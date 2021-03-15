19 популярных выражений, которые бесят сильнее, чем запутавшиеся наушники

Заметили, что с каждым годом появляется все больше фразочек и слов, которые способны довести до белого каления? Как вам, к примеру, сленг молодых мамочек с его «годовасиками» или молодежный лексикон, где уже несколько лет в ходу «лалка» и «кек»? Если вас не бесит ни одно из этих словечек, то вы круче, чем Терминатор, и у вас точно стальные нервы.

Мы в AdMe.ru, побродив по просторам сети, составили список выражений, от которых у большинства людей начинает дергаться глаз, а для наглядности сопроводили их яркими иллюстрациями. Наслаждайтесь.

«Чилл», «лук» и прочие англицизмы

«Вкусный», когда речь не о еде

«Закрыть гештальт»

«Доброго времени суток!»

«Токсичный» не в значении «ядовитый»

«Мне зашло»

Один вопрос: на что эти люди, говорящие «автик» и «выхи», тратят сэкономленное время?

«Читабельно» и «смотрибельно»

«Кушать»

«Вангую»

«Лал», «кек» и производные от них

«Мамский» сленг

«Я тебя услышал»

«Кейс», когда речь не о работе

«Орать», когда очень смешно

«Мой МЧ» вместо «парень» или «любимый»

«Лампово», когда речь не о звуке

«Человечки», «вопросики» и «проблемки»

«Крайний» вместо «последний»