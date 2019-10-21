19 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в России

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Сравнительно недавно в наших домах не было кофемолок, ломтерезок, мельничек для специй и много чего еще, что сейчас является привычной хозяйственной утварью. Интересно, что некоторые бытовые приборы и приспособления попадают к нам очень быстро и отлично приживаются, в то время как другие оказываются совершенно ненужными.

Мы в AdMe.ru отыскали 19 вещей, которые активно используются в хозяйстве в других странах, а у нас их почему-то обходят стороной.

1. Открывалка для бутылок

В Мьянме такую штуковину можно найти практически в каждом номере отеля. Открывалка для бутылок с аутентичным дизайном пользуется огромной популярностью у туристов. И не то чтобы она намного удобнее привычных. Часто этот предмет покупают лишь для того, чтобы, привезя домой, спросить у близких: «Угадайте, что это такое?» Редкий человек сможет сразу сказать, для чего нужна деревяшка с винтиком.

2. Держатель для кукурузы

США — главный производитель и потребитель «царицы полей». Неудивительно, что именно там вошли в обиход держатели для кукурузы. В вареный початок с 2 сторон втыкаются пластиковые, деревянные или керамические ручки, что намного облегчает процесс поедания зерен. Мы почему-то предпочитаем обжигаться и пачкать руки, хотя в интернет-магазинах представлен огромный выбор держателей для кукурузы и стоят они копейки.

3. Пресс для бекона

Американцы и англичане — настоящие фанаты бекона, без которого и завтрак не завтрак. При жарке на сковороде бекон становится волнистым, что, в общем, тоже неплохо, но некоторые хотят, чтобы он выглядел идеально. В наших реалиях пресс для бекона можно приспособить и для других блюд. Например, он прекрасно подходит для обжарки котлет, сырников, курицы, рыбы и многих других продуктов, когда важно, чтобы они хорошо пропеклись и сохранили форму.

4. Ножи для разных сортов сыра

Разнообразие сырных ножей, характерное для Италии, Франции и других европейских стран, в России не прижилось. Понятное дело, что с некоторых пор наши прилавки не могут похвастать таким изобилием сыров, однако самые популярные сорта есть и у нас. Тем не менее и пармезан, и мягкий сыр с плесенью, и полутвердые сыры, и хлеб с колбасой мы режем одним и тем же ножом. А ведь для каждого сорта существует свой инструмент, и удобство данного подхода доказывалось веками: сыр средней мягкости удобно резать ножом с дырочками, более твердые сорта — сырным рубанком, настоящий пармезан и вовсе не режут, а откалывают кусочки специальной лопаткой.

5. Тажин

Тажин — это глиняная посуда родом из Марокко. Благодаря особому устройству тажина сок из продуктов, которые в нем готовятся, конденсируется на конусообразной крышке и стекает по краям. Таким образом еда получается сочной и сохраняет все свои ароматические и вкусовые свойства. Из Марокко тажин быстро распространился в другие африканские страны и на Ближний Восток. Блюда из тажина по достоинству оценили в Европе, и во многих странах также стали готовить в этой посуде что-то свое.

6. Сковородка для яблочных оладий и пудингов

Датская сковородка Æbleskiver предназначена прежде всего для фриттеров с яблочной начинкой (отсюда ее оригинальное название), но в ней можно готовить любые блюда, когда нужны небольшие аккуратные порции. Похожую утварь, но с более мелкими ячейками, используют уличные торговцы в Таиланде для приготовления кокосовых блинчиков, пудингов и яичницы из перепелиных яиц. Такое же по сути приспособление, но с углублениями несколько другой формы, было и в СССР — с помощью него делали орешки со сгущенкой.

7. Тарелка-терка

Керамическая тарелка-терка стала использоваться в странах Средиземноморья, где в блюда традиционно любят добавлять чеснок и цедру лимона. Существенное преимущество тарелки перед обычной теркой заключается в том, что ее намного проще мыть. Также она занимает гораздо меньше места и может храниться с обычными тарелками.

8. Гриль-ведерко

Ведерко для гриля придумали в Таиланде. Раньше его активно использовали уличные торговцы для приготовления любых блюд. Сейчас данный предмет покупают в основном для пикников: это удобно, безопасно и не наносит никакого вреда природе. На конфорку из глины можно ставить как кастрюльку, так и решетку.

9. Бамбуковая щетка

Если вы любите готовить еду с помощью вока или сковородки без антипригарного покрытия, попробуйте чистить ее с помощью бамбуковой щетки. Во многих азиатских странах это совершенно незаменимая в хозяйстве вещь. Говорят, бамбуковой щеткой можно отмыть сковородку даже без жидкости для мытья посуды.

10. «Вылизыватель»

Специальную лопатку, название которой с голландского языка переводится как «вылизыватель бутылок», придумали, чтобы ни капли ценного продукта не пропало даром. Сейчас такие лопатки делают с силиконовыми наконечниками — они легко входят даже в очень узкие горлышки. «Вылизыватель» пригодится тем, кто ответственно относится к потреблению.

11. Рельефная скалка

Рельефную скалку придумали в Норвегии, где без нее не обойтись во время приготовления лефсе — национального хлебобулочного изделия. А еще такая скалка несколько облегчает процесс раскатывания теста и придает выпечке интересную текстуру.

12. Картофеледавилка

В России превращать картофель в пюре принято с помощью толкушки. В США и Западной Европе предпочитают использовать данный агрегат, который очень похож на огромную чеснокодавилку. Считается, что этот способ позволяет сохранить целостность клеток крахмала, из-за чего пюре получается более воздушным. Кроме того, райсер (а именно так звучит название этой штуки по-английски) используют для приготовления спагетти-айс — немецкого десерта из мороженого.

13. Нож для чистки ананаса

Среднестатистический россиянин редко покупает свежие ананасы — отчасти еще и потому, что слишком уж много с ними мороки. Ведь правильно почистить ананас обычным ножом не так-то просто. Если снять рельефную шкурку, на мякоти останутся колючие коричневые глазки, которые травмируют ротовую полость во время еды. Если счищать более толстый слой кожицы, то слишком много мякоти пойдет в отходы, а попытки вырезать обычным ножом каждый глазок занимают очень много времени. Именно поэтому в тропических странах пользуются специальным ножом, с которым разделка ананаса занимает всего несколько минут. Кстати, с картофельными глазками он тоже справится.

14. Крышка для ванны

Доски на ванну клали еще в советские времена — чтобы разместить на них тазик с замоченным бельем и другие необходимые вещи, которые больше некуда убрать. Сейчас в целях экономии места такие крышки для ванны используют, к примеру, в Японии. Порой их делают из дерева и других прочных материалов и превращают ванну в массажный столик. Но одними практическими функциями дело не ограничивается: подобные крышки также используют для декора, особенно в больших ванных комнатах.

15. Бота

Бота — испанская тара, которая изначально была предназначена для вина, но наливать в нее можно все что угодно. Боту используют и сейчас: она особенно удобна для больших компаний, так как из нее можно пить, не прикасаясь губами к горлышку.

16. Электрическая ракетка

Очень популярный в Юго-Восточной Азии прибор. Металлическая решетка ракетки пропускает ток. Несколько взмахов в стиле Марии Шараповой — и помещение свободно от москитов и других незваных гостей. Ракетку лучше использовать, когда репеллент еще не начал действовать, а комаров в комнате много. Работает на обычных пальчиковых батарейках.

17. Раклетница

Изначально раклет-гриль появился в Швейцарии. Его придумали альпийские пастухи, чтобы согреваться в ненастную погоду плавленым сыром с печеными овощами. Сейчас раклетницы очень популярны в Западной Европе. Модели бывают совершенно разные, но каждая обязательно включает в себя небольшие лоточки для плавления сыра. Сверху, как правило, располагается гриль-жаровня для запекания начинок. Их очень удобно использовать для небольшой компании гостей. Каждый может сам приготовить себе плавленый сыр с любой начинкой, и хозяйке не нужно постоянно бегать на кухню и следить за горячим.

18. Отошибута

Отошибута — необходимое приспособление для приготовления блюд японской кухни. Оно представляет собой крышку, которая плавает на поверхности. Отошибута нужна для равномерного распределения тепла, а также для того, чтобы хрупкие ингредиенты сохраняли свою форму: плавая на поверхности, она предотвращает бульканье. Раньше такие крышки делали из дерева, но сейчас чаще используют силиконовые аналоги: они практичнее. Если нет ни деревянной крышки, ни силиконовой, а по рецепту она нужна, ее заменяют кусочком фольги.

19. Пекарское ламе

Без пекарского ламе не приготовить хрустящий французский багет. Ламе — это лезвие на палочке, с помощью которого делают надрезы на тесте, которое готово к запеканию. Эти надрезы совершенно необходимы для многих видов выпечки. Если вы когда-нибудь пытались сделать их с помощью ножа, то, наверное, замечали, что к нему липнет тесто. С лезвием такого не происходит.