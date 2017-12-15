19 исторических фактов, после которых вы взгляните на историю по-новому

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В истории человечества до сих пор есть немало тайн и загадок, которые ученым еще предстоит разгадать. Но и без них хватает фактов, событий и личностей, которые могут нас удивить и даже заставить взглянуть на события прошлого под другим углом.

AdMe.ru нашел несколько таких фактов и спешит поделиться ими с вами.