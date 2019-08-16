19 зарубежных знаменитостей, которых зовут совсем не так, как мы считали все эти годы

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В ноябре 2018 года мы уже рассказывали, что некоторые зарубежные звезды кино и шоу-бизнеса известны публике не под своими настоящими именами. В их числе Вин Дизель, Лана Дель Рей, Бруно Марс, Жан Рено, Вупи Голдберг и другие. Но, как оказалось, этот список еще можно дополнить.

AdMe.ru изучил биографии многих знаменитых людей и обнаружил еще 19 деятелей искусства, которых мы знаем под всевдонимами.

Томас Андерс — Берндхарт Кристофер Вайдунг

В 1980 году, за 4 года до появления популярнейшего дуэта Modern Talking, вышел первый сингл артиста — Judy. Продюсер восходящей звезды поп-сцены посчитал его имя труднопроизносимым и посоветовал Берндхарту взять псевдоним Томас Андерс. Кстати, в паспорте у певца указаны оба имени, жена называет его Берн, а на кредитках выбито: «Томас Андерс».

Оливия Уайлд — Оливия Джейн Коберн

В начале своей актерской карьеры Оливия взяла творческий псевдоним — фамилию Уайлд — в честь писателя Оскара Уайльда.

Джулианна Мур — Джули Энн Смит

В 1979 году Джули Энн Смит поступила в Школу искусств Бостонского университета. Спустя 4 года она получила степень бакалавра и переехала в Нью-Йорк. Именно там будущая звезда кино стала Джулианной Мур: в Гильдии актеров выяснилось, что ее имя уже «занято», поэтому Джули пришлось выдумывать себе псевдоним.

Ринго Старр — Ричард Старки

Ричард Старки придумал себе псевдоним еще в 1959 году, во время участия в группе «Неистовые техасцы» (The Raving Texans). Артист носил много колец, и его часто окликали прозвищем Рингз (rings — «кольца»). В группе он также делал соло на барабанах, которому дали название starr time. Потому-то певец и решил, что он станет Ринго Старром.

Джоди Фостер — Алисия Кристиан Фостер

В детстве братья и сестры Алисии Кристиан Фостер называли ее Джоди. Такой псевдоним и закрепился за будущей звездой фильма «Таксист».

Джон Ледженд — Джон Роджер Стивенс

Поначалу певец Джон Стивенс выступал под собственным именем. Но после знакомства с рэпером Канье Уэстом и подписания контракта с его лейблом Джон взял псевдоним Ледженд. Поэт Дж. Айви заявил, что музыка Джона напоминает ему звук старой школы. «Ты говоришь как одна из тех легенд», — заявил Дж. Айви. Прозвище быстро закрепилось за начинающим певцом, хотя ему новый псевдоним поначалу не нравился.

Софи Марсо — Софи Даниэль Сильви Мопю

В 1980 году 13-летняя Софи Мопю случайно оказалась на кинопробах фильма «Бум» и неожиданно получила в нем главную роль. Во время съемок режиссер Клод Пиното предложил начинающей актрисе взять псевдоним и предложил выбрать название одного из проспектов Парижа. Софи выбрала звучное Марсо, чтобы еще и первая буква была такой же, как в ее настоящей фамилии.

Тина Тернер — Анна Мэй Буллок

Псевдоним Тина придумал муж певицы Айк Тернер, когда создал новую группу с ее участием: Ike and Tina Turner Revue. Он изменил первую букву в имени своей любимой героини Шины из «Королевы джунглей».

Мэрилин Мэнсон — Брайан Хью Уорнер

В 1989 году 20-летний Брайан Хью Уорнер вместе с гитаристом Скоттом Путески основал рок-группу Marilyn Manson and The Spooky Kids. Свой сценический псевдоним певец сформировал путем сложения имен двух американских знаковых фигур 1960-х годов: актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

Катрин Денев — Катрин Дорлеак

Французская актриса и певица взяла фамилию своей матери в качестве псевдонима еще в начале своей карьеры. Она не хотела, чтобы ее путали с известной на тот момент старшей сестрой Катрин — Франсуазой Дорлеак.

Мег Райан — Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра

Когда начинающая актриса Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра присоединилась к Гильдии киноактеров, она взяла в качестве псевдонима девичью фамилию ее бабушки. А Мег — уменьшительно-ласкательная форма имени Маргарет.

Роман Полански — Раймунд Роман Либлинг

Раймунд Роман Либлинг родился в Париже в еврейской семье. В 1936 году он вместе с родителями переехал в Краков. В 1941 году нацисты переселили всех краковских евреев в гетто, откуда впоследствии Роман сбежал, взяв девичью фамилию своей матери.

Зои Салдана — Зои Ядира Салдана Назарио

Зои Ядира Салдана Назарио имеет ливанские, ирландские, ямайские и индийские корни. Ее мать — уроженка Пуэрто-Рико, отец — доминиканец. Поэтому у актрисы такое сложное имя. Но для упрощения и благозвучности она стала называть себя просто Зои Салдана.

Дэвид Боуи — Дэвид Роберт Джонс

В начале 1960-х Дэвид Роберт Джонс выступал под своим именем, а иногда и под псевдонимом Дэйви Джонс, отчего иногда создавалась путаница с Дэйви Джонсом из The Monkees. Чтобы больше не допускать этого, в 1966 году Дэвид взял псевдоним Боуи в честь героя Техасской революции — Джима Боуи. К тому же, будучи ярым фанатом Мика Джаггера, певец выяснил, что «джаггер» на староанглийском означает «нож». А «боуи» — тип охотничьих ножей, названный в честь Джима Боуи.

Стивен Тайлер — Стивен Виктор Талларико

Знаменитый вокалист и инструменталист взял себе звучный псевдоним после основания группы Aerosmith. Кстати, Стивен Тайлер не раз заявлял, что его отец был итальянского и немецкого происхождения, а мать, возможно, имела польское и английское происхождение. Дедушка по материнской линии, по словам певца, был украинцем.

Кармен Электра — Тара Ли Патрик

Свою профессиональную карьеру Тара Ли Патрик начала в 1990 году как танцовщица в парке развлечений Kings Island. В следующем году она перебралась в Калифорнию и, встретив там певца Принса, подписала контракт с его лейблом. Тара начала недолгую карьеру певицы, сменив свое имя на Кармен Электра. Такой псевдоним предложил ей Принс: он заявил, что девушка похожа на Кармен, а Электра — имя древнегреческой принцессы.

Сигурни Уивер — Сьюзен Александра Уивер

В 14-летнем возрасте Сьюзен изменила свое имя на Сигурни в честь второстепенного персонажа романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» — миссис Сигурни Говард.

Куин Латифа — Дана Элейн Оуэнс

Псевдоним Латифа появился, когда Дане Элейн Оуэнс было еще 8 лет. На арабском языке он означает «деликатный», «очень добрый». А в 1988 году девушка начала заниматься битбоксом для хип-хоп-группы Ladies Fresh, продюсером которой был DJ King Gemini. Тогда она и стала называть себя Куин Латифа (Queen Latifah).

Настасья Кински — Настасья Аглая Накшиньски

Настоящее имя известной немецкой актрисы — Настасья Аглая Накшиньски. Отец, Клаус Кински, назвал ее именем двух героинь романа Федора Достоевского «Идиот». Позднее в качестве псевдонима она взяла фамилию отца.