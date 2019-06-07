19 народных лайфхаков, которые помогут расквитаться даже с неразрешимыми проблемами

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В 2004 году британский журналист Дэнни О’Брайен выпустил статью, в которой рассказал о существовании целого движения лайфхакеров. Основной их деятельностью является выдумывание нестандартных, иногда даже странных способов решения повседневных проблем. Пользователи интернета не остались в стороне и с тех пор постоянно делятся всякими хитростями, которые делают нашу жизнь проще.

Мы в AdMe.ru изучили тематические сайты и форумы и выбрали 19 новых полезных хитростей, которые вполне можно применять на практике.

1. Чтобы легко развязать узел на шнурках, используйте заколку-невидимку

2. Если вы в компании друзей пьете одинаковые напитки из алюминиевых банок, поверните колечко в определенную позицию. Так вы сможете отличать свою банку от других

3. Теперь вы знаете, как быстро опустошить бутылку

4. Чтобы открыть кокос, поместите его в морозилку: он замерзнет и треснет. Кстати, вкус молока не изменится

5. Как надолго занять ребенка? Создайте город и улицы с помощью малярной ленты или цветного скотча

6. Как носить джинсы, которые оказались велики

je me dois de vous partager ma technique « pantalon trop grand » pic.twitter.com/HaOKNE6RK1 — la perceuse à vice (@ketosaure) May 30, 2019

7. Если на фоторамке сломалось крепление для гвоздя, используйте крышку от консервной банки

8. Антипробуксовочная система своими руками

9. Вот что можно сделать, когда под рукой нет маленькой формы для выпечки

10. Лайфхак для тех, кому отключили горячую воду

11. Перед тем как переставлять мебель в комнате, поэкспериментируйте на подобном макете

12. Поистине гениальный способ применения ховерборда

13. Если вы потеряли пробку или она не влезает в горлышко, отрежьте палец от кухонной перчатки и наденьте его на бутылку

14. Если у вас телефон с силиконовым чехлом, то его можно закрепить таким образом и смотреть на нем любимое кино

15. Если вы остановились в отеле, поместите пульт управления телевизором или кондиционером в пакет. Кто знает, как часто их протирают?!

16. Перед тем как полить блины сиропом, нарежьте их звездой. Так они более равномерно пропитаются

17. Кокос можно открыть с помощью штопора

18. Когда ваши собаки или маленькие дети любят копаться в мусорном ведре

19. Чтобы освободить место в аптечке, переложите лекарства и инструкции из упаковок в отдельные пакеты

Какие из представленных выше лайфхаков вы обязательно возьмете на вооружение?