19 фотографий, которые можно было бы поместить в музей с подписью «Так выглядит время»
Бывает, пользуешься чем-то и не замечаешь, что вещь уже изрядно истрепалась, пока не сравнишь ее с такой же, только новой. Особенно это заметно по когтеточкам наших пушистых любимцев. Но времени подвластны даже такие, казалось бы, несокрушимые предметы, как камни. По лестнице в Версале об этом можно судить с полной уверенностью.
AdMe.ru обратил внимание на старые вещи вокруг и вновь убедился, что время бежит неумолимо быстро.
1. Коврик Кобба истерся от нетерпеливого постукивания лапками — так он делает всякий раз, когда слышит звук подъезжающей машины
2. «Из-за того, что я гонялся за дочерью на коленях, большой палец на моем протезе стерся»
3. Дверные ручки под воздействием обычного воздуха и морского
4. «Игрушка Элмо, которую я нашел в Грузии во время пешего похода»
5. Сканер используется так часто, что бумага со временем разрезала пластик
6. Любимая когтеточка, которая прослужила 3 года, против новенькой
7. Угол стены британского железнодорожного вокзала разрушился из-за сумок
8. «Пуговица на правом рукаве моей униформы стерлась из-за многолетнего трения о стол»
9. Эта цепь такая старая и ржавая, что выглядит как дерево
10. Вода смыла верхний слой цемента
11. Эта дверь износилась от удара колокольчиком в течение около 50 лет
12. Заброшенный жилой дом, постепенно захватываемый морем, в бывшем рыбацком поселке Кировском, Россия
13. Проволока впечаталась в камень после многих лет пеших прогулок по ней
14. «Моя компьютерная мышь после многих лет частого использования»
15. Лестница в Версале
16. «Местный ресторан, где я играю в пинг-понг. Они не меняли столы в течение 20 лет»
17. «Если вы скажете собаке: „Принеси своего аллигатора“, она возьмет любого из них»
18. «Дверь мужского туалета против двери женского туалета в моем инженерном университете»
19. Любимое место этой собаки
Какие вещи заставляют вас задумываться о быстротечности времени?
Фото на превью TheGrumpyre / Reddit