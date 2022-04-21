19 сексистских стереотипов, которым уже давно пора на свалку, а они почему-то все еще с нами
Кажется, что в мире, где расшифровывают полный геном человека и отправляют людей в космос, не должно было остаться места сексизму. Но нет, он все еще здесь — в невинных, на первый взгляд, словах в духе «девочки так себя не ведут» и «это как-то не по-мужски».
AdMe.ru знает, что от гендерных стереотипов страдают и мужчины, и женщины. Пришло время вспомнить случаи из жизни, когда токсичные установки вековой давности настигли нас в настоящем, а мы взяли и дали им отпор.
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