19 исторических фактов, после которых вы взгляните на историю по-новому

В истории человечества до сих пор есть немало тайн и загадок, которые ученым еще предстоит разгадать. Но и без них хватает фактов, событий и личностей, которые могут нас удивить и даже заставить взглянуть на события прошлого под другим углом.

AdMe.ru нашел несколько таких фактов и спешит поделиться ими с вами.

  • Охота на мамонта не была обычным явлением для человека эпохи палеолита. Скорее всего, люди искали уже умерших животных, чтобы использовать мясо, шкуры и кости.
  • 3 из 10 самых кровопролитных войн в истории произошли на территории Китая.
  • Печать на гробнице фараона Тутанхамона оставалась нетронутой на протяжении 3 255 лет!
  • Самому молодому Папе Римскому было 11 лет.
  • Доподлинно неизвестно, кто отбил Сфинксу нос. Существует изображение Сфинкса без носа, датированное 1737 годом — за 60 лет до того, как в Египте высадился Наполеон.
  • Еще в конце XIX — начале XX века в Англии можно было привести жену на рынок и выставить ее на продажу. Этот обычай был аналогом развода для простолюдинов.
  • К 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года в Российской империи были найдены не только живые свидетели событий, но даже участники Бородинской битвы.
  • Автор знаменитых философских трактатов о воспитании — Жан-Жак Руссо — отдал всех своих 5 детей в воспитательный дом.
  • В Великобритании до сих пор хранится кусочек торта со свадьбы королевы Виктории и принца Альберта. Да, свадьба была в 1840 году.
  • Джордж Вашингтон — один из самых известных президентов США — никогда не жил в Белом доме. В то время здание еще не было построено.
  • Художник Сэмюэл Морзе слишком поздно получил известие о внезапной болезни жены и не успел к ней до ее смерти. Это побудило его углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на расстояния.
  • Вы не поверите, но да, это патент на туалетную бумагу. Он датируется 1891 годом. Обратите внимание на положение рулона.
  • Осенью 1914 года при наступлении немецких войск на Париж 5 000 французских солдат были за ночь переброшены к линии фронта на парижских такси.

  • Советские археологи вскрыли могилу Тамерлана 20 июня 1941 года.

  • В 1947 году в Великобритании еще действовала карточная система. Правительству пришлось выделить дополнительные карточки на пошив платья Елизаветы II.

  • Первый человек в космосе — Юрий Гагарин — не управлял кораблем «Восток-1». Весь полет проходил в автоматическом режиме.
  • Последняя смертная казнь в Западной Европе была совершена не с помощью яда или огнестрельного оружия. Приговоренного казнили с помощью гильотины. Это было в 1977 году.

  • В 1969 году произошел кровопролитный военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом. Формальным поводом для него стали напряженные футбольные матчи за право участия в чемпионате мира 1970 года.

  • Джимми Никол — британский музыкант, который формально был 5-м членом группы «Битлз». Он подменял Ринго Старра на 8 концертах группы в Гонконге, Дании, Голландии и Австралии, чтобы турне не останавливалось.

Фото на превью reddit

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1 Комментарии
  • 15 декабря 2017
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