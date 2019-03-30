19 метких высказываний Джорджа Карлина, которые учат жить без розовых очков
«У меня есть одна такая дурацкая привычка — „думать“ называется», — говорил комик Джордж Карлин и совсем не кривил душой. Он умел видеть суть вещей и настаивал, чтобы и другие протерли наконец глаза и перестали обманываться. В своих шоу Карлин проходился по самым острым темам, учил людей смеяться не только над собой, но и над, казалось бы, непоколебимыми институтами. За это он обрел всемирную любовь и популярность и стал примером для многих начинающих комиков.
Мы в AdMe.ru находим высказывания Джорджа Карлина отрезвляющими и бьющими в самое яблочко. Почему бы не перечитать несколько из них прямо сейчас?
О детях
- Заставить детей читать — не главное. Дети, которые хотят читать, будут читать. Дети, которые хотят научиться читать, будут учиться читать. Гораздо важнее научить детей сомневаться в прочитанном. Детей следует учить сомневаться во всем подряд. Сомневаться во всем, что они прочитали, во всем, что они слышат. Детей надо учить сомневаться во власти. Родители никогда не учат своих детей сомневаться во власти, потому что они сами — властные фигуры и они не хотят подрывать гнилые устои своего собственного дома. Так что они подмазываются к детям, дети подмазываются к ним, все подмазываются друг к другу, все вырастают дураками, а потом приходят на шоу вроде вот этого.
- Есть еще кое-что в этой стране, что меня достало, — все эти чертовы разговоры о детях, которые я постоянно слышу. Все то, что ты постоянно слышишь: «Помогите детям, спасите детей, защитите детей». Знаешь что? Да пошли они на фиг, дети! <...> И кстати, еще я знаю, что всем вам, скучным одиноким папашам и работающим мамочкам, которые мнят себя эдакими офигенными героями, это не понравится. Но кто-то же должен сказать, ради вашего же блага: ваши детки перехвалены и переоценены, вы превратили их в маленькие объекты культа. У вас фетиш такой — ребенок, и это ни разу не здорово. <...> Все думают, что их ребенок особенный. <...> И ни один из этих детей не услышит правду о себе до 20 лет, пока босс не придет и не скажет: «Бобби, забирай свои вещи и проваливай отсюда к черту, ты — неудачник».
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Дети начали курить не потому, что верблюд в солнечных очках сказал им так сделать. Они начали курить по той же причине, что и взрослые, — потому что это помогает снять тревогу и депрессию. Вы бы тоже были в тревоге и депрессии, если бы вам приходилось смириться с родителями, которые записывают вас в колледж еще до того, как вы научились понимать, с какого угла детской кроватки воняет хуже! Потом они забивают вас какой-то ерундой, через весь город тащат вас к какому-то бессмысленному зданию. Слушайте, неудивительно, что дети начали курить: это помогает!
О государстве и политике
- По радио объявляют, что дважды два — пять. Ты удивляешься. Потом президент подтверждает в прямом эфире, что дважды два — пять, приводя мутные и никому не понятные доказательства. Ты возмущаешься. Ты выходишь на улицу и говоришь, что дважды два — четыре. За это тебе дают по голове специально обученные люди с дубинками, отвозят в отделение по контролю за арифметикой и с помощью дубинок объясняют, что дважды два — пять. Ты выходишь просветленный и уверовавший. Примерно так и работает любое государство.
- Я никогда не мог понять гордости за нацию. Как по мне, гордость должна относиться к чему-то, чего ты сам достиг, а не к тому, что вышло случайно. Быть ирландцем — это не умение, а гребаная случайность. Ты же не скажешь «Я горжусь, что родился 16 мая» или «Я горжусь предрасположенностью к раку толстой кишки». Так какого черта ты гордишься тем, что ты американец, ирландец или прочий сброд?
- Политики традиционно прячутся за тремя вещами: флаг, Библия и дети.
- Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть.
О консерваторах
- Они сделают все что угодно для еще не рожденных детей. Но стоит тебе родиться — все, ты сам по себе. Противники абортов одержимы эмбрионом — от зачатия и до конца 9-го месяца. А вот потом и знать о нем не хотят. Ничего, от слова «совсем». Ни тебе послеродового ухода, ни детского сада, ни дошкольного образования, ни школьных завтраков, ни продовольственной помощи, ни социальных пособий — ничего. Если ты эмбрион — ты в шоколаде; если ты дошкольник — ты попал.
- Стоит тебе покинуть матку, как ты консерваторов больше не волнуешь — вплоть до призывного возраста. А вот тогда ты-то им и нужен! Консерваторам нужны живые дети, чтобы они выросли и стали мертвыми солдатами.
О религии
- Священность жизни. Вы в нее верите? Лично я считаю, что это чушь собачья. Жизнь священна, говорите? Кто это сказал? Бог? Если вы учили историю, то вспомните, что Бог был одной из самых главных причин смертности — тысячи лет. Индуисты, мусульмане, евреи, христиане — все по очереди убивают друг друга, потому что Бог сказал им, что это отличная идея. Миллионы убитых дураков — и все потому, что они дали неправильный ответ на вопрос о Боге. «Ты веришь в Бога? — Нет». Бах! Готов. «Ты веришь в Бога? — Да. — В моего Бога? — Нет». Бах! Готов. «У моего Бога член длиннее, чем у твоего!» Тысячи лет — кровавейшие, жесточайшие войны, и все из-за религиозной ненависти. По мне, так все нормально: когда толпа святош хочет поубивать друг друга — я просто счастлив.
- Никогда не забывайте: Гитлер был католиком.
- Религия как обувь. Выбери себе подходящую пару, но не заставляй меня носить твои ботинки.
О человечестве
- Посмотрите, в каком мире мы живем. Точнее, во что мы этот мир превращаем. Вырубаем леса, осушаем реки и озера, выкачиваем нефть, строим заводы и фабрики, атомные станции... «Человек — венец творения Господа»?! Да любая плешивая крыса на наших помойках более совершенна, чем мы. У нее хотя бы нет тяги к саморазрушению, она живет в гармонии с окружающим миром, в каких бы условиях ни оказалась. А мы? Язва на теле планеты. Паразиты, от которых давно пора избавиться.
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Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье. Достигли Луны и вернулись, но с трудом переходим улицу и знакомимся с новым соседом. Мы покорили открытый космос, но не свой внутренний мир. Очищаем воздух, но загрязняем душу. Подчинили себе атом, но не свои предрассудки. Увеличили свои притязания, но сократили ценности.
Об отношениях
- Когда люди решают прекратить с кем-то близкие отношения, они часто употребляют избитую фразочку — «двигаться дальше». Типа «Я застала Стива в постели со стриптизершей, они делали гадкие вещи. И я решила: нужно двигаться дальше». А я думаю про себя: «Вообще-то, если кто тут и решил двигаться дальше, так это скорее Стив».
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Все, что вам нужно знать о женщинах и мужчинах: женщины — психованные, а мужчины — тупые. И главная причина, по которой женщины психованные, — это то, что мужики тупые.
О мотивации
- Настоящее хобби нашего поколения — это нытье и тупая болтовня ни о чем. Неудачные отношения, проблемы с учебой, начальник-дурак. Это все полная фигня. Если у тебя ничего не получается, то есть только один дурак — это ты. И ты сильно удивишься, если узнаешь, как много можно изменить, просто оторвав зад от дивана.
- Вот еще кое-что, чего я не понимаю: кассеты для повышения мотивации, книги для повышения мотивации. Что это такое? Почему вдруг всем понадобилась дополнительная мотивация? Ведь все же просто. Вы либо хотите, либо нет — в чем загвоздка? К тому же, если вам хватило мотивации, чтобы пойти в магазин и купить эту книгу, может, вы уже достаточно мотивированы и вам больше не нужна книга. Положите ее на место, скажите клерку «Иди к черту, я мотивирован!» и идите домой.
- Мотивация — это чушь. Мотивированные люди — это причина всех проблем. Мошенники, серийные убийцы, растлители малолетних, ортодоксальные христиане. Эти люди высокомотивированные. В любом случае я думаю, что мотивацию переоценивают.
Больше метких цитат Карлина вы найдете здесь, а сюда советуем заглянуть, если есть время посмотреть парочку выступлений непревзойденного комика.
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