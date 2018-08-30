19 ностальгических фото косметики, которая еще недавно была мегапопулярной

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В эпоху СССР косметики было немного, а после распада страны на наш рынок хлынул целый поток средств по уходу за собой. Наши мамы и бабушки (да и мы сами) выбирали из тысяч брендов, причем некоторые из них совершенно внезапно появлялись на прилавках магазинов, набирали бешеную популярность и так же внезапно исчезали. Кое-кто же хранил верность проверенной советской косметике. Сегодня одни только названия этих средств уже вызывают приятные воспоминания об ушедшей эпохе.

AdMe.ru предлагает окунуться в атмосферу недавнего прошлого и посмотреть, какими косметическими продуктами пользовались женщины в конце прошлого столетия.

Палетка теней для век Ruby Rose, которая была у каждой второй девочки

Тональный крем «Балет» одного оттенка для любого цвета кожи

Духи Pani Walewska в легендарном флаконе

Дезодорант Impulse Spice Girls, который был популярен у девочек-подростков 2000-х

Тетины любимые духи «Реноме» от «Новой зари»

Тушь для ресниц от Louis Philippe середины 1990-х

Губная помада KIKI, которая была хитом у девочек в конце прошлого века

Шампунь Vidal Sassoon Wash & Go, одно название которого стало мемом 2000-х

Детский шампунь «Кря-кря». И глазки не щиплет. Проверено взрослыми

Ностальгические ароматы 2000-х: духи Poison от Christian Dior, Byzanсe от Rochas, Coco Noir от Chanel

Мамина туалетная вода Salvador Dali во флаконе с губами

Косметическое наследие СССР для ухода за волосами: бальзамы-ополаскиватели «Желтковый» и «Балет», фито-шампунь «Крапива»

Старый «Друг» лучше новых двух. За компанию с «Консулом» и «Детским»

Когда девочки видели на рынке блеск для губ L’Oréal Glam с соком фруктов, они были готовы продать за него душу

Косметика от Bourjois, Maybelline, Mia — мечта девочек конца 1990-х

Крем для рук «Невский велюр» для самой нежной кожи

Лосьон «Огуречный» — и лицо снова как в 18 лет

Дезодорант Fiji, который явно хотел быть похожим на духи Fidji от Guy Laroche, и дезодорант Climat от Lancome. Ими пахли дискотеки 2000-х

Пудра «Ленинградская» не заканчивалась никогда