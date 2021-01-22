19 фактов обо всем на свете, которые мгновенно сделают ваш кругозор шире

Согласитесь, если человек прочитает даже все энциклопедии в мире, все равно найдется что-нибудь такое, о чем он никогда не слышал. Например, то, что в Японии одна компания продает футболки в упаковке в виде куба. Или то, что чаще всего люди на планете рождаются 9 сентября. А еще вряд ли вы знаете, как хранят столовые приборы на супердорогих яхтах.

Мы в AdMe.ru основательно покопались в интернете и нашли 19 любопытных фактов, о которых сами никогда еще не слышали. Надеемся, они и ваш кругозор расширят. Кстати, в конце вы узнаете, какая компания впервые за 20 лет сменила логотип одного из своих популярных брендов.

1. До 1928 года долларовые купюры были чуть крупнее (на 32,5 мм в длину и на 13 мм в ширину)

2. Некоторые производители сноубордов печатают на упаковке изображение люминесцентных ламп

Делается это для того, чтобы курьеры при доставке обращались с товаром аккуратнее. Точно так же поступает, к примеру, голландский производитель велосипедов VanMoof. Только эта компания размещает на коробках с велосипедами изображение телевизора. Между прочим, такой лайфхак снизил ущерб, причиненный при транспортировке велосипедов, на 70–80 %.

3. Крупнейшая китайская интернет-компания использует свои коробки в качестве листовок, сообщающих о пропавших без вести

4. 9 сентября — самая распространенная дата рождения на планете. Младенцы, появившиеся в этот день, были зачаты примерно 17 декабря прошлого года

5. В ленте «Пролетая над гнездом кукушки» снимались настоящие сумасшедшие преступники

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» для пущей достоверности снимался в настоящей психиатрической больнице. Главный врач учреждения доктор Дин Брукс предложил режиссеру и продюсеру, чтобы в съемках участвовали настоящие пациенты. Позднее продюсер картины Майкл Дуглас заявил, что только после окончания работы узнал о том, что некоторые из них были невменяемыми преступниками.

6. В корейских народных сказках вместо привычного нам выражения «Жили-были» повествование обычно начинается со слов «Когда тигры курили»

7. Без ветра деревья будут хрупкими

Во время эксперимента, проведенного в «Биосфере-2», выяснилось, что ветер необходим для нормального роста и укрепления ствола и веток деревьев. Оказывается, без регулярного раскачивания деревья становятся хрупкими и ломаются. Напомним, в ходе исследования в «Биосфере-2» ученые хотели выяснить, смогут ли люди и другие живые существа обитать в замкнутой среде.

8. «Я работаю на роскошной частной яхте. Вот как хранятся все гостевые столовые приборы: у каждого есть свое место, чтобы они не царапали друг друга во время качки»

9. Шведские доноры крови получают сообщение каждый раз, когда их кровь используется, чтобы кому-нибудь помочь

10. Стоунхендж многократно изменяли и модифицировали

Мы привыкли считать, что Стоунхендж стоит нетронутым тысячелетия. Но на самом деле этот памятник часто видоизменяли и восстанавливали. Многие туристы об этом даже не догадываются, да и в исторических журналах и брошюрах об этом стараются не упоминать. На фото выше показано, каким Стоунхендж был в 1877 году и как он выглядит сейчас. А внизу — как его реставрировали в 1958 году.

11. Японская компания Muji упаковывает свои футболки в форме куба. По словам одного из покупателей, из такой упаковки вещь достаешь жутко помятой

12. Пальманова — город в виде 9-угольной звезды

В Италии в провинции Удине есть коммуна Пальманова, которая была заложена в 1593 году правительством Венецианской республики как образцовый фортификационный проект. Город и крепость получили правильную форму 9-угольной звезды. Крепость была окружена рвом. В городе проживают чуть менее 5 500 человек (по данным 2017 года).

13. В некоторых торгово-развлекательных центрах Китая на огромных парковках есть такие аппараты для поиска машины. Нужно ввести ее номер и запомнить, как к ней пройти

14. Изначально статуя Свободы была рыжеватой, а не зеленой

Знаменитая достопримечательность США стала доступна посетителям в 1886 году. Изначально скульптура, покрытая тонкими листами меди, имела рыжеватый цвет. Но уже в 1900 году из-за окисления меди на статуе Свободы стал появляться зеленый налет, который в течение следующих шести лет покрыл все сооружение. Тогда специалисты предложили покрасить внутреннюю и внешнюю стороны конструкции. Но из-за поднявшегося общественного протеста власти решили оставить все как есть.

15. Бой подушками — признанный вид спорта в Канаде

Этот вид спорта появился в Торонто в 2004 году, когда была создана Лига борьбы подушками. Она просуществовала до 2011 года. Во время боев участники часто получали порезы, царапины и синяки. Иногда состязания заканчивались и более серьезными травмами, включая сотрясение мозга, подбитые глаза, выбитые зубы, разорванные мышцы и ушиб почек.

16. Медведи умнее, чем нам кажется

Мозг бурых медведей — один из самых больших относительно размера их тела среди всех существующих хищников. Было зафиксировано, что они умеют использовать инструменты: например, покрытый ракушками камень, чтобы почесать шею. А это требует высоких когнитивных способностей.

17. В статье «Википедии», посвященной статическому электричеству, есть такая забавная фотография

18. Актеры дубляжа Уэйн Оллвайн и Расси Тейлор, которые озвучивали Микки-Мауса и Минни-Маус, были парой и в реальной жизни

20. Братья из Рыбинска стояли у истоков Голливуда

Иммигранты из российского города Рыбинска Ярославской области оказались главными в американском кинобизнесе. Братья Шейнкеры, больше известные как Джо и Николас Шенк, стояли у истоков 20th Century Fox и Metro-Goldwyn-Mayer. К слову, Джо Шенк даже получил «Оскар» за вклад в киноиндустрию и звезду на голливудской «Аллее славы».

Бонус: Pringles впервые за 20 лет обновил свой логотип

В конце 2020 года компания Kellogg’s, владеющая брендом Pringles, впервые за 20 лет сменила внешность маскота Mr. Pringle. Теперь его усы и брови стали черными, а последние еще и тонкими, также из глаз теперь убран блеск.