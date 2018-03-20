19 доказательств того, что в видеоиграх логика работает по своим законам

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Сегодняшние видеоигры, с одной стороны, стремятся к максимальной реалистичности, а с другой — страдают от необъяснимых поступков персонажей и непредсказуемых причинно-следственных связей. Со временем у каждого человека, пусть даже всего пару раз сыгравшего в компьютерную игру, скапливается несколько примеров странной логики в играх. Некоторые из них вызывают лишь смех и недоумение, а некоторые способны спровоцировать настоящий нервный срыв.

Мы в AdMe.ru собрали 19 примеров логики разработчиков игр, которая не поддается никакому объяснению.

1. Все по рецепту

2. Так ведь даже интереснее!

3. Когда попал к своему мастеру

4. Огромная пачка денег

5. Если бы...

6. Приятно чувствовать себя главным героем

7. Суповой набор «Собери меня сам»

8. Это ведь ничего, что с одной пирамидки и одной древней монеты мы получим целых 10 рыб?

9. Лучше с ним не связываться

10. «Доброе утро, офицер! Как служба, дети?»

11. Что в этом такого?

12. Заботливые граждане

13. Просто среди разработчиков были члены Greenpeace

14. Смотреть не запрещается

15. Когда цвет решает

16. Просто вы еще не готовы увидеть то, что за ней скрыто

17. Цветы бывают разные

18. Главное, попробовать на вкус

19. Мужской и женский варианты тяжелой брони