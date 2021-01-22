19 распавшихся пар Голливуда, которые вызывают у нас острый приступ романтической ностальгии

В английском языке есть понятие iconic couples. Так называют пары знаменитостей, которые не только красиво смотрятся вместе, но и являются примером крепкого союза. Они богаты, привлекательны и, конечно же, влюблены до безумия, чем и восхищают своих фанатов, мечтающих о таких же потрясающих отношениях. Тем не менее звезды тоже люди, поэтому они могут в конечном счете расходиться. Однако некоторые пары мы все равно никогда не забудем.

Мы в AdMe.ru хотим вернуться в прошлое и вспомнить самые крутые голливудские пары, которые по разным причинам так и не смогли сохранить отношения, как бы мы этого ни хотели. А в бонусе мы приберегли для вас 2 звезд, воссоединения которых мы очень ждем.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд и Джен были примером крепкого союза и доказывали, что 2 голливудские знаменитости могут успешно балансировать между актерской карьерой и отношениями. Но счастливый брак все же не продержался долго: в 2005 году, после 7 лет отношений, Дженнифер подала на развод, причиной которого стали «непреодолимые разногласия».

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс

2 юных музыканта познакомились на съемках шоу «Клуб Микки Мауса» в 1992 году, когда Бритни и Джастину было всего по 11 лет. Сначала они просто дружили, а повзрослев, влюбились друг в друга. Встречаться они стали только в 1998 году, а потом внезапно расстались в 2002-м, но сохранили дружеские отношения.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Венсан и Моника были той самой парой, которая не давала нам усомниться в существовании настоящей любви. О том, что это действительно первая настоящая любовь в жизни французского актера, мы можем знать из его эссе для The Guardian.

«В молодости у меня было не так много постоянных подруг. Я был активным молодым человеком и менял одну девушку на другую, но эти отношения не длились больше 3–4 месяцев. Моника была моей первой настоящей любовью, и мы вместе уже 15 лет». Венсан Кассель

Они познакомились на съемках фильма «Квартира» в 1996 году и с тех пор не расставались, пробыв вместе 17 лет. У них родились 2 дочери, Дева и Леони. Однако брак Венсану и Монике так и не удалось сохранить: они объявили о разводе в 2013 году.

Джаред Лето и Кэмерон Диас

Джаред и Кэмерон действительно встречались в начале нулевых годов. Но известно об этом мало: пара редко выходила в свет вместе, несмотря на то что союз их продержался аж 4 года.

Джонни Депп и Вайнона Райдер

Джонни и Вайнона познакомились в 1989 году, будучи совсем юными, а уже через 5 месяцев обручились. 27-летний ловелас был настолько влюблен в 18-летнюю актрису, что даже набил тату со словами «Winona forever» на руке. Однако союз оказался не таким крепким, как все думали: в 1993 году пара объявила о разрыве.

Леонардо Ди Каприо и Жизель Бюндхен

Леонардо известен своей слабостью к моделям: его девушками были такие красотки, как Бар Рафаэли, Тони Гаррн, Нина Агдал, а нынешней избранницей актера является Камила Морроне. Но одной из первых и, пожалуй, самой известной возлюбленной Ди Каприо можно считать бразильскую модель и бывшего «ангела» Victoria’s Secter Жизель Бюндхен. Они то сходились, то расставались на протяжении 6 лет, с 1999-го по 2005-й, а фанаты называли их пару «Жионардо».

Райан Гослинг и Рейчел Макадамс

История любви Гослинга и Макадамс началась на экране, а затем перетекла и в реальную жизнь. Они вместе снялись в романтической драме «Дневник памяти» и покорили сердца миллионов зрителей своей экранной любовью. Однако в жизни все было не так сказочно: они встречались на протяжении 2 лет, с 2005-го по 2007-й, а затем ненадолго воссоединились в 2008 году. Но сохранить романтические отношения паре так и не удалось.

Эштон Кутчер и Деми Мур

Мы до сих пор помним, как все были в недоумении от внезапного начала отношений между Эштоном и Деми в 2003 году. А через 2 года пара так же неожиданно сыграла свадьбу. Кутчер и Мур казались влюбленными и счастливыми, но спустя 6 лет брака отношения начали угасать, и все закончилось разводом в 2011 году.

Джейми Дорнан и Кира Найтли

18-летняя актриса Кира и 21-летний Джейми Дорнан, тогда еще малоизвестный актер и модель, познакомились на съемках для рекламной кампании. Их роман начался в 2003 году и подарил нам множество фотографий, которые наполнены атмосферой нулевых и особым стилем этой эпохи. Однако союз актеров продлился недолго: расстались они уже через 2 года после начала отношений.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Громкие отношения между, казалось бы, такими разными людьми, как Бен и Дженнифер, начались в 2002 году. И уже в ноябре того же года актеры обручились, а фанаты и журналисты прозвали их союз «Беннифер», говоря о них как о самой крепкой паре того времени. Однако год спустя Бен и Джен пришлось отложить свадьбу из-за слишком пристального внимания репортеров к этому важному событию и их отношениям. А в январе 2004 года они и вовсе расстались.

Джейк Джилленхол и Кирстен Данст

Пара познакомилась в 2002 году благодаря Мэгги Джилленхол, сестре Джейка, которая снималась вместе с Кирстен в кинокартине «Улыбка Моны Лизы». Отношения Джейка и Кирстен развивались очень быстро: они съехались практически сразу, а затем завели пса, которого назвали Аттикус. После расставания в 2004 году Джилленхол оставил собаку себе.

Крис Эванс и Джессика Бил

Будучи тогда еще молодыми и никому не известными актерами, Крис Эванс и Джессика Бил начали встречаться в 2001 году. Позже они вместе появились в малобюджетных картинах «Сотовый» и «Лондон». Их отношения то заканчивались, то снова возобновлялись до 2006 года, пока не завершились окончательно.

Мэрилин Мэнсон и Дита фон Тиз

Эта экстравагантная пара впервые встретилась, когда Мэрилин пригласил Диту поучаствовать в одном из его клипов. Между прочим, Мэнсон довольно долгое время являлся фанатом танцовщицы, но отношения между ними завязались только в 2001 году. Они поженились спустя 4 года, и после этого их любовь начала угасать. Дита втайне подала на развод в конце 2006 года, а Мэнсон смог узнать об этом только 5 января 2007 года, в свой день рождения.

Хит Леджер и Мишель Уильямс

Хит и Мишель познакомились на съемочной площадке фильма «Горбатая гора» в 2004 году и сразу окунулись с головой в отношения. А уже через год на свет появилась их дочь Матильда Роуз. Но отношения этой пары долго не продержались из-за обострившихся вредных привычек Леджера и сложностей, которые возникли впоследствии. В 2007 году они расстались, а через 5 месяцев Хит трагически ушел из жизни.

Том Круз и Николь Кидман

Судьба свела 2 актеров на съемках фильма «Дни грома» в 1989 году, а уже через год эта яркая пара поженилась. Вместе они усыновили 2 детей, Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. Однако их счастливый брак рухнул в 2001 году, после 11 лет отношений.

Ричард Гир и Синди Кроуфорд

Немногие помнят, что первым мужем известной супермодели Синди Кроуфорд был актер Ричард Гир. Они поженились в 1991 году и провели в браке 4 года. Причинами их развода стала 17-летняя разница в возрасте и тот факт, что модель была еще слишком юна для таких серьезных отношений. А в 2016 году Синди и вовсе заявила, что Ричард после стольких лет стал для нее просто незнакомцем.

Хью Грант и Элизабет Хёрли

Дамский угодник Хью Грант познакомился с начинающей актрисой Элизабет Хёрли на съемках фильма «Грести по ветру» в 1987 году. Эта колоритная пара сразу привлекла внимание репортеров и общественности, однако и это их не сломило. Хью и Элизабет встречались на протяжении 13 лет, а после расставания сохранили хорошие отношения. Грант даже стал крестным отцом Дэмиана, сына Хёрли, который родился в 2002 году.

Итан Хоук и Ума Турман

Как и многие вышеупомянутые актеры, Итан и Ума познакомились во время съемок фильма («Гаттака», 1996 год), а спустя 2 года поженились. Буквально через 2 месяца после свадьбы у голливудской пары родилась дочь Майа, а в 2002 году на свет появился их сын Левон. Конец их совместной жизни пришел уже в 2003 году — Итан и Ума решили разойтись.

Хоакин Феникс и Лив Тайлер

Юный Хоакин начал встречаться со своей коллегой по фильму «Выдуманная жизнь Эбботов» Лив Тайлер в 1995 году. Позже девушка призналась, что влюбилась в своего избранника с первого взгляда. Кстати, ради любви Лив стала веганом, как и ее бойфренд. Но после расставания с ним в 1998 году она вернулась к прежнему образу жизни.

Бонус: Брэд Питт и Дженнифер Энистон сейчас

Джен и Брэд до сих пор поддерживают связь. А после их знаменательной встречи на вручении премии Гильдии киноактеров в начале 2020 года мы даже стали втайне надеяться на воссоединение пары.