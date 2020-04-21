19 смельчаков, которые целиком положились на своего парикмахера и сорвали грандиозный куш

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Британская газета The Express провела опрос среди женщин и выяснила, что почти половина из них готова экспериментировать со своими волосами и даже идти на риск. Среди мужчин смельчаков тоже оказалось достаточно — 36 % респондентов отметили, что отважились бы кардинально изменить свои прически. Вот и герои нашей статьи решили ничего не бояться и полностью довериться своему парикмахеру.

Редакция AdMe.ru уже не раз убеждалась в том, что новая крутая стрижка способна поднять самооценку и настроение. Только посмотрите, как может преобразить человека один поход в салон.

«Сказала своему стилисту, что она может делать с моими волосами все, что захочет, лишь бы это выглядело хорошо. Что ж, я просто в восторге»

Из блонда в красный

«Впервые за 4 года решила поменять прическу. Я состригла все крашеные волосы, и теперь у них полностью натуральный цвет»

«Состриг свою гриву»

«Моя подруга и клиент позволила мне делать с ее волосами все, что я захочу. Что ж, теперь у нее совершенно другая прическа»

«Просто влюблена в эти огненные волосы. Я уже давно не чувствовала себя такой красивой»

«Я все-таки набралась храбрости и сделала стрижку, о которой мечтала годами»

«Я отращивала волосы почти 5 лет, а вчера сделала короткую стрижку. Мне очень нравится, как я теперь выгляжу»

«Я тоже состриг свою гриву»

«Длинные коричневые волосы с осветленными сожженными кончиками превратились в короткие розовые волосы моей мечты»

«Перешла от натурального черного к пепельному блонду. Обожаю своего парикмахера»

«Преображение моего любимого клиента. Она никогда раньше не была брюнеткой»

«У меня 10 лет были длинные волосы, а сегодня я сделала короткую стрижку»

«Мой новый стилист предложил мне перестать красить волосы и скрывать седину. Теперь я постоянно получаю комплименты по поводу прически»

«Нашего местного парикмахера все обожают. Вот одна из его работ»

«Сходила в парикмахерскую ради кардинальных перемен. Я долго на это не решалась, а сейчас определенно хочу добавить еще и несколько ярких цветов»

«До и после стрижки. Я очень счастлива»

«Решилась на серьезные перемены»

«4 года была блондинкой, но наконец решилась на большие перемены. Я очень нервничала, потому что мне говорили, что светлые волосы подчеркивают мои глаза»

Расскажите нам, а лучше покажите, на какие эксперименты с волосами отваживались вы сами.