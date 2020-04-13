19 фото знаменитостей, которые вызовут у вас слезы ностальгии
Ничто так быстро не переносит в прошлое, как старые фотографии. Их всегда любопытно разглядывать, предаваясь приятным воспоминаниям. А если на этих кадрах запечатлены известные люди, такое занятие становится гораздо увлекательнее.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и нашли трогательные снимки звезд первой величины, на которых они еще совсем молодые.
1. Принцесса Диана, Том Хэнкс и Рита Уилсон на благотворительной премьере фильма «Аполлон-13», 1995
2. Леонардо Ди Каприо на баскетбольном матче на канале MTV, 1992
3. Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином, 1999
4. Дэниел Рэдклифф в книжном магазине, 2001
5. Робин Уильямс с дочерью Зельдой, 90-е
6. Виктория Бекхэм в офисе, 90-е
7. Синди Кроуфорд сразу после рождения сына Пресли Уолкера, 1999
8. Ким Кардашьян у себя дома, конец 90-х
9. Эль Макферсон с мужем, 1983
10. Милла Йовович с мужем и дочерью, 2007
11. Тина Тернер и Элтон Джон на пресс-конференции, посвященной рок-опере «Томми», 1975
12. Селин Дион и Барбра Стрейзанд на записи дуэта, 1997
13. Джон Бон Джови и Киану Ривз на баскетбольном матче, 1995
14. Шэрон Стоун на рождественских каникулах, 70-е
15. Дженнифер Лопес с сыном Максом и дочерью Эмми, 2008
16. Анджелина Джоли на Красной площади в Москве, 2003
17. Дрю Бэрримор на острове Кауаи, Гавайи, 1993
18. Мэттью Перри и Дженнифер Энистон на съемках сериала «Друзья», 90-е
19. Майкл Джордан и Кортни Кокс на праздничном ужине, 1995
Кто из звезд, на ваш взгляд, изменился больше всех с тех времен?
Фото на превью East News, jenniferaniston / instagram