19 фото, которые доказывают, что немецкая кухня — это не только колбаски с квашеной капустой

У многих людей немецкая кухня ассоциируется с колбасками — вурстами, квашеной капустой и картофелем. А некоторые даже шутят, что такого понятия, как «немецкая кухня», не существует, его заменяет словосочетание «немецкая еда».

Мы в AdMe.ru с этим не согласны и считаем, что германскую кухню часто недооценивают. Колбаски и всевозможные мясные изделия занимают в ней, конечно, значительное место, однако у немцев есть и другие блюда, которые не уступают по замысловатости, например, французским или итальянским, только о них по каким-то причинам мало кто знает.

Братвурст

Братвурст — визитная карточка Германии. Это колбаски из свинины и говядины, которые подаются с разными гарнирами и часто в качестве стритфуда. Отличительная черта германских братвурстов — сероватый цвет на срезе. Фарш приобретает такой оттенок, потому что в Германии в него не добавляют нитритно-посолочную смесь.

Торт «Шварцвальд»

Этот бисквитный торт с шоколадом, вишней и взбитыми сливками в современном виде появился в начале ХХ века. Возможно, его внешний вид и название связаны с традиционной женской шляпой региона Шварцвальд.

Крауткухен

Этот пирог из песочного теста с капустой и беконом родом из Швабии. Похожие пироги делаются также с луком, сыром, яйцом, зеленью и другими ингредиентами. По вкусу и виду они очень напоминают французские киши.

Пирог из ревеня с безе

Кисло-сладкий вкус ревеня в этом пироге сочетается с нежным хрустящим слоем безе. Кстати, ревень настолько популярный ингредиент в немецкой кухне, что в Германии он выращивается в промышленных масштабах.

Метт (хакепетер)

Традиционное блюдо из сырого фарша с луком и специями. В Германии его часто используют в качестве пасты для утренних бутербродов. Несмотря на то что употребление сырого мяса может привести к заражению различными паразитами и бактериями, немцы приучаются есть метт с детства.

Охотничий шницель

Охотничий шницель готовят из свинины или говядины, которую обжаривают в масле, панируя в сухарях. Подают шницель с коричневым соусом на основе мясного бульона, иногда с добавлением сметаны и лесных грибов.

Кёнигсбергские клопсы

Кёнигсбергские клопсы — это отварные тефтели, которые делают из говяжьего фарша с добавлением рубленого филе сардин. Подают их обычно с картофельным пюре и соусом из каперсов.

Маульташены

Маульташены — это что-то вроде больших равиоли или пельменей прямоугольной формы. Начинка может быть как мясной, так и вегетарианской. Как и пельмени, их можно варить в бульоне или обжаривать в масле. Обычно маульташены подают на Пасху, а их рецепт известен с XVIII века.

Лабскаус

Первое упоминание этого блюда относится к 1706 году. По легенде, его придумали страдавшие от цинги моряки, которые не могли жевать обычную пищу. Лабскаус представляет собой мелко нарубленную солонину, предварительно отваренную и пропущенную через мясорубку вместе с сельдью. Подают лабскаус с рольмопсами (рулетиками из маринованной сельди с начинкой), глазуньей и маринованными огурцами.

Кезешпецле

Кезешпецле — это сырная лапша, нечто вроде запеканки из макарон и твердого сыра (например, бергкезе или эмменталя).

Говяжий рулет

Говяжий рулет (руладен) — праздничная еда в Германии. В качестве начинки используется лук, бекон, горчица, соленые огурцы. Их обычно подают с картофельными клецками или картофельным пюре и маринованной красной капустой.

Зауэрбратен

«Зауэрбратен» переводится с немецкого как «кислое жаркое». Мясо для него несколько дней маринуется в уксусе, а затем тушится с овощами и специями. Также в него добавляют изюм и яблочное пюре для кисло-сладкого вкуса. Зауэрбратен считается классикой немецкой кухни и одним из любимых блюд Марлен Дитрих.

Химмель унд эрде

«Химмель унд эрде» переводится с немецкого как «небо и земля». Блюдо представляет собой пюре из картофеля и яблок кислых сортов (иногда в него добавляют еще и груши). Яблоки — это «небо», а картофель, который в Рейнской области называют «земляным яблоком», — «земля». Подают химмель унд эрде чаще всего с кровяной колбасой, а также с беконом, ветчиной, говядиной и другим мясом.

Заумаген

Почему-то шотландский хаггис известен во всем мире, а немецкий заумаген — только тем, кто хорошо знаком с кухней Германии. В отличие от шотландского аналога заумаген готовится не из бараньего, а из свиного желудка, который набивается не потрохами, а фаршем из свинины, картофеля и специй.

Пинкель

Пинкель — это копченые колбаски из бекона, овсяной или ячменной крупы, говяжьего и свиного сала, лука, соли, перца и других специй. Точный рецепт отличается от деревни к деревне и хранится мясниками как коммерческая тайна. Пинкель обычно едят с капустой.

Картофельные оладьи

Картофельные оладьи в Германии едят либо как гарнир к мясным блюдам, либо как десерт — например, с ежевичным вареньем. Иногда в них добавляют мелко нарезанный бекон.

Рольмопсы

Рольмопсы — это рулетики из маринованного в уксусе с солью филе сельди с начинкой из корнишонов или шпревальдских огурчиков, лука и специй.

Швайнхаксе

Швайнхаксе, или свиная рулька, — одно из тех блюд, которое раньше было популярно у крестьян. Готовили его так, чтобы недорогой и жесткий кусок мяса стал мягким и нежным. Для этого мясо маринуют в течение нескольких дней, а если кусок большой — до недели. Затем рульку запекают при невысокой температуре. Самым популярным гарниром к этому блюду являются картофель и капуста в разных вариациях.

Баумкухен

«Баумкухен» переводится с немецкого как «древесный пирог». Рецепт баумкухена известен с конца XVI века, и уже тогда способ его приготовления был необычен: вертел окунался в жидкое тесто, которое запекалось на открытом огне, затем его окунали снова и запекался уже следующий слой, и так до тех пор, пока баумкухен не приобретал необходимый объем. Из-за такой технологии приготовления срез пирога напоминал спил дерева с годовыми кольцами — отсюда и название.