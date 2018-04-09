19 объявлений, авторы которых отличились своим остроумием. Даже слишком
Бороздя просторы интернета в поисках необходимого нам товара, порой мы наталкиваемся на весьма странные объявления. Некоторые авторы приложили все силы, чтобы только не засветиться, другие это сделали во всей красе, а третьи отличились мастерством слова. И вот что из этого получилось.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам посмотреть самые забавные фотографии из объявлений, которые мы нашли в сети.
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А какие до несуразности остроумные объявления встречали вы?
Фото на превью karabasbad/twitter