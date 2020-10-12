19 кулинарных шедевров, посмотрев на которые вы не поверите, из чего они приготовлены

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Все мы любим вкусно поесть, но когда еда приносит и эстетическое удовольствие, то это приятнее вдвойне. В этой статье речь пойдет о девушке, которая готовит и украшает блюда так круто, что сложно поверить своим глазам. Подписчики De Meal Prepper точно знают, что шедевры могут быть и в кулинарии.

Мы в AdMe.ru были заворожены ее творениями и хотим, чтобы и вы разделили наш восторг.

1. «Королевский десерт „Мадагаскар“ — сладкий ванильный рисовый пудинг, покрытый восхитительным шоколадом и украшенный сахарной пастой»

2. «„Король джунглей“. Ароматный рис басмати с сашими из тунца, лапшой и соевым соусом. Подавать с васаби и имбирем»

3. «„Кричащий хумус“. Пюре из нута с острым оливковым маслом чили, черным тахини и лимоном. Идеально подходит в качестве гарнира или соуса на Хеллоуин»

4. «Начните свой день с этого прекрасного завтрака: греческий ванильный йогурт, посыпанный какао-порошком, шалфеем и кусочками шоколада»

5. «Свежий зеленый салат из шпината, салата, инжира, чеснока и болгарского перца. Подавать с заправкой из измельченного чеснока, сока лайма, оливкового масла, соли и перца, посыпать семечками»

6. «А вот и солнце! Я приготовила солнечное блюдо из риса с киви, апельсином, черникой, огурцом, нори, спирулиной (водоросль) и кунжутом»

7. «Я приготовила это блюдо из сливочно-чесночного картофельного пюре, томатного соуса, спирулины и шпината. И добавила немного натурального пищевого красителя»

8. «„Потрясающий Тадж-Махал“. Цукини, соус цацики и картофельное пюре, приправленные перцем чили и чесноком»

9. «„Джокер“. Чесночное картофельное пюре с острым соусом чили. Подавать как гарнир к салату из свежих огурцов»

10. «Свежие сашими из лосося. Подавать с соевым соусом, васаби и имбирем»

11. «Сладкое блюдо из булгура с сахаром и клубникой»

12. «Я приготовила освежающий веганский салат из свеклы с греческим йогуртом, красным винным уксусом и хреном»

13. «Прекрасный гарнир с жареными овощами: репой, болгарским перцем и огурцом, подается с картофельным пюре. Приправить пряной смесью „Рас-эль-ханут“, солью и перцем»

14. «„Милые матрешки“! Салат из жареного перца, персиков, черри, тыквенных семечек и кедровых орехов»

15. «Сливочно-чесночное пюре с томатным соусом и начинкой из йогурта»

16. «Вдохновившись 4-м сезоном сериала „Бумажный дом“, я сделала портрет Урсулы Корберо из песочного теста, малинового желе, шоколада и ревеня»

17. «Портрет Мистера Бина из сливочно-чесночного картофельного пюре»

18. «„Чубакка“. Паста с жемчужным кускусом и черным рисом, приправленная куркумой и молотым перцем чили. Подавать с домашним томатным соусом»

Превосходная работа! Покажите это Джорджу Лукасу. © djldidou / Instagram

19. «„Медведь Паддингтон“. Полезный гарнир из белого и красного риса, булгура, болгарского обжаренного перца и персика»