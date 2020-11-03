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19 случаев, когда дизайнеры одежды нагло своровали идею у природы и создали шедевр

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Жизнь в городе накладывает свой отпечаток: приходится подчиняться законам каменных джунглей. Учитывая сумасшедший ритм современного мира, очень трудно достичь единения с природой. К счастью, есть люди, которые черпают вдохновение в прекрасных растениях, диковинных бабочках и других любопытных представителях флоры и фауны.

Мы в AdMe.ru любим изучать окружающий мир, в том числе и немного нестандартными способами. В нашей сегодняшней подборке — одежда от-кутюр, дизайн которой навеян природными мотивами.

1. Платье от Mugler и рубиновый зимородок

© PIXELFORMULA/SIPA/Sipa Press Russia / East News, © Prateik Kulkarni / wikimedia

2. Платье от Molly Goddard и золотая медуза

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © dvlcom / shutterstock

3. Платье от House of Holland и желтомасковый ангел

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Norbert Potensky / wikimedia

4. Платье от Lorenzo Serafini и траметес разноцветный

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © David A. Hofmann / flickr

5. Платье от Rick Owens и восьмиточечный паук-краб

© Marcio Madeira / News Pictures / EAST NEWS, © Niney Azman / shutterstock

6. Костюм от Jasper Conran и портулак

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Somyot Mali-ngam / shutterstock

7. Платье от Agatha Ruiz de la Prada и ликогала древесинная

© AP / East News, © dariusz woźniak / wikimedia

8. Платье от Simone Rocha и сатурния полифем

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © nimble photography / flickr

9. Платье от Валентина Юдашкина и минёры — насекомые, оставляющее туннели в листьях

© Jonas Gustavsson /Sipa USA / East News, © DR JEREMY BURGESS / Science Photo Library / East News

10. Платье от Christian Siriano и радужный жук

© Pacific Press / Sipa USA / East News, © Ton Rulkens / wikimedia

11. Платье от Farhad Re и бабочка-парусник

© www.fashionpps.com / Photoshot / East News, © Channel City Camera Club / wikimedia

12. Платье от Zuhair Murad и карибский рифовый осьминог

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Isabelle Kuehn / shutterstock

13. Платье от Diane von Furstenberg и паук-тетрагнатид

© Seth Wenig / AP/NYSW110, © Pavel Kirillov / wikimedia

14. Платье от Валентина Юдашкина и бабочка-арлекин

© AFP / EAST NEWS, © Thomas Marent / ardea.com / EAST NEWS

15. Платье от Meadham Kirchhoff и красноголовая питта

© Photoshot / REPORTER / East News, © Norjipin Saidi / shutterstock

16. Костюм от Antonio Berardi и пестрянка зеленая

© Marcio Madeira / News Pictures / EAST NEWS, © Ilia Ustyantsev / flickr

17. Платье от Yohji Yamamoto и высушенные водоросли саргассум

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Olga Popova / shutterstock

18. Платье от Carolina Herrera и нарцисс

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Oksana Shevchenko / shutterstock

19. Платье от Hussein Chalayan и пенница

© ASSOCIATED PRESS / East News, © Jon Moorby / shutterstock

А вам встречались вещи, при взгляде на которые вспоминаешь о природе? Что это было?

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