19 объявлений, авторы которых отличились своим остроумием. Даже слишком

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Бороздя просторы интернета в поисках необходимого нам товара, порой мы наталкиваемся на весьма странные объявления. Некоторые авторы приложили все силы, чтобы только не засветиться, другие это сделали во всей красе, а третьи отличились мастерством слова. И вот что из этого получилось.