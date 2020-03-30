19 пар исторических личностей, о реальном росте которых вы не подозревали

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Хотя считается, что Наполеон был, мягко говоря, невысоким, на самом деле его рост составлял примерно 169 см, что вполне нормально даже по сегодняшним меркам, когда люди в целом стали выше. Рост некоторых других исторических личностей тоже может оказаться сюрпризом для вас: например, в Юрии Гагарине было всего 157 см.

AdMe.ru обратил внимание на рост людей, о достижениях которых знает весь мир, и теперь делится с вами своими открытиями.

Максим Горький и Стивен Кинг, 193 см

Оскар Уайльд и Жак-Ив Кусто, 191 см

Владимир Маяковский и Борис Пастернак, 189 см

Ференц Лист и Ханс Кристиан Андерсен, 185 см

Эрнест Хемингуэй и Джек Лондон, 183 см

Франц Кафка и Элвис Пресли, 182 см

Владимир Набоков и Анна Ахматова, 180 см

Генри Форд и принцесса Диана, 178 см

Габриэль Гарсиа Маркес и Сальвадор Дали, 172 см

Христофор Колумб и Зигмунд Фрейд, 170 см

Федор Достоевский и Иван Бунин, 169 см

Сергей Есенин и Джордж Мартин, 168 см

Александр Пушкин и Агата Кристи, 167 см

Тутанхамон и Исаак Ньютон, 167 см

Рихард Вагнер и Мэрилин Монро, 166 см

Махатма Ганди и Мадонна, 164 см

Чарли Чаплин и Джоан Роулинг, 163 см

Иммануил Кант и Юрий Гагарин, 157 см

Мария Склодовская-Кюри и мать Тереза, 152 см

У кого из знаменитостей такой же рост, как у вас?

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