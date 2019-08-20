19 российских знаменитостей, которым возраст оказался к лицу

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Наверняка вы слышали о том, что «кульминация» красоты приходится на юные годы. И эти утверждения приводят к тревожным размышлениям, так как юность — это лишь начало нашей жизни. Но, к счастью, тенденции меняются. Это доказывают женщины в нашей подборке. Деньги и пластическая хирургия, доступные звездам, — малая часть больших метаморфоз. Ведь иногда нужно время, чтобы найти баланс между собственным стилем и современной модой.