19 политиков и королевских особ, которым не нужен лишний пафос, чтобы быть на высоте

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Купить самолет за $ 100 млн и инкрустировать ремни безопасности и сантехнику золотом, как Дональд Трамп? Потратить $ 250 тыс. на шампанское, как Jay-Z, или построить особняк с кондиционером и хрустальной люстрой для собачек за $ 325 тыс., как Пэрис Хилтон? Героям нашей подборки не нужно сорить деньгами, чтобы чувствовать себя на высоте. Сам образ жизни этих политиков и коронованных особ уже служит примером для подражания.

AdMe.ru разыскал случайные кадры особ, наделенных властью. И убедился, что эти люди не боятся вместо скипетра взять в руки малярную кисть, а «роллс-ройс» заменить видавшим виды велосипедом.

1. Кронпринцесса Дании Мэри даже в морозную погоду отвозит детей в детский сад на велосипеде

2. Президент Финляндии Саули Ниинистё убирает снег

3. Хосе Мухика, экс-президент Уругвая — одной из наиболее экономически успешных стран Латинской Америки, — готовит у себя на кухне

4. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправляется на общественном поезде на встречу с президентом Италии

5. Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит и кронпринц Хокон первый раз ведут дочку в школу

6. Принц Гарри и принц Уильям борются с последствиями наводнения

7. Судя по взгляду, король Нидерландов Виллем-Александр переживает, что королева Максима не оставит ему ни кусочка сэндвича

8. Кортеж президента Монголии пропускает пешеходов на зебре

9. Королева Иордании Рания едет на велосипеде вместе с другими женщинами

10. Кронпринцесса Греции Мари-Шанталь пришла в супермаркет со своей семьей

11. Норвежский кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит участвуют в волонтерской работе в музее под открытым небом

12. Король Нидерландов Виллем-Александр красит стены в благотворительной организации по уходу за животными

13. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон смотрит футбол на трибуне и вместе с другими фанатами поет гимн

Guðni Jóhannesson, presidente de Islandia, va a la grada con los espectadores y no al palco pic.twitter.com/QUf6gCweJv — J. Ortiz de Lazcano (@jortizdelazcano) July 3, 2016

14. Король Иордании Абдулла II и королева Рания сдают кровь для жертв войны в Ираке

15. Королева Испании Летисия и король Филипп VI провожают детей в школу. Королева сама несет сумки для сменной одежды и обуви

16. В Брюсселе проходит «воскресенье без автомобильного транспорта». Король Бельгии Филипп, королева Матильда и их дети передвигаются по городу на велосипеде

17. Королева Рания участвует в благотворительном забеге в поддержку мира. Доходы от забега пошли иорданцам, нуждающимся в помощи

18. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон меняет колесо на «Формуле-1»

19. Финны заботятся об экологии и ненужные вещи в хорошем состоянии складывают в специальные баки, из которых каждый берет то, что ему приглянется. Экс-президент Финляндии Тарья Халонен присматривалась к сотейнику, но в итоге взяла только фоторамку

По-вашему, нужно политикам и коронованым особам подчеркивать статус имиджевыми вещами или им следует брать пример с героев этой подборки?