19 инстаграм-аккаунтов, от которых веет абсурдом, но так и тянет подписаться

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Все привыкли к тому, что в инстаграме огромное количество лайков и подписчиков набирают аккаунты, которые постят фотки котиков, еды или роскошной жизни. Но, как вы знаете, человеческой фантазии нет предела, поэтому и появляются страницы, где публикуются необычные и даже немного странные видеоролики и фотографии. Например, нарезка мыла, кошки-богачи, скелет и призрак, живущие обычной человеческой жизнью, а также «король инстаграма имени себя».

AdMe.ru изучил инстаграм и нашел 20 странных и в то же время популярных аккаунтов, которые заставляют улыбаться, а иногда озадачивают и предлагают новый взгляд на действительность.

Лакшери-кошки

Для аккаунта @cashcats позируют только VIP-кошки и только в окружении пачек долларов, дорогих украшений и элитного алкоголя. Глядя на эти фотографии, у многих пользователей может сложиться впечатление, что многие кошки из @cashcats живут круче них. Число подписавшихся на этот аккаунт — 159 тыс.

Король инстаграма имени себя

41-летний Бенни Уинфилд — младший, известный всему миру под ником @MrPimpGoodGame, в жизни обычный американец, работающий представителем службы поддержки и репетитором для детей. В интернете Бенни также известен как «Король движения имени себя» — он выкладывает в своем аккаунте только фотографии своего лица. Таких снимков он уже выложил больше 2 200! Отличается только фон, а сюжет фотографий не меняется — это постоянно улыбающийся Бенни. Всего у Бенни 117 тыс. подписчиков.

Мужчины, ждущие своих жен во время шопинга

Забавный аккаунт @miserable_men демонстрирует мучения мужчин, которые вынуждены быть рядом со своими женами во время шопинга. И если судить по опубликованным фотографиям, ходить в магазины с женами — это для мужчин настоящее испытание. Всего на этот аккаунт подписано 317 тыс. человек.

«Дорогие свистуны»

Студентка из Амстердама Ноа Джансма завела в инстаграме аккаунт с забавным названием — «Дорогие свистуны». Дело в том, что Ноа решила поддержать других девушек, которые привыкли терпеть приставание незнакомцев, посвистывание или неприличные предложения, когда женщины просто идут по улице. Ноа начала постить селфи с мужчинами, которые пытались с нею познакомиться для «несерьезных» отношений. Этот аккаунт уже объединил больше 330 тыс. подписчиков

Описание вместо фотографий

«Фотка моего кота, спящего на моей постели».

@satiregram — забавный аккаунт, который посвящен клише инстаграма. Автор публикует в нем материалы о кошках, еде, селфи и прочих всем надоевших фотографиях. Только он выкладывает не сами фотографии, а их описания, сделанные на клочках бумаги. Тем самым автор высмеивает тех пользователей, которые до сих пор постят никому не интересные фотографии. Несмотря на некоторую странность аккаунта, на него подписались 166 тыс. человек.

Самый стильный пес

Аккаунт @mensweardog принадлежит «самому стильному псу в мире». Именно так охарактеризовала Йена Ким своего питомца Бодхи породы сиба-ину. Как-то ради скуки она сфотографировала пса в одежде и разместила фотографию в интернете. В итоге простое развлечение переросло в прибыльный бизнес, так как на модную собаку обратили внимание такие бренды, как Barney’s, YSL, Zara, Salvatore Ferragamo, ASOS, Todd Snyder. В том, что Бодхи — икона стиля, сходятся и Guardian, и New York Times, и Daily Mail. На страницу с ним подписаны более 350 тыс. пользователей.

Доктор Дулиттл

Аллан Диксон, скрывающийся в инстаграме под ником @daxon, — настоящий искатель приключений, способный найти общий язык с любыми животными. Практически на всех фотографиях Аллан позирует с животными. Чем вам не реальный доктор Дулиттл? А за общением Аллана с дикой природой наблюдают 555 тыс. подписчиков.

Фейковый брат Кендалл Дженнер

Парень по имени Кирби Дженнер решил доказать всему миру, что он брат Кендалл Дженнер. Для этого Кирби постит в своем аккаунте фотографии, где он находится рядом с знаменитой представительницей семейства Кардашьян. Правда в том, что Кирби не брат Кендалл, он просто отлично владеет фотошопом, мастерски вставляя свое изображение в фотографии девушки. У Кирби Дженнера 850 тыс. подписчиков!

Разрисованное селфи

Что может быть банальнее селфи в ванной? Но норвежская художница Хелен Мелдал придумала, как делать оригинальные и запоминающиеся фотографии. Для этого перед тем, как сделать снимок, девушка разрисовывает зеркало гуашью, и ее селфи получаются в новой реальности — в лесу, в Париже, в подсолнухах или в объятиях с мишкой. На ее аккаунт @mirrorsme подписались 145 тыс. человек.

Призрак в инстаграме

Больше 100 тыс. человек интересуются жизнью... привидения. Мистер Бу живет в Испании, путешествует и радуется жизни как обычный человек. На вопрос, призрак он или человек, мистер Бу отвечает: «Конечно, я призрак. Будь я обычным человеком, я бы не надевал простыню и не разгуливал в таком виде по улицам».

Скелет Скелли

Тем, кого не впечатлил мистер Бу, возможно, понравится скелет Скелли. Судя по количеству фотографий, у Келли жизнь гораздо насыщеннее, чем у многих из нас. А все началось с того, что девушка по имени Хэрлихэй из Торонто сфотографировала скелет, служащий в качестве декора на Хеллоуин, с коктейлем в руках. Когда пост получил больше лайков, чем остальные в ее ленте, она решила завести Келли отдельный аккаунт. К настоящему моменту на скелет подписались 255 тыс. человек.

Мой день с Лео

Аккаунт фешен-блогера Джони Стронга из Нью-Йорка выделяется среди других благодаря знаменитостям. Джони постит фотографии из повседневной жизни, но с небольшой корректировкой: лица прохожих и друзей блогер заменяет лицами звезд, которые он вырезает из газет и журналов. Самым первым персонажем его фотопроекта стал Леонардо Ди Каприо, поэтому аккаунт так и называется: @mydaywithleo («Мой день с Лео»). На него, кстати, подписаны 166 тыс. человек.

Мозаичные полы

Немецкий фотохудожник Себастьян Эррас путешествует по миру, делает снимки мозаичных полов и других красивых напольных покрытий и выкладывает их в своем аккаунте @parisianfloors. А все началось после творческой поездки во французскую столицу, откуда Себастьян привез целую коллекцию впечатляющих фотографий под названием «Парижские полы». Восхитительными полами, а заодно и экстравагантной обувью фотохудожника восторгаются 166 тыс. человек.

Успокаивающий кинетический песок

Об аккаунтах, выкладывающих видео в жанре #asmr, стоит рассказать отдельно. ASMR расшифровывается как «автономная сенсорная меридиональная реакция». Проще говоря, этим термином обозначают все то, от чего у человека могут возникать «мурашки по коже». Это приятный звук, шепот, прикосновение, наблюдение за каким-то расслабляющим процессом. Всего с таким хештегом в инстаграме почти 3,2 млн публикаций. Так вот, наверняка многие из вас натыкались на видео, где с кинетическим песком выполняются разные манипуляции, но чаще всего его режут. Самым популярным аккаунтом в этом плане является @sand.tagious. Сотни тысяч людей в прямом смысле кайфуют от просмотра видео, где кинетический песок режут, трут на терке, мнут, выскабливают ложкой, давят и т. п. Число подписавшихся на данный аккаунт — 528 тыс.

Успокаивающее мыло

В аккаунте @asmr_soap_princess две девушки из России эстетично режут ножом мыло, что, в свою очередь завораживает зрителей, причем на слух это не менее приятно, чем визуально. Пользователи утверждают, что такое зрелище невероятно успокаивает нервы. Всего на аккаунт подписались 413 тыс. любителей мыла.

Расслабляющие лизуны

Судя по количеству подписчиков у аккаунта @slime_og, ничто так не успокаивает людей, как наблюдение за манипуляциями со слаймом (по-другому, жвачка для рук, лизун). Надо признать, что, просматривая ролики с лизуном в процессе подготовки этой статьи, автор и сам залип на некоторое время. Действительно успокаивает, а все происходящее вокруг становится легким фоновым шумом. Всего на данный аккаунт подписаны 955 тыс. подписчиков.

Смешивание красок

В аккаунте @paintvideos публикуется видео, наверное, с одним из самых расслабляющих процессов, за которым можно наблюдать бесконечно, — смешивание красок. Так считают 203 тыс. подписчиков.

Бомбочки для ванны

Как минимум для 74 тыс. человек доставляет истинное наслаждение смотреть за тем, как в воде растворяются бомбочки для ванны. Видео именно с таким процессом выкладывает пользователь под ником @dollarbathbombs.

Плавить, резать, смотреть

Создатель аккаунта @watch.it.melt решил, что людям будет интересно смотреть, как он плавит предметы или разрубает их надвое раскаленным ножом. Иногда это выглядит пугающе, но в случае с воском, который плавится на аромалампе, смотреть на это приятно. Так считают более 100 тыс. подписчиков.