19 портретов простых советских мужчин, от обаяния и харизмы которых бегут мурашки по спине

Бытует мнение, что в советское время не было времени на себя и повседневный быт — целиком и полностью оно уходило на трудовые подвиги. В большей степени это относится к женщинам, но по касательной затрагивает и мужскую половину. Поэтому, говоря о советском мужчине, некоторые невольно представляют непритязательного юношу с испорченной фигурой и дряблой кожей.