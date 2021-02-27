19 комиксов о том, почему старшее поколение никогда не поймет «эту странную молодежь»

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Каждое поколение характеризует последующее одной емкой фразой: «Мы такими не были». Бумеры недовольны миллениалами, а те, в свою очередь, уже заводят песню о том, что «мода нынче дурацкая» и «раньше трава была зеленее», глядя с укоризной в сторону ни в чем не повинных зумеров.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, чем же отличаются современные молодые люди от своих родителей в молодости и так ли велика разница.

Техника стала заметно компактнее

Но обилие этой самой техники повлияло на способности решать проблемы без ее применения

30 лет назад люди создавали семьи, будучи гораздо более молодыми, нежели сейчас

Благодаря интернету диагнозы теперь все ставят себе сами, да так, что светил современной науки зависть берет

Молодежь сейчас предпочитает более мобильные виды транспорта. Это экономит деньги и время, к тому же безопасно для окружающей среды

А сервисы доставки еды, вполне возможно, в скором времени напрочь лишат людей кулинарных навыков

Взгляды на моду стали шире...

...а на финансы — у́же

Поиски своего места в жизни у современных молодых людей занимают гораздо больше времени, чем когда-то у их родителей

Современная суматоха порой не оставляет времени на полноценное питание

А обилие полуфабрикатов на прилавках магазинов и желание сэкономить время снижают интерес ко вкусной и здоровой пище

Мужская внешность приобрела в последние годы просто колоссальное значение

Свободное время теперь посвящают не мыльным операм, а социальным сетям

Каждое поколение обогащает родной язык новыми словами, и с каждым разом они все чуднее и чуднее

Приобретение своего жилья перестало быть целью номер один

Молодежь не заморачивается хозяйственными хлопотами

Проще относится к отсутствию партнера

И вряд ли задумывается о страховании своей жизни

Но, как бы ни были сильны различия между поколениями, кое-что всегда остается неизменным