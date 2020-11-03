19 случаев, когда дизайнеры одежды нагло своровали идею у природы и создали шедевр
Жизнь в городе накладывает свой отпечаток: приходится подчиняться законам каменных джунглей. Учитывая сумасшедший ритм современного мира, очень трудно достичь единения с природой. К счастью, есть люди, которые черпают вдохновение в прекрасных растениях, диковинных бабочках и других любопытных представителях флоры и фауны.
Мы в AdMe.ru любим изучать окружающий мир, в том числе и немного нестандартными способами. В нашей сегодняшней подборке — одежда от-кутюр, дизайн которой навеян природными мотивами.
1. Платье от Mugler и рубиновый зимородок
2. Платье от Molly Goddard и золотая медуза
3. Платье от House of Holland и желтомасковый ангел
4. Платье от Lorenzo Serafini и траметес разноцветный
5. Платье от Rick Owens и восьмиточечный паук-краб
6. Костюм от Jasper Conran и портулак
7. Платье от Agatha Ruiz de la Prada и ликогала древесинная
8. Платье от Simone Rocha и сатурния полифем
9. Платье от Валентина Юдашкина и минёры — насекомые, оставляющее туннели в листьях
10. Платье от Christian Siriano и радужный жук
11. Платье от Farhad Re и бабочка-парусник
12. Платье от Zuhair Murad и карибский рифовый осьминог
13. Платье от Diane von Furstenberg и паук-тетрагнатид
14. Платье от Валентина Юдашкина и бабочка-арлекин
15. Платье от Meadham Kirchhoff и красноголовая питта
16. Костюм от Antonio Berardi и пестрянка зеленая
17. Платье от Yohji Yamamoto и высушенные водоросли саргассум
18. Платье от Carolina Herrera и нарцисс
19. Платье от Hussein Chalayan и пенница
А вам встречались вещи, при взгляде на которые вспоминаешь о природе? Что это было?