19 объявлений, авторы которых отличились своим остроумием. Даже слишком

Бороздя просторы интернета в поисках необходимого нам товара, порой мы наталкиваемся на весьма странные объявления. Некоторые авторы приложили все силы, чтобы только не засветиться, другие это сделали во всей красе, а третьи отличились мастерством слова. И вот что из этого получилось.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам посмотреть самые забавные фотографии из объявлений, которые мы нашли в сети.

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А какие до несуразности остроумные объявления встречали вы?

Фото на превью karabasbad/twitter

16 На склад!
15 Комментарии

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