19 голливудских красавчиков, которым за 50, а так сразу и не скажешь
Их лица знает в профиль и анфас если не все население планеты, то уж женская его половина точно. Об их долгоиграющей и блистательной карьере мечтает каждый начинающий актер. Но они, кажется, не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают не только радовать нас своими ролями в фильмах, но и своей великолепной формой. Загадкой остается лишь то, как этим голливудским сердцеедам удается выглядеть на все 100 в свои 50.
AdMe.ru убедился на своем опыте, что легче поверить в то, что Земля плоская, чем в то, что этим 19 кинозвездам уже больше полувека.
Пол Радд
Дилан Макдермотт
Вин Дизель
Оуэн Уилсон
© Columbia Pictures Corporation / DR / Collection Christophel / East News © Lumeimages, PacificCoastNews/EAST NEWS
Джейми Фокс
Дейв Батиста
Киану Ривз
Джейсон Бейтман
Терри Крюс
Роб Лоу
Бен Стиллер
Хью Джекман
Марк Руффало
© DreamWorks/Courtesy Everett Collection/ East News © Marvel/Walt Disney Studios/Courtesy Everett Collection/East News
Ленни Кравиц
Сэм Рокуэлл
Патрик Демпси
Уилл Смит
Кайл Чендлер
Джейсон Стейтем
Кто из этих актеров, на ваш взгляд, с вероятностью в 99,9 % обманул время? Кого еще вы бы добавили в этот список?
Фото на превью 20th Century Fox, Marvel Studios