19 сексистских стереотипов, которым уже давно пора на свалку, а они почему-то все еще с нами

Кажется, что в мире, где расшифровывают полный геном человека и отправляют людей в космос, не должно было остаться места сексизму. Но нет, он все еще здесь — в невинных, на первый взгляд, словах в духе «девочки так себя не ведут» и «это как-то не по-мужски».

AdMe.ru знает, что от гендерных стереотипов страдают и мужчины, и женщины. Пришло время вспомнить случаи из жизни, когда токсичные установки вековой давности настигли нас в настоящем, а мы взяли и дали им отпор.

«Розовый налог» — хитроумный ход маркетологов, от которого давно пора отказаться. А пока нам и синяя бритва подойдет

Какой прогрессивный мужчина — приучает к использованию феминативов с ранних лет

Когда дело касается нашего здоровья, мы ждем помощи и поддержки, а не унижения и осуждения

Нет женской или мужской диеты, но есть хороший аппетит и пищевые привычки

Говорят, что стрижки бывают мужскими и женскими. Но ведь волосы есть на любой голове вне зависимости от пола

Кто-то скажет, что кухня — женская территория, но у плиты найдется место каждому

Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны? Эта присказка из прошлого века уже неактуальна

Детям нужно и в лужах ноги промочить, и вдоволь насмеяться на прогулке, а иногда и повалять дурака в песочнице, пока бабушка беспардонно судит незнакомых взрослых

Напомним, что в университет пускают не по половому признаку, а по студенческому билету

Розовый цвет носили принцы в XIX веке, рабочий класс — в 1920-е, а в середине прошлого столетия монополию на все оттенки розового отдали женщинам. К счастью, сегодня цвет и гендер никак не связаны. Правда же?

Как ценна в романтических отношениях способность удивлять

Папа тоже может «отдохнуть» в декрете, пока мама-добытчица будет обеспечивать семью

Не гены, а приобретенные со временем навыки позволяют нам хорошо варить борщи и умело забивать гвозди

Делать можно из рук вон плохо или на совесть. И это никак не связано с набором хромосом

Бывало, встанешь на стремянку, забьешь гвоздь в стену — и так хорошо на душе становится. Вот оно — женское счастье

Так и хочется спросить официанта, не нужна ли ему помощь переводчика. Ведь только языковой барьер может помешать спросить человека напрямую

Статистика показывает, что женщины — отличные водители, но общество настаивает на том, что дамам под капот лучше не соваться

Коли взялся за гуж, не говори, что не дюж

Привлекательность и сообразительность не взаимоисключают, а дополняют друг друга