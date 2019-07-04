19 голливудских красавчиков, которым за 50, а так сразу и не скажешь

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Их лица знает в профиль и анфас если не все население планеты, то уж женская его половина точно. Об их долгоиграющей и блистательной карьере мечтает каждый начинающий актер. Но они, кажется, не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают не только радовать нас своими ролями в фильмах, но и своей великолепной формой. Загадкой остается лишь то, как этим голливудским сердцеедам удается выглядеть на все 100 в свои 50.

AdMe.ru убедился на своем опыте, что легче поверить в то, что Земля плоская, чем в то, что этим 19 кинозвездам уже больше полувека.

Пол Радд

Дилан Макдермотт

Вин Дизель

Оуэн Уилсон

Джейми Фокс

Дейв Батиста

Киану Ривз

Джейсон Бейтман

Терри Крюс

Роб Лоу

Бен Стиллер

Хью Джекман

Марк Руффало

Ленни Кравиц

Сэм Рокуэлл

Патрик Демпси

Уилл Смит

Кайл Чендлер

Джейсон Стейтем

Кто из этих актеров, на ваш взгляд, с вероятностью в 99,9 % обманул время? Кого еще вы бы добавили в этот список?

Фото на превью 20th Century Fox, Marvel Studios

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