быть затрачено меньшее количество времени и денег.

Пометка «Выгодно» не дает полной информации: нет прежней цены и непонятно, по сравнению с чем цена выгоднее. Такой ценник может только запутать. Путаница может возникнуть и из-за надписей «1+1», «1+2», потому что у таких акций возможны дополнительные условия: например, предложение действует только при покупке товаров определенной категории или бренда.

Косметические тайны

Изучив ценники, автор статьи взялась за средства гигиены. На флаконах с косметической продукцией есть изображения зеркала и расчески. Это знак говорит о том, что тара для косметики не содержит токсичных материалов.

Кстати, если увидите на косметическом товаре изображение зайчика, то знайте, что этот товар не тестировался на животных. Рисунок руки на открытой книге указывает на то, что перед использованием продукта стоит ознакомиться с дополнительной информацией о нем. Как правило, эта информация находится на дополнительном ярлыке, а не на таре или этикетке.

Глядя на такую баночку с маской для волос, скорее всего, мы подумаем, что срок годности до 2023 года (2 года с момента покупки). Но это не совсем так. Срок годности составляет лишь 12 месяцев, если вы уже открыли средство. Об этом сообщает изображение баночки с подписью «12М» — срок, в течение которого возможно использование продукта после вскрытия упаковки. Поэтому не стоит покупать много однотипных средств и открывать их одновременно. Кстати, если увидите знак песочных часов, то перед вами продукт с минимальным сроком годности, после истечения которого производитель уже не дает гарантий того, что сохранятся все полезные свойства и товар будет безопасным.

Знаки на продуктах питания, о которых стоит знать

Знак бокала и вилки относится не к еде, а к упаковке: это означает, что она может соприкасаться с пищей. Кстати, если вы думаете, что о всем содержимом продуктов можно узнать из состава, написанного на этикетке, то это не так. Производитель не обязан указывать ингредиент, содержание которого составляет менее 2 %. Что касается генетически модифицированных пищевых продуктов (ГМО), производитель обязан отмечать их в составе, если такого вещества больше 0,9 % от общего объема товара.

Иногда на этикетках много информации, но после ее изучения остается еще больше вопросов. Например, надпись «Упаковано в модифицированной атмосфере» понятна не всем. Оказывается, это способ упаковки с помощью специальных газов, при котором срок годности продуктов (мяса, колбасных изделий, хлеба, овощей и фруктов, рыбы, молочной продукции) увеличивается, зачастую без использования консервантов.

Что нам говорят знаки сертификации

Все типы сертификации — это набор множества требований к продукции, и все их изучать, пожалуй, бессмысленно. Но внимание хочется обратить на те маркировки, которые производители получают добровольно.

Надписи EAC и РСТ означают, что товар соответствует определенным нормам: Евразийского экономического союза (ЕАС) и федеральным регламентам (РСТ). Но если мы видим знак РСТ с надписью «добровольная сертификация», то перед нами товар, который можно было и не сертифицировать по государственным законам, но производитель все же захотел.

Пометка ГОСТ значит, что производитель учел требования государственного образца. И получил соответствующий сертификат, сделав это добровольно. Для большинства пищевых продуктов такая отметка — признак качества. А пометки ТУ и СТО не дают таких же гарантий, так как они указывают лишь на то, что товар был произведен по нормам, которые установило само предприятие.

Про маркировку CE стоит знать, что это знак соответствия европейским стандартам: товар безвреден не только для потребителя, но и для окружающей среды. Такая сертификация требуется не для всех товаров, но ее наличие — хороший знак. Потому что на рынке Евросоюза тщательно следят, чтобы эта маркировка не использовалась на товарах, которые не дотягивают до нормы. При этом есть попытки подделать его. Буквы пишут ближе друг к другу, произвольно указывают на упаковках — так официальная маркировка превращается в знак China Export, который не имеет официальной регистрации.

Сейчас вводится еще одна метрика, по которой контролирующие органы пытаются отследить качество. Называется новая система «Честный знак»: цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Информацию можно узнать по QR-коду в специально созданном для этого приложении «Честный знак».

Экологичный подход

Упаковки с треугольником из 3 стрелок могут перерабатываться промышленным путем. Цифры и буквы рассказывают о том, из какого материала сделана тара. На то, чтобы разобраться, какие виды упаковок бывают, не уйдет много времени. Зато с этими знаниями можно начать грамотно сортировать отходы. Это важно, ведь не весь мусор подлежит переработке.