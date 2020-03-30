19 пар исторических личностей, о реальном росте которых вы не подозревали
Хотя считается, что Наполеон был, мягко говоря, невысоким, на самом деле его рост составлял примерно 169 см, что вполне нормально даже по сегодняшним меркам, когда люди в целом стали выше. Рост некоторых других исторических личностей тоже может оказаться сюрпризом для вас: например, в Юрии Гагарине было всего 157 см.
AdMe.ru обратил внимание на рост людей, о достижениях которых знает весь мир, и теперь делится с вами своими открытиями.
Владимир Маяковский и Борис Пастернак, 189 см
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Федор Достоевский и Иван Бунин, 169 см
Тутанхамон и Исаак Ньютон, 167 см
Мария Склодовская-Кюри и мать Тереза, 152 см
У кого из знаменитостей такой же рост, как у вас?