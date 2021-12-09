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19 портретов простых советских мужчин, от обаяния и харизмы которых бегут мурашки по спине

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Бытует мнение, что в советское время не было времени на себя и повседневный быт — целиком и полностью оно уходило на трудовые подвиги. В большей степени это относится к женщинам, но по касательной затрагивает и мужскую половину. Поэтому, говоря о советском мужчине, некоторые невольно представляют непритязательного юношу с испорченной фигурой и дряблой кожей.

Мы в AdMe.ru решили развеять миф о непривлекательности советских мужчин. Завораживающие снимки, на которых запечатлен сильный пол, — яркое тому подтверждение.

Портрет мужчины. 1965–1970-е годы

Мужчина в моторной лодке, Архангельская область. 1965 год

Группа мужчин, Армянская ССР. 1960 год

Портрет. 1970-е

Бетонщик с Каховки. 1954 год

Бригадир комплексной бригады.1960-е годы

Портрет сварщика. 1965–1970-е годы

Портрет студента стройотряда МГУ. 1967 год

Портрет. 1965 год

«Завтра — воскресенье!». 1954 год

Молодой ненец-оленевод. 1965 год

«Демобилизовался!». 1957 год

Портрет рабочего. 1972 год

Юноша с гроздью винограда. 1980-е годы

Молодой рыбак. 1965 год

Молодой человек с геодезической рейкой. 1965 год

Летчик Се­мен Яв­ты­сый около вертолета Ми-4. 1965 год

Самотлор, Тюменская область. 1968 год

Портрет студента стройотряда МГУ. 1967 год

Чем, на ваш взгляд, советский мужчина отличается от современного?

Фото на превью Молодой человек с геодезической рейкой / Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ, East News
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