19 голливудских красавчиков, которым за 50, а так сразу и не скажешь

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Их лица знает в профиль и анфас если не все население планеты, то уж женская его половина точно. Об их долгоиграющей и блистательной карьере мечтает каждый начинающий актер. Но они, кажется, не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают не только радовать нас своими ролями в фильмах, но и своей великолепной формой. Загадкой остается лишь то, как этим голливудским сердцеедам удается выглядеть на все 100 в свои 50.