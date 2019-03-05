19 компаний, которые верят, что могут сделать мир лучше (И у них получается)

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Не все компании занимаются благотворительностью для галочки, ради снижения налогов. Некоторые бескорыстно используют свои ресурсы, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается: кормят бездомных, помогают безработным проходить собеседования, бесплатно раздают товары и услуги.

Мы в AdMe.ru верим, что добро любого масштаба делает мир лучше, и хотим вдохновить вас примерами героев этой статьи.

1. Мексиканская компания делает одноразовую посуду и трубочки из косточек авокадо. Такая посуда полностью разлагается за 240 дней

2. Отпуск для некурящих

Японская компания Piala Inc. предоставляет некурящим сотрудникам дополнительный отпуск 6 дней в году, чтобы компенсировать им время, которое их курящие коллеги тратят на перекуры во время рабочего дня.

3. Be My Eyes: станьте глазами слепых и слабовидящих, помогите им с рутиной

Компания Be My Eyes создала приложение, которое позволяет незрячим и слабовидящим людям получить помощь волонтеров в решении повседневных задач в любое время дня и ночи. Приложение работает на 180 языках, в нем уже зарегистрировано более 1 млн волонтеров.

4. Эта фирма нанимает на работу бездомных, чтобы помочь им встать на ноги и вернуться к обычной жизни

5. Французский производитель одежды для детей делает на своих моделях бирки, которые учитывают несколько владельцев: так легче передавать одежду следующим малышам

6. Пляжная кофейня подает бесплатный кофе каждому, кто соберет небольшое ведерко мусора на прибрежной полосе

«Пляжный мусор. Бесплатный кофе тому, кто соберет ведерко мусора с пляжа. Ведра можно взять в кофейне. Даже маленькая помощь имеет значение».

7. Химчистка предоставляет бесплатные услуги безработным, которым нужно привести в порядок одежду для собеседования

«Если вы безработный и вам нужно почистить одежду для собеседования, мы сделаем это бесплатно!»

8. После большого шторма компания, которая занимается стрижкой газонов, разместила такое объявление на свой страничке в Facebook:

9. Каждую субботу магазин устраивает тихий час — бесценный подарок для людей с ПТСР и агорафобией

«Тихий час каждую субботу с 9 до 10 утра».

10. Владельцы понимают, что кража может быть не «злостным преступлением», а результатом нужды

"Пожалуйста, попросите о помощи, вместо того чтобы красть. Если вам нужна одежда, пожалуйста, поговорите с менеджером — он поможет вам получить сертификат нашего магазина. Спасибо!

11. OBI в Германии просит владельцев собак заходить в магазин вместе со своими питомцами, а не оставлять их в машине на жаре

12. А этот магазин раздает всем бесплатную воду во время сильной жары

«Мы знаем, как на улице жарко. Пожалуйста, берите воду, это бесплатно».

13. Этот магазин в Шотландии бесплатно раздает школьную форму для детей

14. В этом ресторане на обратной стороне подставок под напитки можно найти короткий тест на признаки нездоровых отношений и телефон, по которому можно получить консультацию

«Считает ли ваш партнер, что быть собственником и ревновать — это признаки любви?

Контролирует ли ваш партнер вашу жизнь, отдаляя вас от семьи и друзей?

Ваш партнер когда-нибудь оскорблял, унижал, обзывал вас или угрожал вам?

Ваш партнер принуждал вас к физической близости?

Ваш партнер проявлял к вам физическую агрессию? Если вы ответили „да“ на один из вопросов и хотите поговорить об этом с кем-нибудь, позвоните или напишите нам».

15. Новая форма упаковки, которая позволяет снизить потребление пластика. 6 банок скреплены между собой, а переносить их можно за одну узкую ручку

16. Эта корейская компания построила для сотрудников целый спортивный комплекс на крыше, чтобы они могли вести более здоровый образ жизни

17. Эта компания выпускает стиральный порошок в бутылках, которые подлежат переработке

18. Запах газа

Энергетическая компания рассылает своим клиентам небольшие брошюры с правилами техники безопасности. На первой странице есть область, которая пахнет природным газом, — чтобы предупредить тех, кто понятия не имеет, как пахнет газ, но теперь сможет узнать запах при утечке.

19. Большое добро маленькой пиццерии

Мы уже рассказывали о том, как владелец пиццерии в Северной Дакоте, заметив человека, который копался в их мусорном баке в поисках еды, сделал для него объявление. С тех пор пиццерия раздала 142 000 кусков пиццы бездомным (на сумму $ 70 000).

«Человеку, который ищет еду в нашем баке. Вы достойны лучшего, чем объедки из мусорного контейнера. Пожалуйста, заходите к нам в наши рабочие часы за парой кусочков горячей пиццы и стаканом воды, это бесплатно. Вопросы задавать не будем».