19 случаев, когда дизайнеры одежды нагло своровали идею у природы и создали шедевр

Жизнь в городе накладывает свой отпечаток: приходится подчиняться законам каменных джунглей. Учитывая сумасшедший ритм современного мира, очень трудно достичь единения с природой. К счастью, есть люди, которые черпают вдохновение в прекрасных растениях, диковинных бабочках и других любопытных представителях флоры и фауны.

Мы в AdMe.ru любим изучать окружающий мир, в том числе и немного нестандартными способами. В нашей сегодняшней подборке — одежда от-кутюр, дизайн которой навеян природными мотивами.

1. Платье от Mugler и рубиновый зимородок

2. Платье от Molly Goddard и золотая медуза

3. Платье от House of Holland и желтомасковый ангел

4. Платье от Lorenzo Serafini и траметес разноцветный

5. Платье от Rick Owens и восьмиточечный паук-краб

6. Костюм от Jasper Conran и портулак

7. Платье от Agatha Ruiz de la Prada и ликогала древесинная

8. Платье от Simone Rocha и сатурния полифем

9. Платье от Валентина Юдашкина и минёры — насекомые, оставляющее туннели в листьях

10. Платье от Christian Siriano и радужный жук

11. Платье от Farhad Re и бабочка-парусник

12. Платье от Zuhair Murad и карибский рифовый осьминог

13. Платье от Diane von Furstenberg и паук-тетрагнатид

14. Платье от Валентина Юдашкина и бабочка-арлекин

15. Платье от Meadham Kirchhoff и красноголовая питта

16. Костюм от Antonio Berardi и пестрянка зеленая

17. Платье от Yohji Yamamoto и высушенные водоросли саргассум

18. Платье от Carolina Herrera и нарцисс

19. Платье от Hussein Chalayan и пенница