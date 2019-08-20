19 российских знаменитостей, которым возраст оказался к лицу
Наверняка вы слышали о том, что «кульминация» красоты приходится на юные годы. И эти утверждения приводят к тревожным размышлениям, так как юность — это лишь начало нашей жизни. Но, к счастью, тенденции меняются. Это доказывают женщины в нашей подборке. Деньги и пластическая хирургия, доступные звездам, — малая часть больших метаморфоз. Ведь иногда нужно время, чтобы найти баланс между собственным стилем и современной модой.
Редакция AdMe.ru покопалась в архивах звезд и нашла известных российских женщин, которые заметно преобразились со времен молодых лет.
1. Настасья Самбурская
2. Анна Хилькевич
3. Ксения Собчак
4. Мария Шалаева
5. Тутта Ларсен
6. Елка
7. Яна Чурикова
8. Светлана Ходченкова
9. Екатерина Стриженова
10. Елена Подкаминская
11. Мария Порошина
12. Оксана Акиньшина
13. Кристина Асмус
14. Глюкоза
15. Елена Ваенга
16. Юлия Савичева
17. Бьянка
18. Полина Сибагатуллина
19. Юлия Ахмедова
Больше всего нас поразили внутренние и внешние изменения Ксении Собчак, которая из скандальной светской львицы «переросла» в отличную маму и медийную личность. А чьи преображения удивили вас?