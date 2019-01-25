19 редких снимков, происходящее на которых вряд ли удастся увидеть вживую

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Как вы думаете, какова вероятность оказаться единственным пассажиром огромного Boeing или встретить койота в уборной конференц-центра? Нам кажется, крайне низкая. И хорошо, что герои нашей статьи догадались запечатлеть эти уникальные моменты на фото, иначе в их истории было бы сложно поверить.

AdMe.ru испытывает неподдельный интерес к таким снимкам. А в этой статье мы собрали лишь некоторые из тех, что обнаружили на просторах интернета.

1. «На этом рентгеновском снимке виден пенни, который я проглотил, когда был маленький. И да, я держусь за мамину руку»

2. «Сегодня я оказался совсем один в целом самолете»

3. «Кто-то вылил в фонтан средство для мытья посуды»

4. «У моего сына две макушки на голове»

5. «Выточенный морем кусок ледяной глыбы стал идеальным креслом на черном песчаном пляже в Исландии»

6. «Мой кот так долго сидел у меня на ноге, что оставил маленькие следы своих лап»

7. «Увидел в небе облако, похожее на перо, которое рисует линию»

8. «Мой коллега выращивал в своем офисе это растение годами»

9. «На маркере моей дочери начали расти грибы»

10. «Это Австралия. Этим все сказано»

11. «В доме моего приятеля увидел китовый позвонок, из которого выросли какие-то растения»

12. «Эти слегка зловещие следы появляются на тротуаре каждый раз, когда идет дождь»

13. «Во время экскурсии обнаружил остановку, на крышу которой туристы скидывают наушники для аудиогидов»

14. «В моем городе в реке образовался естественный ледяной диск, который вращается по кругу»

15. «Этот олень проскочил сегодня прямо передо мной. Фото с видеорегистратора»

16. «Сегодня увидел, как рыбы укрываются от жаркого солнца в тени моста»

17. «Мой друг прислал мне открытку с Южного полюса»

18. «Сегодня увидел эвакуатор, который вез эвакуатор с пробитым колесом, который вез легковушку с пробитым колесом»

19. Этот койот забрел в конференц-центр в городе Нэшвилл, Теннесси

А вы когда-нибудь становились свидетелями такого редкого явления, фотография которого заслуживала бы оказаться в этой подборке?