19 пар звезд, которые вышли в свет в одинаковых нарядах и начали модную битву
Для выхода в свет звезды часто выбирают вещи известных дизайнеров с примечательной историей создания. Тот факт, что кто-то из коллег по цеху может чисто случайно надеть тот же самый наряд, их давно не смущает. Они точно знают, что не потеряют индивидуальности и шарма даже в мешке из-под картошки.
Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда звезды вышли в свет в одинаковых нарядах, и еще раз убедились, что переживать по этому поводу точно не стоит. Ведь одни и те же вещи на разных людях смотрятся совершенно по-разному.
Клаудия Шиффер и Сила Уорд
Кайли Миноуг и Тейлор Шиллинг
Сиара и Кортни Кардашьян
Марсия Кросс и Джоан Аллен
Дженнифер Энистон и Дженнифер Лопес
Ева Лонгория и София Вергара
Пэрис Хилтон и Лиззи Каплан
Кирстен Данст и Гвен Стефани
Сара Джессика Паркер и Эмма Робертс
Телеведущая Келли Рипа и актриса София Буш
Ким Кардашьян и Коко Роша
Модель Крисси Тайген и танцовщица Шерил Берк
Певица Пола Абдул и актриса Дебра Мессинг
Хайди Клум и Роузи Хантингтон-Уайтли
Маргарита Миссони и Николь Ричи
Певица Тейлор Свифт и модель Андреа Пежич
Диджей Эдит Боуман и актриса Фёрн Коттон
Шарлиз Терон и Сила Уорд
Николь Кидман и Клэр Дэйнс
Как вы считаете, появление звезд на публике в одинаковых нарядах — это модный конфуз или нормальная ситуация?
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