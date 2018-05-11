Как выглядят звезды-ровесницы с пластикой и без нее

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Глядя на Джулию Робертс и Памелу Андерсон сегодня, трудно поверить в то, что они ровесницы. Первая — сторонница естественности, вторая — поклонница пластики. Разумеется, это личное дело каждого — осуждать прибегание к услугам пластических хирургов и опасным омолаживающим процедурам или одобрять. Но всегда интересно сравнить, как выглядит тот, кто не боится возрастных изменений, и тот, кто из кожи вон лезет, чтобы их скрыть.

AdMe.ru решил на примере знаменитостей показать, как можно выглядеть в одном и том же возрасте с пластикой и уколами и без них.

На фотографиях слева звезды, которые признавались в том, что делали косметические операции, справа — те, кто выступают ярыми противниками подобных процедур.