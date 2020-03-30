19 пар исторических личностей, о реальном росте которых вы не подозревали

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Хотя считается, что Наполеон был, мягко говоря, невысоким, на самом деле его рост составлял примерно 169 см, что вполне нормально даже по сегодняшним меркам, когда люди в целом стали выше. Рост некоторых других исторических личностей тоже может оказаться сюрпризом для вас: например, в Юрии Гагарине было всего 157 см.