19 ежедневных действий, которые когда-то были магическими ритуалами наших предков

Многих из нас совершенно не пугают бабы с пустыми ведрами и черные кошки, перебегающие дорогу. Между тем, сами того не замечая, мы ежедневно совершаем магические ритуалы и следуем суевериям, которые появились в незапамятные времена. Например, не свистим дома, убираем пустые бутылки со стола и не передаем деньги через порог.

Редакция AdMe.ru решила разобраться в народных приметах, которые превратились в каждодневные привычки, в истории их возникновения и истинной сути.

1. Едим ложкой на поминках

В последнее время этот обычай порой стали игнорировать: вилки с ножами нет-нет да появляются на поминальных обедах. Но в небольших городах и деревнях традиция живет — и к первым, и ко вторым блюдам подают только ложки, а ножи и вилки расцениваются как кощунство. Дело в том, что погребальные обычаи сформировались задолго до появления в России вилок. Когда Петр I принялся насаждать в государстве заморский этикет, многие (в том числе и ряд священников) отнеслись к этому крайне негативно. Вилку называли «чертовым хвостом», с помощью которого «царь-антихрист» хочет сгубить православные души. Кроме того, на поминки обязательно готовят определенные блюда и подают их в определенной последовательности. Первые и вторые в разных регионах отличаются, а вот кутью дают везде. Ее завезли на Русь византийские священники еще в Х веке, и она символизирует воскрешение души: зерна помещают в землю, и из них вырастает новое растение, так и душа погребенного покойника возрождается к новой жизни.

2. Говорим «С легким паром!» человеку после мытья

Есть несколько версий происхождения этого выражения. Первая связана с опасностью задохнуться угарным газом. Ведь в старину бани топили по-черному и всегда существовала вероятность задохнуться. Но баня у славян была еще и сакральным местом, олицетворением чистилища. Считалось, что дышать тяжело в парной только грешникам и больным людям. Поэтому их хорошенько очищали паром и вениками, после чего они должны были ощутить легкость, с чем их и поздравляли.

3. Загадываем желание, если оказываемся между двух человек с одинаковыми именами

С появлением христианства детей стали называть по святцам. Таким образом, у каждого человека был свой святой покровитель и вдобавок его тезка. Именно к ним обращались с просьбами и мольбами. Считалось, что «личный» святой может скорее услышать и исполнить желание просящего, а если два человека с одинаковым именем обратятся к своему покровителю, эффект будет в два раза мощнее.

4. Просим наступить на ногу, если сами нечаянно отдавили кому-то ногу

Для наших предков славян стопы были олицетворением всего низменного, материального — в противоположность голове, которая считалась символом духовного, божественного. По этой причине, например, нельзя было спать или сидеть, направляя стопы к иконам, а также ни в коем случае не разрешалось касаться ногами поверхности стола. Заметьте, что русских людей до сих пор коробит западная привычка класть ноги на стол. Человек, который наступал своей стопой на ногу другого человека, как бы ставил себя выше него, заявлял, что он главнее. Если он делал это ненарочно, то для установления равенства «жертва» должна была сделать то же самое.

5. Не зашиваем одежду на себе

Древние славяне наделяли иглу магическими свойствами, она работала как оберег, но в то же время с помощью иглы могли кого-нибудь сглазить. Тут нельзя не упомянуть Кащея Бессмертного и его смерть, которая, как известно, в игле. В книге «Энциклопедия суеверий» (составители Э. и М.А. Рэдфорд и Е. Миненок) также говорится, что во многих культурах зашивание одежды на себе приводит к потере («зашиванию») памяти. Но есть этому и вполне логическое объяснение: зашивать одежду на себе неудобно и небезопасно. Можно легко уколоть палец, а в старину, когда не было антисептиков и антибиотиков, такая рана могла привести к очень нехорошим последствиям вплоть до столбняка и летального исхода.

6. Скрещиваем пальцы на удачу

Скрещивали пальцы в знак договоренности еще в Древнем Риме, а в Израильском царстве судьи делали этот жест, когда выносили смертный приговор в знак того, что ответственен за такое решение в первую очередь Всевышний. Во времена гонений первые христиане с помощью скрещенных пальцев могли опознать своих, так как жест был символом креста.

7. Ругаем близкого человека, который сдает экзамен

Наверняка вы слышали об обычае наших предков называть детей другими — «ругательными» — именами. Фамилии вроде Некрасов, Нежданов, Ненашев, Грязнов, Бессонов произошли как раз от таких домашних прозвищ. Это делалось для того, чтобы уберечь ребенка от злых духов — им как бы сообщалось: он больной, некрасивый, чужой, зачем он вам? До сих пор некоторые пожилые родственницы, любуясь новорожденным, говорят: «Какой ты страшный, тьфу на тебя!» — чтобы не сглазить. Близких, которые находятся в ответственной ситуации, также оберегают от злых духов — чтобы не помешали на экзамене или собеседовании. Если вдруг соберетесь воспользоваться этой приметой, то помните, что нельзя называть человека дураком и другими словами, которые намекают на отсутствие ума.

8. Не дарим ножи

Это суеверие распространено не только в России, но и во многих европейских странах. Казалось бы, ну как такой полезный в хозяйстве предмет может быть плохим подарком? Если подарить нож другу, он разрежет дружбу, считают в Англии. Подаренный на свадьбу набор ножей гарантирует молодым жизнь «на ножах». Плохая репутация ножа идет из древности, когда его основной функцией было убивать. Ножи носили при себе для защиты от преступников, с их помощью совершали жертвоприношения, охотились, закалывали домашний скот. Но, к счастью, есть «противоядие» — достаточно дать дарящему ножи монетку в обмен на нож, и все нехорошие последствия тут же нейтрализуются.

9. Не купаемся после 2 августа

Многие слышали от бабушек в детстве: «На речку купаться не ходи, олень на воду подул». Другие версии: олень в воду написал, копыта (или рога) намочил, реку переплыл. Почему, интересно, мы должны бояться того, что делают какие-то там олени? Все просто: считалось, что в Ильин день (20 июля по старому стилю, по новому — 2 августа) лето в средней полосе заканчивалось. Ночи становились холодными, и вода в реках остывала. Купание грозило переохлаждением и простудой, а это совсем ни к чему — скоро уборка урожая. Кроме того, в холодной воде чаще сводит ноги — увеличивается опасность утонуть. При чем здесь олень, нам до конца разобраться не удалось. Возможно, на Ильин день наложился древний языческий праздник Рода и рожаниц, который был также связан с окончанием теплого времени года. Богини рожаницы традиционно изображались в виде оленя — вполне вероятно, что именно его упоминали наши бабушки, запрещая ходить на реку.

10. Пускаем кошку в новое жилье

Наши языческие предки считали, что в каждом доме живет дух — домовой, которого нужно задобрить. Кошку древние славяне (и не только славяне) наделяли мистическими свойствами. По их мнению, она могла общаться с потусторонними силами, вот ее и пускали первой, чтобы она по-свойски «договорилась» с домовым.

11. Не оставляем на столе пустые бутылки

Понятное дело, что пустая тара занимает место, но обратите внимание, насколько быстрее исчезает со стола пустая бутылка, чем, например, пустая тарелка или салатница. Славяне верили, что в пустую бутылку тут же спрячется злой дух и сделает нечистым весь стол. Также гуляет в интернете еще одно объяснение этой привычки-традиции. Якобы казаки во время Отечественной войны посетили Париж и заходили в местные питейные заведения. Трактирщики выставляли счет по количеству пустых бутылок на столе, поэтому казаки придумали прятать бутылки под стол. Мы не нашли подтверждения этой версии.

12. Не моем полы, пока близкий человек в дороге

Эта традиция тесно связана с другой — мыть пол после похорон. Это делалось для того, чтобы душа умершего упокоилась с миром на том свете и не возвращалась назад. Следовательно, если уехал кто-то близкий, нельзя сразу же браться за швабру — есть риск больше не увидеться.

13. Не передаем деньги через порог

В языческие времена под порогом дома часто закапывали прах усопших. Считалось, что они оберегают жильцов от злых духов, который могут прийти извне. Поэтому славяне старались как можно быстрее запустить гостя внутрь и закрыть за ним дверь, а уже после этого общаться, принимать деньги и подарки.

14. Не показываем на себе

Во многих культурах считалось, что, показывая чужую болезнь на себе, мы «цепляем» ее к себе и можем вскоре заболеть сами. Это пример так называемой симпатической магии, одним из примеров которой является кукла вуду, в которую втыкают иголки, чтобы навредить определенному человеку.

15. Не смотримся в разбитое зеркало

В книге М. Д. Чулкова «АБеВеГа русских суеверий» рассказывается, что славяне считали зеркало изобретением дьявола, поэтому относились к нему с опаской. Также они верили, что зеркало является дверью в потусторонний мир. Пока зеркало цело, потусторонние силы не могут войти в наш мир, но если его разбить, то злые духи могут оттуда выбраться и доставить хозяину зеркала массу неприятностей. Но есть в этом суеверии и рациональное зерно: в средневековой Европе для производства зеркал использовали амальгаму — сплав ртути с другими металлами. Такие зеркала сами по себе были токсичны, а уж если его разбить, можно было получить отравление. Кроме того, зеркала стоили очень дорого. Чтобы его купить, нужно было копить деньги несколько лет, поэтому суеверие подталкивало людей относиться к изделиям более бережно.

16. Загадываем желание на падающую звезду

Конечно, это красивое и поистине волшебное зрелище, поэтому так приятно ассоциировать с ним удачу и исполнение желаний. Однако в стародавние времена на Руси падающие звезды связывали со смертью (колдунов, некрещеных младенцев, а также обычных людей) и смотреть на них не рекомендовали. В англоязычных странах падающие звезды имеют противоположное значение: считалось, что это души новорожденных либо только что зачатых детей. Отсюда, очевидно, и традиция загадывать желание, которая пришла в нашу страну вместе с западной литературой и кино.

17. Не свистим дома

Примета гласит: если свистеть дома — денег не будет. В России свист всегда считался занятием небогоугодным и даже опасным. В доказательство отрицательная коннотация многих однокоренных слов: насвистеть (наврать), ищи-свищи, освистать и др. Можно также вспомнить Соловья-Разбойника. На постсоветском пространстве свист ассоциируется с преступниками и хулиганами. В отличие, кстати, от Финляндии, где свист используется для дружеского приветствия.

18. Прикрываем рот рукой, когда зеваем

Сегодня это стало частью повседневного этикета, когда-то же было обусловлено причинами мистического рода. Первая — чтобы в рот ненароком не залетела нечистая сила. Вторая — чтобы в процессе зевоты душа не решила покинуть тело. Как вы можете видеть на фотографии выше, эта примета, наверное, присуща не только роду человеческому.

19. Не выбрасываем хлеб

Хлеб олицетворяет плоть Иисуса по время таинства причастия, это отчасти объясняет такое трепетное к нему отношение. Другая причина — голод. Наши предки голодали так часто, что не могли позволить себе подобной расточительности и завещали такое отношение своим детям. Несмотря на то что сейчас хлеба в целом хватает, многие люди предпочтут дать черствому хлебу «вторую жизнь» в виде сухарей или закваски, что, кстати, вполне соответствует современным экотрендам.