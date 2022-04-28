19 столетних лайфхаков, которые упрощали жизнь нашим бабушкам, а сегодня могут помочь и нам
Люди накапливают различные мудрости, советы и хитрости веками. И несмотря на то, что времена быстро меняются, многие из тех советов, что передаются из поколения в поколение, остаются актуальными, как и сотню лет назад.
Мы в AdMe.ru уверены, что не стоит «изобретать велосипед», если его уже давно придумали, поэтому отыскали и объединили мудрости, которыми пользовались еще во времена молодости наших бабушек и прабабушек.
- Если нужно куда-то уехать и некому поливать цветы, можно воспользоваться следующим способом. Наполните емкость водой и поставьте ее выше уровня горшков с растениями, возьмите толстые нитки или шпагат, которые одним концом нужно погрузить в жидкость, а другой воткнуть в грунт. К концам нитей, которыми они помещены в воду, лучше привязать какие-то утяжелители, чтобы они случайно не выпали.
- Если у вас дома есть красивые вазы, но вы опасаетесь, что однажды их кто-то случайно уронит, — засыпьте в них песок. Так они станут устойчивее и вероятность, что кто-то их случайно разобьет, будет меньше.
- Чтобы очистить бутылки с узким горлышком изнутри, можно засыпать внутрь немного песка, залить его водой и взболтать.
- Чтобы картофель при варке получился рассыпчатым, нужно добавить в воду вместе с солью щепотку сахара. Когда он будет готов, воду нужно слить и ненадолго вновь вернуть картофель на огонь, периодически встряхивая.
- А для того, чтобы руки не пахли луком, нужно протереть их кусочком сельдерея, и тогда неприятный аромат пропадет.
- Чтобы не плакать при нарезке лука, можно взять в зубы небольшой ломтик хлеба, чтобы рот был приоткрыт и хлеб немного выступал. И только после этого натирать или резать лук
- Если вы хотите надолго сохранить яйца свежими, понадобится соль. Нужно взять емкость, насыпать ее туда и положить в нее яйца, чтобы соль покрывала их целиком. Так, благодаря отсутствию контакта с воздухом, их можно хранить дольше.
- При готовке иногда бывает нужно, чтобы крышка не закрывалась. Если нет специального приспособления, то можно использовать обычную деревянную прищепку. Нужно прицепить ее к бортику кастрюли, опереть на нее крышку, и тогда она не закроется.
- Мыть тонкое стекло в горячей воде стоит предельно аккуратно, чтобы оно не треснуло. Для того, чтобы этого не произошло, каждый предмет стоит класть в воду на бок, чтобы оно всей поверхностью с ней соприкасалось, тогда изделия останутся целыми.
- Чистить настоящее кружево стоит очень аккуратно. Для этого нужно разложить его на бумаге, засыпать ее порошком кальцинированной магнезии и так же накрыть сверху бумагой. Сверху положить что-нибудь тяжелое и оставить на пару-тройку дней. После этого хорошенько вытряхнуть — так кружевная вещь останется в первозданном виде и сохранит свою структуру.
- Вернуть немного увядшие цветы к жизни можно. Стебли нужно погрузить в емкость с горячей водой и оставить, пока она не остынет. После этого часть, которая стояла в воде, нужно срезать и поставить букет в холодную воду.
- Иногда подошва новой обуви сильно скрипит при ходьбе. Если вас сильно донимает звук, то можно избавиться от него, погрузив подошву обуви в масло, чтобы оно немного впиталось, и тогда скрип пропадет.
- Если дома что-то разбилось и нужно собрать все осколки, возьмите ненужную тряпку, намочите ее холодной водой, соберите их с ее помощью и выбросьте вместе с тряпкой.
- Если вы любите зажигать дома свечи, но у вас часто бывают проблемы с тем, чтобы аккуратно вставить свечу в подсвечник, попробуйте перед этим погружать ее в чашку с горячей водой. После того как воск размягчится, вы сможете легко ее вставить.
- Когда нужно нести полный кувшин жидкости, сделать это, не пролив, достаточно сложно. Но есть способ, как сделать это легче: нужно обхватить ручку четырьмя пальцами, при этом большой палец стоит зафиксировать, ухватившись за кромку кувшина.
- Если вас мучают грызуны, разложите по тому помещению, где они обитают, кайенский перец, мыши его не любят, и их количество должно заметно уменьшиться.
- Еще один домашний совет — использовать капустные листы как компрессы при ушибах. Лист нужно примотать к ноге, чтобы облегчить боль и снять отек. Но, конечно же, при серьезной травме нужно обязательно обратиться к врачу.
- Чтобы сахар не «каменел» и не образовывал комочки, нужно положить в емкость, где он хранится, кусочек хлеба. Он вытягивает влагу и не даст ему скомковаться.
- Картины, нарисованные маслом, покрываются пылью, но их можно легко очистить. Для этого нужно 1) протереть их чистой тканью; 2) взять картофель и разрезать его пополам, срезом протереть картину; 3) образовавшуюся пену удалить тряпкой, а загрязнившийся картофель срезать.
А у вас есть подобные эффективные хитрости, которые передались вам еще от бабушек и прабабушек? Делитесь в комментариях.
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