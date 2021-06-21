19 пар звезд, которые вышли в свет в одинаковых нарядах и начали модную битву

Для выхода в свет звезды часто выбирают вещи известных дизайнеров с примечательной историей создания. Тот факт, что кто-то из коллег по цеху может чисто случайно надеть тот же самый наряд, их давно не смущает. Они точно знают, что не потеряют индивидуальности и шарма даже в мешке из-под картошки.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда звезды вышли в свет в одинаковых нарядах, и еще раз убедились, что переживать по этому поводу точно не стоит. Ведь одни и те же вещи на разных людях смотрятся совершенно по-разному.

Клаудия Шиффер и Сила Уорд

Кайли Миноуг и Тейлор Шиллинг

Сиара и Кортни Кардашьян

Марсия Кросс и Джоан Аллен

Дженнифер Энистон и Дженнифер Лопес

Ева Лонгория и София Вергара

Пэрис Хилтон и Лиззи Каплан

Кирстен Данст и Гвен Стефани

Сара Джессика Паркер и Эмма Робертс

Телеведущая Келли Рипа и актриса София Буш

Ким Кардашьян и Коко Роша

Модель Крисси Тайген и танцовщица Шерил Берк

Певица Пола Абдул и актриса Дебра Мессинг

Хайди Клум и Роузи Хантингтон-Уайтли

Маргарита Миссони и Николь Ричи

Певица Тейлор Свифт и модель Андреа Пежич

Диджей Эдит Боуман и актриса Фёрн Коттон

Шарлиз Терон и Сила Уорд

Николь Кидман и Клэр Дэйнс