19 популярных выражений, которые бесят сильнее, чем запутавшиеся наушники
Заметили, что с каждым годом появляется все больше фразочек и слов, которые способны довести до белого каления? Как вам, к примеру, сленг молодых мамочек с его «годовасиками» или молодежный лексикон, где уже несколько лет в ходу «лалка» и «кек»? Если вас не бесит ни одно из этих словечек, то вы круче, чем Терминатор, и у вас точно стальные нервы.
Мы в AdMe.ru, побродив по просторам сети, составили список выражений, от которых у большинства людей начинает дергаться глаз, а для наглядности сопроводили их яркими иллюстрациями. Наслаждайтесь.
«Чилл», «лук» и прочие англицизмы
«Вкусный», когда речь не о еде
«Закрыть гештальт»
«Доброго времени суток!»
«Токсичный» не в значении «ядовитый»
«Мне зашло»
Один вопрос: на что эти люди, говорящие «автик» и «выхи», тратят сэкономленное время?
«Читабельно» и «смотрибельно»
«Кушать»
«Вангую»
«Лал», «кек» и производные от них
«Мамский» сленг
«Я тебя услышал»
«Кейс», когда речь не о работе
«Орать», когда очень смешно
«Мой МЧ» вместо «парень» или «любимый»
«Лампово», когда речь не о звуке
«Человечки», «вопросики» и «проблемки»
«Крайний» вместо «последний»
А у вас есть собственный список слов, которые бесят — аж сил нет?
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