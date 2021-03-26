19 человек, которые после 30 лет посмотрели в зеркало и наконец сказали: «Я очень круто выгляжу!»

Иногда каждый прожитый год заставляет людей все активнее присматриваться к антивозрастной косметике и искать хорошего косметолога, чтобы замедлить необратимые процессы. Но бывает и противоположная ситуация — когда с возрастом человек перестает отворачиваться от собственного отражения в витринах и понимает, что теперь он вполне хорош собой.

Вот и мы в AdMe.ru нашли людей, внешность которых к 30 годам изменилась так сильно, что сейчас они находятся в шаге от необходимости менять документы. Ведь этих красавиц и красавцев просто невозможно узнать на старых фотографиях.

«Из 15 в 30. Потребовалось много времени, чтобы понять, как это — быть девочкой»

«Из 15 в 30. Слева — выпускница, справа — мать 3 детей. Я похудела и начала пользоваться косметикой»

«Из 13 в 30. А вот в школе моя внешность была причиной для насмешек»

«Из 13 в 30. Я больше не пишу в дневнике, что уродлива, из-за того что рыжая»

«Из 18 в 30. В юности я выглядел довольно плохо, а потом сменил прическу и похудел»

«Из 15 в 30. Держись, девчонка, спустя время ты станешь крутой!»

«Из 20 в 30. Эксперименты с синим цветом длятся 10 лет»

Из 13 в 30. Теперь люди считают, что девушка справа похожа на мегакрутую Тонкс из «Гарри Поттера»

«Из 12 в 30. Сейчас мне 30, и обычно никто не верит, что я была страшненькой. А потом я показываю детскую фотографию»

Из 13 в 30. Теперь пользователи сети говорят, что эта девушка прошла путь от 35-летнего офисного администратора до 23-летнего выпускника колледжа

«Из 14 в 30. Когда я узнала, что за бровями можно ухаживать, это взорвало мой мозг!»

«Из 16 в 31. Во всяком случае новое десятилетие жизни начинается хорошо!»

«Из 15 в 30. Сложно представить, насколько тогда я был неуверенным в себе человеком»

«Из 13 в 30. Волосы на фото слева отрастали после химиотерапии и превращались в прическу в стиле афро»

Из 15 в 30. Теперь люди задаются вопросом, нет ли у женщины болезни Бенджамина Баттона

Из 11 в 30. Пользователи сети уверены, что теперь девушку нельзя назвать 59-летним библиотекарем по имени Дорис

«Из 20 в 30. Я научилась правильно питаться и меньше нервничать, а гравитация сделала мое лицо более худым»

«Из 23 в 30. Сейчас меня иногда называют Гермионой Грейнджер»

Из 15 в 30. Комментаторы уверены, что девушку справа можно перепутать с Кэти Холмс