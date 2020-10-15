19 школьных фраз нашего времени, которые современной молодежи покажутся слегка сумасшедшими

Несмотря на то что все мы жили и ходили в школу в разных частях одной большой страны, мы знали, что учительские фразы вроде «Лес рук» или «Звонок звенит для учителя» можно услышать в любой точке нашей необъятной. Как будто их печатали в журнале «Педагог».

Нам в AdMe.ru стало интересно: неужели и сейчас эти фразы до сих пор в ходу? Мы пообщались с подрастающим поколением и выяснили, что многие из тех выражений безнадежно устарели, и на то есть причины.

Звонок для учителя

Эта фраза знакома каждому советскому и постсоветскому школьнику. Учителя частенько отнимали наше законное время для отдыха и продлевали урок на пару минут, если не успевали сказать что-то важное. Никто тогда и не задумывался, что, по сути, это грубое нарушение ученических прав, ведь мы не были виноваты в неправильном планировании урока. Современные дети гораздо лучше осведомлены о своих правах и свободах, поэтому учителя стараются соблюдать отведенное для урока время и крайне редко прибегают к этой фразе.

Лес рук

Наверное, когда-то эта метафора была свежа и остроумна, но ее так часто использовали советские учителя, что «лес рук» приелся еще тогда. Сейчас эти слова, пожалуй, можно услышать от чудом уцелевшего педагога-мастодонта.

А голову дома не забыл?

Это, конечно, классика. Сейчас эту фразу в школе услышишь нечасто. Во-первых, учителя стали в целом более уважительно относиться к ученикам. Во-вторых, забыть что-либо дома не так критично, как это было раньше. Вместо дневников оценки выставляются в электронный журнал. Тетрадь с домашней работой можно попросить сфотографировать кого-то из домашних или в конце концов отправить за ней курьера «Яндекса».

Дневник на стол, завтра в школу с родителями!

В былые времена дневник был самым важным предметом в ученическом портфеле, а фраза «Дневник на стол!» не сулила ничего хорошего. Чтобы вызвать родителей в школу, учителя звонили им в самых крайних случаях, обычно же просьба передавалась через нашкодившего ученика. С развитием мобильной связи и интернета обе фразы потеряли смысл. Родители проверяют оценки онлайн, а с учителем общаются в классном чате.

Раз такой умный, выходи и проведи урок вместо меня

Эта фраза была призвана отбить у учеников охоту к спорам и неуместным шуткам на уроке. Оказываясь у доски, нарушитель тушевался, хлопал глазами и в итоге с позором возвращался на свое место. Сейчас в некоторых школах, наоборот, устраивают дни самоуправления, чтобы ученики могли примерить на себя роль педагогов. Считается, что это оказывает положительное влияние на учебный процесс.

В кабинете директора так шутить будешь!

Фраза осталась в прошлом вместе с кнопками на учительском стуле, жуками на ниточке и спичками в замочной скважине. С одной стороны, школьникам уже неинтересны эти проделки: у них есть смартфоны с играми и ютьюбом. С другой стороны, полномочия учителей и школьной администрации в отношении наказаний сегодня сильно регламентированы, и в основном все воспитательные меры отдаются на откуп родителям.

В журнал ставлю двойку, пока карандашом

Теперь вместо «двойки карандашом» учителя не выставляют оценку в электронный журнал, давая ученику шанс ее исправить. В данном случае поменялись только инструменты, а смысл остался прежним: двойка как была средством манипулирования, так ею и осталась.

А теперь выйди и зайди как следует

Современные психологи считают эту меру непедагогичной и не рекомендуют бороться с опозданиями методом кнута, да и нынешние школьники, особенно старшеклассники, вряд ли станут выходить и снова заходить на потеху всему классу.

Всем скажи — вместе посмеемся

Раньше эта фраза приводила шутника в смущение, а теперь ведь действительно скажут — и не покраснеют.

Губы ты, Иванова, накрасила, а в голове у тебя пусто

Многие из нас сталкивались с похожими фразами: «Штаны у тебя модные, а считать не умеешь», «Юбка красивая, а совести нет» и т. д. Они ранили учеников, словно удар ниже пояса, которого никак не ждешь от человека старше и мудрее. Как правило, подобные фразы произносились в присутствии всего класса, обладатель юбки / помады / штанов был унижен, но обычно никому не жаловался. Нынешние учителя не позволяют себе унижать детей. Указывать на ненадлежащий внешний вид педагоги могут только при одном условии — если тот не соответствует дресс-коду учебного заведения. Да и в этом случае с учеником беседуют с глазу на глаз. Если вдруг современный педагог позволит себе публично высмеять внешний вид ученика, его могут ждать серьезные проблемы, вплоть до увольнения.

Вы — самый худший класс за 30 лет моей работы

Один пользователь ЖЖ пишет: «Учился в 5 школах, всегда попадал в худший класс». Дело в том, что некоторые учителя говорили так каждому классу, в котором преподавали. Вероятно, по их задумке, ученики должны были устыдиться и взяться за ум. Современных учеников таким не прошибешь, а новые учителя, которые и сами не так давно были школьниками, не воспринимают эту фразу всерьез. Сейчас есть зверь пострашнее — ЕГЭ. Провалом начинают пугать еще в среднем звене, а к 11-му классу частота повторения фразы «Вы не сдадите ЕГЭ» увеличивается в несколько раз.

Я сейчас выйду на минутку, сидите тихо, дверь открыта, я все слышу

Наверное, если бы учительница не произносила этой фразы, вероятность соблюдения тишины была бы выше. А уж если попросили, то просто грех не устроить кавардак.

И чем же ты болел? Воспалением хитрости?

Неизвестно, кто пошутил так в первый раз, но, наверное, тогда это было смешно. По какой-то причине «диагноз» стал фирменным ответом не одного поколения учителей на сомнительные объяснения причин отсутствия в школе. Впрочем, надо признать, что недоверие в основном было оправдано. Сейчас ученику уже не надо объяснять причину отсутствия в школе: в первый же день учитель свяжется с родителями и выяснит причину. И если дело в пресловутом «воспалении хитрости», то проблем прогульщику не избежать.

Из-за тебя, Сидоров, весь класс будет стоять до конца урока

Вообще-то, коллективная ответственность была запрещена Женевской конвенцией в 1949 году, но, похоже, некоторые советские учителя об этом не слышали. Наказывать весь класс за проделки одного человека было распространенным воспитательным методом. Современные психологи считают такой вид наказания палкой о двух концах. Возможно, виновник поймет, что был неправ, но в то же время остальные дети потеряют мотивацию вести себя хорошо: зачем, если они все равно будут наказаны? Так что вряд ли наши дети услышат в школе эту фразу, и это хорошо.

Оценку я вам поставлю на двоих

Угроза, как правило, никогда не претворялась в жизнь, но на нарушителей дисциплины действовала даже лучше, чем «Снижу оценку на балл». Сегодня воздействовать на детей с помощью оценок стало сложнее: на незаслуженную двойку или тройку могут пожаловаться, и учителю придется объясняться с вышестоящими инстанциями.

Закрой дверь с обратной стороны!

В наше время это был более культурный аналог фразы «Вон из класса!». Раньше хулиганов действительно могли выгнать с урока. Сейчас это запрещено: в учебное время ученик должен находиться в школе, и учителя несут за него ответственность, поэтому вряд ли у нынешних детей есть большие шансы услышать эту фразу.

Вы сели вместе, чтобы разговаривать?

Странный вопрос! Конечно же, лучшие друзья садятся вместе, чтобы болтать на уроке. Вопросы излишни. Сейчас желающим пообщаться необязательно садиться вместе и стало гораздо проще не привлекать к себе внимание учителя и не отвлекать класс, ведь вербальное общение сменилось перепиской в мессенджерах и соцсетях.

После уроков дежурные остаются на уборку

Ах, как неприятно было оставаться после уроков для уборки кабинета, когда все остальные шли домой, но других вариантов не было — по очереди дежурили все. Мы протирали парты, стирали мел с доски и мыли полы, а также убирали листья или снег на улице. Нынешние дети от всего этого освобождены. Родители предпочитают сложиться на услуги уборщицы, чтобы у детей было больше свободного времени.

Убираем учебники, достаем двойные листочки