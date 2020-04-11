19 отечественных звезд, которые с годами изменились до неузнаваемости

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Знаменитости постоянно находятся под прицелом фотокамер. Поэтому они, как никто другой, следят за своей внешностью. Изнурительные диеты, регулярные занятия спортом и походы к косметологу — это лишь малая часть того, на что приходится идти артистам, чтобы всегда выглядеть идеально.

Мы в AdMe.ru поражены тем, как сильно за годы преобразились некоторые звезды отечественной эстрады. Глядя на этих людей, мы можем с уверенностью сказать, что их старания не прошли даром.

Филипп Киркоров

Валерий Меладзе

Вера Брежнева

Валерия

Ксения Собчак

Дмитрий Нагиев

Любовь Успенская

Дима Билан

Лолита

Алла Пугачева

Максим Галкин

Александр Ревва

Алсу

Жанна Агузарова

Лариса Долина

Нюша

Елена Темникова

Ольга Бузова

Сергей Шнуров