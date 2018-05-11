Как выглядят звезды-ровесницы с пластикой и без нее

Глядя на Джулию Робертс и Памелу Андерсон сегодня, трудно поверить в то, что они ровесницы. Первая — сторонница естественности, вторая — поклонница пластики. Разумеется, это личное дело каждого — осуждать прибегание к услугам пластических хирургов и опасным омолаживающим процедурам или одобрять. Но всегда интересно сравнить, как выглядит тот, кто не боится возрастных изменений, и тот, кто из кожи вон лезет, чтобы их скрыть.

AdMe.ru решил на примере знаменитостей показать, как можно выглядеть в одном и том же возрасте с пластикой и уколами и без них.

На фотографиях слева звезды, которые признавались в том, что делали косметические операции, справа — те, кто выступают ярыми противниками подобных процедур.

1. Рене Зеллвегер и Кристи Тарлингтон (1969 г. р.)

2. Донателла Версаче и Джуди Дэвис (1955 г. р.)

3. Дэрил Ханна и Джулианна Мур (1960 г. р.)

4. Карла Бруни и Мария Белло (1967 г. р.)

5. Тара Рид и Кейт Уинслет (1975 г. р.)

6. Ума Турман и Рэйчел Вайс (1970 г. р.)

7. Мелания Трамп и Дженнифер Коннелли (1970 г. р.)

8. Кортни Кокс и Мишель Фэйрли (1964 г. р.)

9. Ким Бейсингер и Изабель Юппер (1953 г. р.)

10. Мелани Гриффит и Глэдис Португез (1957 г. р.)

11. Эммануэль Беар и Ингеборга Дапкунайте (1963 г. р.)

12. Памела Андерсон и Джулия Робертс (1967 г. р.)

13. Джессика Лэнг и Мерил Стрип (1949 г. р.)

14. Присцилла Пресли и Хелен Миррен (1945 г. р.)

15. Сандра Буллок — Моника Беллуччи (1964 г. р.)

16. Синди Кроуфорд и Сальма Хайек (1966 г. р.)

17. Мадонна и Шэрон Стоун (1958 г. р.)

18. Тори Спеллинг и Хайди Клум (1973 г. р.)

19. Меган Фокс и Александра Даддарио (1986 г. р.)

Фото на превью EastNews, EastNews

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