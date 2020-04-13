19 фото знаменитостей, которые вызовут у вас слезы ностальгии

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Ничто так быстро не переносит в прошлое, как старые фотографии. Их всегда любопытно разглядывать, предаваясь приятным воспоминаниям. А если на этих кадрах запечатлены известные люди, такое занятие становится гораздо увлекательнее.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и нашли трогательные снимки звезд первой величины, на которых они еще совсем молодые.

1. Принцесса Диана, Том Хэнкс и Рита Уилсон на благотворительной премьере фильма «Аполлон-13», 1995

2. Леонардо Ди Каприо на баскетбольном матче на канале MTV, 1992

3. Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином, 1999

4. Дэниел Рэдклифф в книжном магазине, 2001

5. Робин Уильямс с дочерью Зельдой, 90-е

6. Виктория Бекхэм в офисе, 90-е

7. Синди Кроуфорд сразу после рождения сына Пресли Уолкера, 1999

8. Ким Кардашьян у себя дома, конец 90-х

9. Эль Макферсон с мужем, 1983

10. Милла Йовович с мужем и дочерью, 2007

11. Тина Тернер и Элтон Джон на пресс-конференции, посвященной рок-опере «Томми», 1975

12. Селин Дион и Барбра Стрейзанд на записи дуэта, 1997

13. Джон Бон Джови и Киану Ривз на баскетбольном матче, 1995

14. Шэрон Стоун на рождественских каникулах, 70-е

15. Дженнифер Лопес с сыном Максом и дочерью Эмми, 2008

16. Анджелина Джоли на Красной площади в Москве, 2003

17. Дрю Бэрримор на острове Кауаи, Гавайи, 1993

18. Мэттью Перри и Дженнифер Энистон на съемках сериала «‎Друзья», 90-е

19. Майкл Джордан и Кортни Кокс на праздничном ужине, 1995